الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر على خلفية اتهامه السلطات الفرنسية بعدم اتخاذ إجراءات كافية...
الجزائر –سبوتنيك. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان"، "سيتم استدعاء السفير الأمريكي كوشنر إلى مقر الوزارة يوم الاثنين بعد أن أخذنا علما بالادعاءات التي أطلقها، حيث أعرب في رسالة إلى رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون] عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا وأفاد بوجود نقص مزعوم في الإجراءات من جانب السلطات الفرنسية لمكافحتها".وأكدت الخارجية الفرنسية أن "ادعاءات السفير غير مقبولة فهي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية. كما أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة، ولا إلى مستوى الثقة التي ينبغي أن تنجم بين الحلفاء".وبوقت سابق، بعث السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان فيها عدم قيامه بما يكفي لمكافحة "معاداة السامية" في بلاده.وكتب السفير الأمريكي إلى ماكرون، بحسب مقتطفات من الرسالة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، "أكتب إليكم من منطلق القلق العميق إزاء الارتفاع الحاد في معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات كافية لمكافحتها".وأشار كوشنر إلى أنه "لا يمر يوم دون أن يتعرض اليهود للاعتداء في الشوارع أو دون تخريب المعابد اليهودية أو المدارس أو الشركات المملوكة لليهود".هذا وسبق أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ماكرون بتأجيج معاداة السامية في فرنسا، ووصف قصر الإليزيه هذه الاتهامات بالباطلة.
الخارجية: فرنسا تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد اتهامات بشأن مكافحة معاداة السامية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر على خلفية اتهامه السلطات الفرنسية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة معاداة السامية.
الجزائر –سبوتنيك. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان"، "سيتم استدعاء السفير الأمريكي كوشنر إلى مقر الوزارة يوم الاثنين بعد أن أخذنا علما بالادعاءات التي أطلقها، حيث أعرب في رسالة إلى رئيس الجمهورية [إيمانويل ماكرون] عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا وأفاد بوجود نقص مزعوم في الإجراءات من جانب السلطات الفرنسية لمكافحتها".
وأضاف البيان "تفند فرنسا بشدة هذه الادعاءات الأخيرة. إن تصاعد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واقع نستنكره، وتحشد السلطات الفرنسية ضده كل طاقتها".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن "ادعاءات السفير غير مقبولة فهي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية. كما أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة، ولا إلى مستوى الثقة التي ينبغي أن تنجم بين الحلفاء".
وبوقت سابق، بعث السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان فيها عدم قيامه بما يكفي لمكافحة "معاداة السامية" في بلاده.
وكتب السفير الأمريكي إلى ماكرون، بحسب مقتطفات من الرسالة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، "أكتب إليكم من منطلق القلق العميق إزاء الارتفاع الحاد في معاداة السامية في فرنسا وعدم اتخاذ حكومتكم إجراءات كافية لمكافحتها".
وأشار كوشنر إلى أنه "لا يمر يوم دون أن يتعرض اليهود للاعتداء في الشوارع أو دون تخريب المعابد اليهودية أو المدارس أو الشركات المملوكة لليهود".
هذا وسبق أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ماكرون بتأجيج معاداة السامية في فرنسا، ووصف قصر الإليزيه هذه الاتهامات بالباطلة.
