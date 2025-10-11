https://sarabic.ae/20251011/مسؤول-أمريكي-سابق-رسوم-ترامب-الجمركية-الجديدة-على-الصين-ستدفع-الشركات-الأمريكية-إلى-الخروج-من-آسيا-1105860620.html
مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا
مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي ومساعد وزير الخزانة السابق، بول كريج روبرتس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على... 11.10.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبرتس: "كل ما يسعى إليه ترامب هو إقصاء الشركات الأمريكية من المشاركة في التنمية الآسيوية".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كإجراء مضاد لنية الصين توسيع نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة.وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين، وهي رسوم تفوق أي رسوم جمركية تواجهها بكين حاليًا، بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل ذلك.
مسؤول أمريكي سابق: رسوم ترامب الجمركية الجديدة على الصين ستدفع الشركات الأمريكية إلى الخروج من آسيا
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي ومساعد وزير الخزانة السابق، بول كريج روبرتس، لوكالة "سبوتنيك"، بأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ستؤدي إلى إجبار الشركات الأمريكية على الخروج من آسيا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبرتس: "كل ما يسعى إليه ترامب
هو إقصاء الشركات الأمريكية من المشاركة في التنمية الآسيوية".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الحيوية ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، كإجراء مضاد لنية الصين توسيع نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين، وهي رسوم تفوق أي رسوم جمركية تواجهها بكين حاليًا، بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني أو قبل ذلك.