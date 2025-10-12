https://sarabic.ae/20251012/مقتل-صحفي-برصاص-مسلحين-جنوبي-مدينة-غزة-1105918840.html

مقتل صحفي برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل الصحفي صالح الجعفراوي، برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرض لإطلاق نار من عناصر في "مليشيا مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.هذا وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوبي القطاع.وأشارت مصادر أيضا إلى مقتل نجل القيادي في "حماس" باسم نعيم برصاص عائلة دغمش في مدينة غزة.وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.وأكدت الوزارة أن "فترة التوبة تمتد من صباح يوم الإثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة".

