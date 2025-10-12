https://sarabic.ae/20251012/السفارة-القطرية-تؤكد-وفاة-3-دبلوماسيين-في-حادث-سيارة-قرب-شرم-الشيخ-في-مصر-1105891913.html
السفارة القطرية تؤكد وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر
قالت السفارة القطرية لدى القاهرة، اليوم الأحد، إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وعبرت السفارة في منشور على موقع إكس، "عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري". مؤكدة أنها تتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ.ولفتت السفارة إلى أن اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات في شرم الشيخ أدت في الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية غدا الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
