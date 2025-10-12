https://sarabic.ae/20251012/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-حجم-تجارتنا-مع-إيران-يبلغ-11-مليار-دولار-1105901790.html
رئيس إقليم كردستان العراق: حجم تجارتنا مع إيران يبلغ 11 مليار دولار
وأوضح بارزاني أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يبلغ نحو 11 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أربيل ولقاءاته مع كبار المسؤولين، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين.وأضاف أن "إيران جارة مهمة وداعمة لإقليم كردستان خلال الأوقات الصعبة"، مشددا على "رغبة الإقليم في تطوير العلاقات بشكل أعمق وبناء شراكة قوية ومستقرة، دون أن يكون مصدر تهديد لإيران"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في مدينة أربيل، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارته للعراق والإقليم، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة، والتأكيد على تعزيز التنسيق وتطوير العلاقات بين إقليم كردستان وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.وتمثل زيارة بزشكيان للعراق أول زيارة خارجية له، منذ انتخابه في 28 يوليو/ تموز 2024.
