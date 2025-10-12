https://sarabic.ae/20251012/حسن-رشاد-العقل-المدبر-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105895827.html
حسن رشاد.. العقل المدبر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ارتبط اسم رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، بالنجاح الدبلوماسي في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. فماذا نعرف عن العقل المدير لاتفاق وقف إطلاق... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
ارتبط اسم رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، بالنجاح الدبلوماسي في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. فماذا نعرف عن العقل المدير لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟