فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/فرنسا-اليمين-المتطرف-يهدد-بسحب-الثقة-عن-الحكومة-1104127492.html
فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة
فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يمنح ثقته لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في الاقتراع المزمع في... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T20:37+0000
2025-08-25T20:37+0000
حول العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6015273ceba5a096347c5e3f85befd83.jpg
من جانبها، رئيسة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني،أكدت مارين لوبان، أن الحزب سيصوت ضد الاقتراع، مضيفة في منشور على "إكس": "سنصوت بالطبع ضد اقتراح الثقة في الحكومة. الحل الوحيد الذي يتيح للشعب الفرنسي اختيار مصيره هو التعافي مع التجمع الوطني".فيما أوضح مكتب النيابة العامة في باريس أن التحقيق يشمل خصوصا تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات لعام 2022، والتشريعيات لعام 2022، والانتخابات الأوروبية لعام 2024. وقامت الفرقة بتفتيش الحواسيب والتثبت من جميع المستندات والأوراق والملفات المرتبطة بالتمويلات، كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف.
https://sarabic.ae/20250824/الخارجية-فرنسا-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-بعد-اتهامات-بشأن-مكافحة-معاداة-السامية-1104098773.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e85c0189c8810853dd31bfc0c6f31103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حول العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن
حول العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن

فرنسا... اليمين المتطرف يهدد بسحب الثقة عن الحكومة

20:37 GMT 25.08.2025
© Photo / unsplash/Anthony DELANOIXفرنسا
فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Photo / unsplash/Anthony DELANOIX
تابعنا عبر
أعلن زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، اليوم الإثنين، أن حزبه لن يمنح ثقته لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في الاقتراع المزمع في الثامن من سبتمبر المقبل.

وقال بارديلا في منشور على منصة إكس: "لقد أعلن فرانسوا بايرو للتو نهاية حكومته.. لن نصوت بالثقة فيها، إذ قد تؤدي سياساته إلى معاناة الشعب الفرنسي"، بحسب وسائل إعلام غربية.

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الخارجية الفرنسية: باريس تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
أمس, 22:35 GMT
من جانبها، رئيسة الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني،أكدت مارين لوبان، أن الحزب سيصوت ضد الاقتراع، مضيفة في منشور على "إكس": "سنصوت بالطبع ضد اقتراح الثقة في الحكومة. الحل الوحيد الذي يتيح للشعب الفرنسي اختيار مصيره هو التعافي مع التجمع الوطني".
وكان رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أعلن الشهر الماضي، عن قيام نحو عشرين عنصرا من فرقة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى قاضيي تحقيق، بتفتيش مقر الحزب.
فيما أوضح مكتب النيابة العامة في باريس أن التحقيق يشمل خصوصا تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات لعام 2022، والتشريعيات لعام 2022، والانتخابات الأوروبية لعام 2024. وقامت الفرقة بتفتيش الحواسيب والتثبت من جميع المستندات والأوراق والملفات المرتبطة بالتمويلات، كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала