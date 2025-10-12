https://sarabic.ae/20251012/بتمثيل-رفيع-تركيا-وسوريا-تبحثان-التعاون-الأمني-في-أنقرة-1105903317.html
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة
12:32 GMT 12.10.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 12.10.2025)
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن كل من تركيا وسوريا بحثتا في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.
وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.
وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا للوكالة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، يوم الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين.
وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".
وأوضح البيان أن "الاجتماع سيضم وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، ورئيسي جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن، والسوري حسين السلامة".
ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.