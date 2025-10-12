عربي
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان

00:00 GMT 12.10.2025 (تم التحديث: 00:16 GMT 12.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.
ووفقًا للوزارة، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند".
وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".
كما حذرت الوزارة من أنه "في حال انتهاك باكستان للمجال الجوي الأفغاني مرة أخرى، فإن القوات المسلحة للبلاد سترد بحزم لحماية حدودها".
كانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت أمس السبت، بدء "ضربات انتقامية ضد قواعد عسكرية باكستانية" على طول الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان.
ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام بأن طائرة باكستانية مسيرة، هاجمت يوم الخميس، سيارة دفع رباعي مدرعة في كابول تقل زعيم حركة "طالبان" الباكستانية نور والي محسود، وخلفائه المحتملين. علاوة على ذلك، شنت القوات الجوية الباكستانية غارات على ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان.
