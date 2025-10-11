بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
راديو
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ملتزمتان بالمناقشات التي عقدت في ألاسكا، مشيرًا إلى أن ترامب ملتزم التزامًا صادقا بحل الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم يتم الإفصاح بشكل كامل عما نوقش في إنكوريدج، لكن لدينا تفاهم من جانب الولايات المتحدة وروسيا، حول ما يجب أن يتم السعي إليه لإنهاء هذا الصراع (في أوكرانيا)، وبالوسائل السلمية".

في هذا السياق، قال الدكتور محمود الأفندي، الأستاذ في الأكاديمية الروسية، إن "الرئيس بوتين، قال إن كثيرًا من المتابعين لم يعلموا تفاصيل ما حدث في ألاسكا، لأن روسيا لم تعلن وكذلك الولايات المتحدة بشكل مفصل ما الذي حدث، لافتًا إلى أن هذا تسبب في لبس عند كثير من الصحفيين". وأشار الأفندي إلى أن "قمة ألاسكا كانت ناجحة وكانت لديها خطة واضحة لإنهاء الصراع لكن المسألة بحاجة إلى وقت وتفاهمات وربما قمم إضافية، بحسب ما قاله الرئيس".

وأضاف الأفندي أن "الحسم يحتاج إلى تفوق عسكري لإجبار الطرف الآخر على قبول الشروط، وهذا ما حققته روسيا على مدار مراحل العملية العسكرية الخاصة".
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يؤكد عدم وجود بند لنزع سلاح الحركة بخطة ترامب
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، أنه "لا يوجد بند لنزع سلاح حماس في خطة ترامب للسلام".
وأكد في تصريحات لتلفزيون "آر تي" عربي، أن "التعقيدات تكمن في المرحلة الثانية من خطة ترامب".
يأتي ذلك، تزامنًا مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مع إعلان الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته نحو الخط الأصفر وفق ما نص عليه الاتفاق، الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية.

في هذا السياق، قال الدكتور طلال أبو ركبة، أستاذ العلوم السياسية، إن "حديث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يغلب عليه الطابع الإعلامي"، مؤكدًا أن "خطة ترامب تنص صراحة على نزع سلاح حركة حماس".

واعتبر أن "نزع سلاح حماس يعني إنهاءها وإنهاء وجودها بالمعنى السياسي والعسكري"، لافتًا إلى أن "الحديث عن عدم نزع السلاح يعني أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستواجه العديد من العقبات والتي لن يمر الاتفاق إلا بالمرحلة الأولى".
روسيا تؤكد دعمها لمبادرة الولايات المتحدة لتسوية الوضع في غزة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم مبادرة الولايات المتحدة لتسوية الوضع في غزة.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان، إن "روسيا لديها مستوى عالٍ من الثقة مع الدول العربية بما في ذلك فلسطين".

وأكد الرئيس الروسي، عدم رغبته في التدخل في عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط، متحدثًا عن تأجيل القمة مع الدول العربية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة سماق، الخبير في الشؤون الدولية، إن "روسيا لديها علاقات قوية مع الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما أن علاقتها جيدة بحركة حماس، وتحتفظ بعلاقات جيدة ومتوازنة مع إسرائيل".
وأضاف أنه "بناءً على ذلك تستطيع روسيا أن تساعد في إحلال السلام في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما أن موسكو يمكن أن تتوسط بين جميع الأطراف دون أن تكون منحازة لطرف دون الآخر".
ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، على "أهمية تكثيف عمل البرلمان والحكومة لمتابعة قضايا المواطنين والدفاع عنها بجدية".
وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن تسير وتيرة التنمية بوتيرة أسرع، داعيًا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب.
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات، إن "خطاب الملك أمام البرلمان ينعقد يوم الجمعة الثاني من أكتوبر وأنه يوجه الخطاب لنواب الأمة البرلمانيين".

وأضاف أنه "وفقًا لذلك، فإن هذا الخطاب لم يكن موجهًا للشارع أو للرد على أحد"، لافتًا إلى أن "هناك مجموعة من الرسائل المهمة حملها الخطاب الملكي، أهمها مجموعة التشريعات التي يجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب".

وأضاف أن "خطاب العاهل المغربي تحدث عن ضرورة أن تكون هناك عدالة اجتماعية، كما أنه يجب على الحكومة أن تفي بالتزاماتها، حتى يشعر المغاربة أن هناك تغييرًا ملموسًا".
اقتصاديًا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري.
من جهته وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القرار بأنه لحظة مفصلية في مسار استعادة سوريا لعافيتها.

في هذا الصدد، قال الدكتور بلال علامة، الخبير الاقتصادي، إن "إلغاء قانون قيصر بالشكل الذي جاء به دون قيد أو شرط، كان حافزًا أمريكيًا لكي تستمر دمشق في التفاوض مع العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "ترامب كان يركز خلال المفاوضات على الحاجة السورية لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى، وهو ما يشير إلى استغلال واضح من الولايات المتحدة لدفعها لتسوية ما مع الكيان الصهيوني".
وأشار علامة إلى أن "إلغاء القانون سيفتح الباب واسعًا أمام الاقتصاد السوري واندفاع الشركات الأوروبية والتركية تحديدًا وكذلك الأمريكية والخليجية للاستثمار في سوريا".
