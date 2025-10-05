فرنسا.. ماكرون يعين حكومة جديدة برئاسة لوكورنو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا.. ماكرون يعين حكومة جديدة برئاسة لوكورنو
فرنسا.. ماكرون يعين حكومة جديدة برئاسة لوكورنو

19:31 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.
قرار ماكرون بشأن الحكومة الجديدة، تم الإعلان عنه اليوم الأحد، حسب بيان للرئاسة الفرنسية على موقع "إكس"، التي أشارت إلى أن لوكورنو يواجه برلمانا منقسما قد يهدد حكومته بحجب الثقة.
فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة
25 أغسطس, 20:37 GMT
وشهد التشكيل الوزاري تغييرات محدودة، إذ تولى برونو لو مير، وزارة الدفاع، ورولان ليسكيور، وزارة الاقتصاد، بينما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، بينهم جان-نويل بارو، في الخارجية، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجيرالد دارمانان في العدل، كما احتفظت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، بمنصبها.
ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، بينما هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومته.
قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الرئاسة الفرنسية تلجأ لخطوة "غير عادية" لنفي تقارير بشأن سقوط حكومة ماكرون
26 نوفمبر 2024, 18:19 GMT
ومنذ قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام الماضي، تواجه فرنسا جمودا سياسيا.
ورغم أن هدف ماكرون من إجراء الانتخابات المبكرة كان تعزيز سلطته، إلا أن تلك الخطوة جاءت بنتائج عكسية، وأفرزت برلمانا منقسما بين ثلاث كتل متنافسة.
