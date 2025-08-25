https://sarabic.ae/20250825/فرنسا-اليمين-المتطرف-يهدد-بسحب-الثقة-عن-الحكومة-1104127492.html
فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة
أعلن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يمنح ثقته لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في الاقتراع المزمع في...
من جانبها، رئيسة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني،أكدت مارين لوبان، أن الحزب سيصوت ضد الاقتراع، مضيفة في منشور على "إكس": "سنصوت بالطبع ضد اقتراح الثقة في الحكومة. الحل الوحيد الذي يتيح للشعب الفرنسي اختيار مصيره هو التعافي مع التجمع الوطني".
أعلن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يمنح ثقته لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في الاقتراع المزمع في الثامن من سبتمبر المقبل.
وقال بارديلا في منشور على منصة إكس: "لقد أعلن فرانسوا بايرو للتو نهاية حكومته.. لن نصوت بالثقة فيها، إذ قد تؤدي سياساته إلى معاناة الشعب الفرنسي"، بحسب وسائل إعلام غربية.
من جانبها، رئيسة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني،أكدت مارين لوبان، أن الحزب سيصوت ضد الاقتراع، مضيفة في منشور على "إكس": "سنصوت بالطبع ضد اقتراح الثقة في الحكومة
. الحل الوحيد الذي يتيح للشعب الفرنسي اختيار مصيره هو التعافي مع التجمع الوطني".
وكان رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أعلن الشهر الماضي، عن قيام نحو عشرين عنصرا من فرقة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى قاضيي تحقيق، بتفتيش مقر الحزب.
فيما أوضح مكتب النيابة العامة في باريس
أن التحقيق يشمل خصوصا تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات لعام 2022، والتشريعيات لعام 2022، والانتخابات الأوروبية لعام 2024. وقامت الفرقة بتفتيش الحواسيب والتثبت من جميع المستندات والأوراق والملفات المرتبطة بالتمويلات، كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف.