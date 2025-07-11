https://sarabic.ae/20250711/ماكرون-يعلن-خططا-لدوريات-جوية-وبحرية-في-أوكرانيا-بعد-وقف-إطلاق-النار-1102575033.html
ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دول "تحالف الراغبين" ستقوم بدوريات في الأجواء والمياه الإقليمية الأوكرانية، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T00:21+0000
2025-07-11T00:21+0000
2025-07-11T04:41+0000
إيمانويل ماكرون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "الجهود التي بذلتها وزارتا الدفاع في بلدينا تركزت على تنظيم تحالف يضم 30 دولة شريكة للقيام بدوريات جوية وبحرية لضمان إعادة بناء الجيش الأوكراني"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستوجّه "رسالة استراتيجية" إلى روسيا، على حد زعمه.وعُقد يوم أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن، قمة فرنسية - بريطانية، إلى جانب اجتماع افتراضي للتحالف، خُصص لمناقشة "تفاصيل الدعم العسكري المستقبلي لكييف".وكان ماكرون، قد صرّح في 27 مارس/ آذار الماضي، خلال قمة "تحالف الراغبين" في باريس، أن "بعض الدول الأعضاء تخطط لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا، سيتم نشرها في مواقع استراتيجية متفق عليها مع الجانب الأوكراني"، مؤكدًا أن "التوافق الكامل بين الدول الأعضاء على هذه الخطوة غير مطلوب لتنفيذها".من جانبها، كانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذرت في العام 2024، من أن الغرب يعتزم نشر "قوة حفظ سلام" في أوكرانيا، تضم نحو 100 ألف عنصر، معتبرة أن ذلك يشكل احتلالًا فعليًا للبلاد.ووصفت الخارجية الروسية، في وقت سابق، خطط إرسال "قوات حفظ سلام" أوروبية بأنها "خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية الأوهام لدى السلطات الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20250710/وكالة-ترامب-يخطط-لتقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-300-مليون-دولار-1102573813.html
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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
00:21 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 04:41 GMT 11.07.2025)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دول "تحالف الراغبين" ستقوم بدوريات في الأجواء والمياه الإقليمية الأوكرانية، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وذلك في إطار خطة إعادة إعمار أوكرانيا، على حد قوله.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "الجهود التي بذلتها وزارتا الدفاع في بلدينا تركزت على تنظيم تحالف يضم 30 دولة شريكة للقيام بدوريات جوية وبحرية لضمان إعادة بناء الجيش الأوكراني"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستوجّه "رسالة استراتيجية" إلى روسيا، على حد زعمه.
وعُقد يوم أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن، قمة فرنسية - بريطانية، إلى جانب اجتماع افتراضي للتحالف، خُصص لمناقشة "تفاصيل الدعم العسكري المستقبلي لكييف".
وأشارت رئاسة الوزراء البريطانية، لاحقًا، إلى أن "مركز تنسيق سيُنشأ في كييف، في حال نشر قوات التحالف على الأراضي الأوكرانية، وسيقوده ضابط بريطاني برتبة لواء".
وكان ماكرون، قد صرّح في 27 مارس/ آذار الماضي، خلال قمة "تحالف الراغبين" في باريس، أن "بعض الدول الأعضاء تخطط لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا، سيتم نشرها في مواقع استراتيجية متفق عليها مع الجانب الأوكراني"، مؤكدًا أن "التوافق الكامل بين الدول الأعضاء على هذه الخطوة غير مطلوب لتنفيذها".
من جانبها، كانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذرت في العام 2024، من أن الغرب يعتزم نشر "قوة حفظ سلام" في أوكرانيا، تضم نحو 100 ألف عنصر، معتبرة أن ذلك يشكل احتلالًا فعليًا للبلاد.
بدوره، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مارس الماضي، على أن موسكو لا ترى إمكانية للتوصل إلى أي تسوية سياسية
في ظل وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن نشر تلك القوات سيخلق "وقائع جديدة على الأرض" تمنع الغرب من قبول أي حلول تفاوضية.
ووصفت الخارجية الروسية، في وقت سابق، خطط إرسال "قوات حفظ سلام" أوروبية بأنها "خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية الأوهام لدى السلطات الأوكرانية".