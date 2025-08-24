https://sarabic.ae/20250824/الخارجية-فرنسا-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-بعد-اتهامات-بشأن-مكافحة-معاداة-السامية-1104098773.html
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر على خلفية اتهامه السلطات الفرنسية بعدم اتخاذ إجراءات كافية... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T22:35+0000
2025-08-24T22:35+0000
2025-08-24T23:05+0000
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
22:35 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 23:05 GMT 24.08.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر على خلفية اتهامه السلطات الفرنسية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة معاداة السامية.
الجزائر –سبوتنيك. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان"، "سيتم استدعاء السفير الأمريكي
كوشنر إلى مقر الوزارة يوم الاثنين بعد أن أخذنا علما بالادعاءات التي أطلقها، حيث أعرب في رسالة إلى رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون] عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا وأفاد بوجود نقص مزعوم في الإجراءات من جانب السلطات الفرنسية لمكافحتها".
وأضاف البيان "تفند فرنسا بشدة هذه الادعاءات الأخيرة. إن تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واقع نستنكره، وتحشد السلطات الفرنسية ضده كل طاقتها".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن "ادعاءات السفير غير مقبولة فهي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية. كما أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة، ولا إلى مستوى الثقة التي ينبغي أن تنجم بين الحلفاء".
وبوقت سابق، بعث السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان فيها عدم قيامه بما يكفي لمكافحة "معاداة السامية" في بلاده.
وكتب السفير الأمريكي إلى ماكرون، بحسب مقتطفات من الرسالة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، "أكتب إليكم من منطلق القلق العميق إزاء الارتفاع الحاد في معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات كافية لمكافحتها".
وأشار كوشنر إلى أنه "لا يمر يوم دون أن يتعرض اليهود للاعتداء في الشوارع أو دون تخريب المعابد اليهودية أو المدارس أو الشركات المملوكة لليهود".
هذا وسبق أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ماكرون بتأجيج معاداة السامية في فرنسا، ووصف قصر الإليزيه هذه الاتهامات بالباطلة.