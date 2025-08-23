عربي
فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا على خلفية انتقاد موقف ماكرون بشأن أوكرانيا
استدعت فرنسا، يوم الخميس الماضي، السفيرة الإيطالية إيمانويلا داليساندرو على خلفية انتقاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لموقف الرئيس إيمانويل ماكرون
فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا على خلفية انتقاد موقف ماكرون بشأن أوكرانيا

03:15 GMT 23.08.2025
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
استدعت فرنسا، يوم الخميس الماضي، السفيرة الإيطالية إيمانويلا داليساندرو على خلفية انتقاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني لموقف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تُسمِّها: "تم تذكير السفيرة بأن هذه التصريحات تتناقض مع أجواء الثقة والعلاقات التاريخية بين بلدينا".
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه التصريحات أيضاً "تتعارض مع التطورات الثنائية الأخيرة التي سلطت الضوء على التقارب القوي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا".
وكان سالفيني قد صرّح في وقت سابق بأنه ينبغي على ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عدم التدخل في شؤون من يعملون لصالح عملية السلام في أوكرانيا.
كما اقترح سالفيني، تعليقاً على تصريحات الرئيس الفرنسي حول إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا كجزء من ضماناتها الأمنية، أن يرتدي ماكرون خوذة ويذهب إلى أوكرانيا بنفسه.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن دول "تحالف الراغبين" ستقوم بدوريات في الأجواء والمياه الإقليمية الأوكرانية، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وذلك في إطار خطة إعادة إعمار أوكرانيا، على حد قوله.
وكان ماكرون، قد صرّح في 27 مارس/ آذار الماضي، خلال قمة "تحالف الراغبين" في باريس، أن "بعض الدول الأعضاء تخطط لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا، سيتم نشرها في مواقع استراتيجية متفق عليها مع الجانب الأوكراني"، مؤكدًا أن "التوافق الكامل بين الدول الأعضاء على هذه الخطوة غير مطلوب لتنفيذها".
من جانبها، كانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذرت في العام 2024، من أن الغرب يعتزم نشر "قوة حفظ سلام" في أوكرانيا، تضم نحو 100 ألف عنصر، معتبرة أن ذلك يشكل احتلالًا فعليًا للبلاد.
بدوره، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مارس الماضي، على أن موسكو لا ترى إمكانية للتوصل إلى أي تسوية سياسية في ظل وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن نشر تلك القوات سيخلق "وقائع جديدة على الأرض" تمنع الغرب من قبول أي حلول تفاوضية.
ووصفت الخارجية الروسية، في وقت سابق، خطط إرسال "قوات حفظ سلام" أوروبية بأنها "خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية الأوهام لدى السلطات الأوكرانية".
