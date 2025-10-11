عربي
الرئاسة المصرية: شرم الشيخ تستضيف الاثنين المقبل قمة برئاسة السيسي وترامب حول إنهاء الحرب في غزة
السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
السعودية تدعو باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الحدودي
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء التوترات والاشتباكات المتصاعدة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، داعية الطرفين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، شددت المملكة على ضرورة "اعتماد الحوار والحكمة لخفض التوترات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

كما أكدت دعمها للجهود الإقليمية والدولية كافة الهادفة إلى تعزيز السلام، مع حرصها على استقرار الشعبين الباكستاني والأفغاني وتحقيق الازدهار لهما.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت اليوم السبت، بدء "ضربات انتقامية ضد قواعد عسكرية باكستانية" على طول الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان.
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بعد سماع دوي انفجارين... أفغانستان تتهم باكستان بـ"انتهاك" سيادتها
أمس, 13:48 GMT
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "العملية تشمل ضربات ضد مراكز تُستخدم لإطلاق طائرات مسيرة إلى الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد".

ووفقا للوزارة، فإن "الجيش الوطني الإسلامي الأفغاني شنّ ضربات ضد منشآت عسكرية عبر الحدود تستخدم بشكل دوري لمهاجمة المدنيين وتقويض وحدة أراضي أفغانستان".

وذكرت قناة "طلوع‌ نيوز" المحلية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن "5 جنود باكستانيين قتلوا وأصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية، خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني".
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
وزارة الدفاع الأفغانية تعلن بدء "ضربات انتقامية عسكرية" ضد باكستان
19:26 GMT

ووفقا للقناة الأفغانية، فإن "مصادر محلية أفادت بوقوع اشتباكات واسعة النطاق بين قوات طالبان والجيش الباكستاني على طول خط دوراند (الحدود بين البلدين، والتي لا تعترف بها كابول)".
وبحسب القناة، تدور معارك ضارية في ولايات كونار وننغرهار وهلمند وقندهار، وهاجمت قوات "طالبان" مواقع حدودية باكستانية من جهات عدة.

ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام بأن طائرة باكستانية مسيرة، هاجمت أول أمس الخميس، سيارة دفع رباعي مدرعة في كابول تقل زعيم حركة "طالبان" الباكستانية نور والي محسود، وخلفائه المحتملين.

علاوة على ذلك، شنت القوات الجوية الباكستانية غارات على ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، أمس الجمعة.
