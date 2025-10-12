https://sarabic.ae/20251012/مقتل-صحفي-برصاص-مسلحين-جنوبي-مدينة-غزة-1105918840.html
مقتل صحفي برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة
مقتل صحفي برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة
أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل الصحفي صالح الجعفراوي، برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة.
وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرض لإطلاق نار من عناصر في "مليشيا مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.هذا وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوبي القطاع.وأشارت مصادر أيضا إلى مقتل نجل القيادي في "حماس" باسم نعيم برصاص عائلة دغمش في مدينة غزة.وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.وأكدت الوزارة أن "فترة التوبة تمتد من صباح يوم الإثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة".
الأخبار
أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل الصحفي صالح الجعفراوي، برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة.
وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرض لإطلاق نار من عناصر في "مليشيا مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الصحفي صالح الجعفراوي لقي حفته بنيران عصابات مسلحة خلال تغطيته عودة المواطنين إلى مدينة غزة".
هذا وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوبي القطاع.
وأشارت مصادر أيضا إلى مقتل نجل القيادي في "حماس" باسم نعيم برصاص عائلة دغمش في مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، عن "فتح باب التوبة والعفو العام أمام أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت الوزارة أن "فترة التوبة تمتد من صباح يوم الإثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة".