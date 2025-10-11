https://sarabic.ae/20251011/بوتين-لدى-روسيا-وواشنطن-فهم-مشترك-لمسار-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1105878091.html

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ملتزمتان بالمناقشات التي عقدت في ألاسكا، مشيرًا إلى أن ترامب ملتزم التزامًا صادقا بحل... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته الرسمية إلى طاجيكستان: "لم يتم الإفصاح بشكل كامل عما نوقش في إنكوريدج، لكن لدينا تفاهم من جانب الولايات المتحدة وروسيا، حول ما يجب أن يتم السعي إليه لإنهاء هذا الصراع (في أوكرانيا)، وبالوسائل السلمية".وأضاف الأفندي أن "الحسم يحتاج إلى تفوق عسكري لإجبار الطرف الآخر على قبول الشروط، وهذا ما حققته روسيا على مدار مراحل العملية العسكرية الخاصة".نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية يؤكد عدم وجود بند لنزع سلاح الحركة بخطة ترامبأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، أنه "لا يوجد بند لنزع سلاح حماس في خطة ترامب للسلام".وأكد في تصريحات لتلفزيون "آر تي" عربي، أن "التعقيدات تكمن في المرحلة الثانية من خطة ترامب".يأتي ذلك، تزامنًا مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مع إعلان الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته نحو الخط الأصفر وفق ما نص عليه الاتفاق، الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية.واعتبر أن "نزع سلاح حماس يعني إنهاءها وإنهاء وجودها بالمعنى السياسي والعسكري"، لافتًا إلى أن "الحديث عن عدم نزع السلاح يعني أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستواجه العديد من العقبات والتي لن يمر الاتفاق إلا بالمرحلة الأولى".روسيا تؤكد دعمها لمبادرة الولايات المتحدة لتسوية الوضع في غزة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم مبادرة الولايات المتحدة لتسوية الوضع في غزة.وأكد الرئيس الروسي، عدم رغبته في التدخل في عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط، متحدثًا عن تأجيل القمة مع الدول العربية.في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة سماق، الخبير في الشؤون الدولية، إن "روسيا لديها علاقات قوية مع الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما أن علاقتها جيدة بحركة حماس، وتحتفظ بعلاقات جيدة ومتوازنة مع إسرائيل". وأضاف أنه "بناءً على ذلك تستطيع روسيا أن تساعد في إحلال السلام في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما أن موسكو يمكن أن تتوسط بين جميع الأطراف دون أن تكون منحازة لطرف دون الآخر".ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، على "أهمية تكثيف عمل البرلمان والحكومة لمتابعة قضايا المواطنين والدفاع عنها بجدية".وأشار الملك، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، إلى ضرورة أن تسير وتيرة التنمية بوتيرة أسرع، داعيًا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام بمصالح الشعب.في هذا الصدد، قال رشيد ساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات، إن "خطاب الملك أمام البرلمان ينعقد يوم الجمعة الثاني من أكتوبر وأنه يوجه الخطاب لنواب الأمة البرلمانيين".وأضاف أن "خطاب العاهل المغربي تحدث عن ضرورة أن تكون هناك عدالة اجتماعية، كما أنه يجب على الحكومة أن تفي بالتزاماتها، حتى يشعر المغاربة أن هناك تغييرًا ملموسًا".اقتصاديًا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري.من جهته وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القرار بأنه لحظة مفصلية في مسار استعادة سوريا لعافيتها. ولفت إلى أن "ترامب كان يركز خلال المفاوضات على الحاجة السورية لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى، وهو ما يشير إلى استغلال واضح من الولايات المتحدة لدفعها لتسوية ما مع الكيان الصهيوني". وأشار علامة إلى أن "إلغاء القانون سيفتح الباب واسعًا أمام الاقتصاد السوري واندفاع الشركات الأوروبية والتركية تحديدًا وكذلك الأمريكية والخليجية للاستثمار في سوريا".

