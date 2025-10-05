https://sarabic.ae/20251005/فرنسا-ماكرون-يعين-حكومة-جديدة-برئاسة-لوكورنو-1105658510.html
فرنسا.. ماكرون يعين حكومة جديدة برئاسة لوكورنو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T19:31+0000
2025-10-05T19:31+0000
2025-10-05T19:31+0000
قرار ماكرون بشأن الحكومة الجديدة، تم الإعلان عنه اليوم الأحد، حسب بيان للرئاسة الفرنسية على موقع "إكس"، التي أشارت إلى أن لوكورنو يواجه برلمانا منقسما قد يهدد حكومته بحجب الثقة.وشهد التشكيل الوزاري تغييرات محدودة، إذ تولى برونو لو مير، وزارة الدفاع، ورولان ليسكيور، وزارة الاقتصاد، بينما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، بينهم جان-نويل بارو، في الخارجية، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجيرالد دارمانان في العدل، كما احتفظت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، بمنصبها.ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، بينما هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومته.ومنذ قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام الماضي، تواجه فرنسا جمودا سياسيا.ورغم أن هدف ماكرون من إجراء الانتخابات المبكرة كان تعزيز سلطته، إلا أن تلك الخطوة جاءت بنتائج عكسية، وأفرزت برلمانا منقسما بين ثلاث كتل متنافسة.
قرار ماكرون بشأن الحكومة الجديدة، تم الإعلان عنه اليوم الأحد، حسب بيان للرئاسة الفرنسية على موقع "إكس"، التي أشارت إلى أن لوكورنو يواجه برلمانا منقسما قد يهدد حكومته بحجب الثقة.
وشهد التشكيل الوزاري تغييرات محدودة
، إذ تولى برونو لو مير، وزارة الدفاع، ورولان ليسكيور، وزارة الاقتصاد، بينما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، بينهم جان-نويل بارو، في الخارجية، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجيرالد دارمانان في العدل، كما احتفظت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، بمنصبها.
ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، بينما هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومته.
26 نوفمبر 2024, 18:19 GMT
ومنذ قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام الماضي، تواجه فرنسا جمودا سياسيا
.
ورغم أن هدف ماكرون من إجراء الانتخابات المبكرة كان تعزيز سلطته، إلا أن تلك الخطوة جاءت بنتائج عكسية، وأفرزت برلمانا منقسما بين ثلاث كتل متنافسة.