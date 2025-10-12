بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن كل من تركيا وسوريا بحثتا في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا للوكالة.وأعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، يوم الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين.وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
بتمثيل رفيع.. تركيا وسوريا تبحثان التعاون الأمني في أنقرة

12:32 GMT 12.10.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 12.10.2025)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن كل من تركيا وسوريا بحثتا في اجتماع رفيع المستوى في أنقرة، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين البلدين.
وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
ومن الجانب السوري حضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.
وبحث المسؤولون خلال اللقاء التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، وفقا للوكالة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، يوم الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار
10 أكتوبر, 11:08 GMT
وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".
وأوضح البيان أن "الاجتماع سيضم وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، ورئيسي جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن، والسوري حسين السلامة".
ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
