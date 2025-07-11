https://sarabic.ae/20250711/ماكرون-يعلن-خططا-لدوريات-جوية-وبحرية-في-أوكرانيا-بعد-وقف-إطلاق-النار-1102575033.html

ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار

ماكرون يعلن خططا لدوريات جوية وبحرية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن دول "تحالف الراغبين" ستقوم بدوريات في الأجواء والمياه الإقليمية الأوكرانية، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T00:21+0000

2025-07-11T00:21+0000

2025-07-11T04:41+0000

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "الجهود التي بذلتها وزارتا الدفاع في بلدينا تركزت على تنظيم تحالف يضم 30 دولة شريكة للقيام بدوريات جوية وبحرية لضمان إعادة بناء الجيش الأوكراني"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستوجّه "رسالة استراتيجية" إلى روسيا، على حد زعمه.وعُقد يوم أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن، قمة فرنسية - بريطانية، إلى جانب اجتماع افتراضي للتحالف، خُصص لمناقشة "تفاصيل الدعم العسكري المستقبلي لكييف".وكان ماكرون، قد صرّح في 27 مارس/ آذار الماضي، خلال قمة "تحالف الراغبين" في باريس، أن "بعض الدول الأعضاء تخطط لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا، سيتم نشرها في مواقع استراتيجية متفق عليها مع الجانب الأوكراني"، مؤكدًا أن "التوافق الكامل بين الدول الأعضاء على هذه الخطوة غير مطلوب لتنفيذها".من جانبها، كانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذرت في العام 2024، من أن الغرب يعتزم نشر "قوة حفظ سلام" في أوكرانيا، تضم نحو 100 ألف عنصر، معتبرة أن ذلك يشكل احتلالًا فعليًا للبلاد.ووصفت الخارجية الروسية، في وقت سابق، خطط إرسال "قوات حفظ سلام" أوروبية بأنها "خطوة استفزازية تهدف إلى تغذية الأوهام لدى السلطات الأوكرانية".

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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا