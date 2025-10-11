مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/مسؤول-أمريكي-سابق-رسوم-ترامب-الجمركية-الجديدة-على-الصين-ستدفع-الشركات-الأمريكية-إلى-الخروج-من-آسيا-1105860620.html
مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا
مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي ومساعد وزير الخزانة السابق، بول كريج روبرتس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T01:25+0000
2025-10-11T01:25+0000
ترامب
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبرتس: "كل ما يسعى إليه ترامب هو إقصاء الشركات الأمريكية من المشاركة في التنمية الآسيوية".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كإجراء مضاد لنية الصين توسيع نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة.وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين، وهي رسوم تفوق أي رسوم جمركية تواجهها بكين حاليًا، بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل ذلك.
https://sarabic.ae/20251010/ترامب-أمريكا-ستفرض-رسوما-إضافية-بنسبة-100-على-الصين-1105859703.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم
ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, العالم

مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا

01:25 GMT 11.10.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي ومساعد وزير الخزانة السابق، بول كريج روبرتس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ستؤدي إلى إجبار الشركات الأمريكية على الخروج من آسيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبرتس: "كل ما يسعى إليه ترامب هو إقصاء الشركات الأمريكية من المشاركة في التنمية الآسيوية".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كإجراء مضاد لنية الصين توسيع نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصين
أمس, 21:51 GMT
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين، وهي رسوم تفوق أي رسوم جمركية تواجهها بكين حاليًا، بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала