وزارة الدفاع الأفغانية تعلن بدء "ضربات انتقامية عسكرية" ضد باكستان
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، بدء ضربات انتقامية ضد قواعد عسكرية باكستانية على طول الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية، أن "العملية تشمل ضربات ضد مراكز تُستخدم لإطلاق طائرات من دون طيار إلى الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد".ووفقا للوزارة، فإن "الجيش الوطني الإسلامي الأفغاني شن ضربات ضد منشآت عسكرية عبر الحدود تستخدم بشكل دوري لمهاجمة المدنيين وتقويض وحدة أراضي أفغانستان".وذكرت قناة "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة أن خمسة جنود باكستانيين قتلوا وأصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني.ووفقا للقناة فإن "مصادر محلية أفادت بوقوع اشتباكات واسعة النطاق بين قوات طالبان والجيش الباكستاني على طول خط دوراند (الحدود بين البلدين، والتي لا تعترف بها كابول)".ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام أن طائرة باكستانية من دون طيار هاجمت يوم الخميس سيارة دفع رباعي مدرعة في كابول تقل زعيم طالبان الباكستانية نور والي محسود وخلفائه المحتملين. علاوة على ذلك، شنت القوات الجوية الباكستانية غارات على ولاية باكتيكا شرق أفغانستان مساء الجمعة.
19:26 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 19:47 GMT 11.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، بدء ضربات انتقامية ضد قواعد عسكرية باكستانية على طول الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان.
وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية، أن "العملية تشمل ضربات ضد مراكز تُستخدم لإطلاق طائرات من دون طيار إلى الأراضي الأفغانية وانتهاك المجال الجوي للبلاد".
ووفقا للوزارة، فإن "الجيش الوطني الإسلامي الأفغاني شن ضربات ضد منشآت عسكرية عبر الحدود تستخدم بشكل دوري لمهاجمة المدنيين وتقويض وحدة أراضي أفغانستان".
وذكرت قناة "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة أن خمسة جنود باكستانيين قتلوا وأصيب اثنان آخران داخل الأراضي الباكستانية خلال اشتباك حدودي بين قوات طالبان والجيش الباكستاني.
ووفقا للقناة فإن "مصادر محلية أفادت بوقوع اشتباكات واسعة النطاق بين قوات طالبان والجيش الباكستاني على طول خط دوراند (الحدود بين البلدين، والتي لا تعترف بها كابول)".
وتدور معارك ضارية في ولايات كونار، وننغرهار، وهلمند، وقندهار. وهاجمت قوات طالبان مواقع حدودية باكستانية من عدة جهات.
ويوم أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام أن طائرة باكستانية من دون طيار هاجمت يوم الخميس سيارة دفع رباعي مدرعة في كابول تقل زعيم طالبان الباكستانية نور والي محسود وخلفائه المحتملين. علاوة على ذلك، شنت القوات الجوية الباكستانية غارات على ولاية باكتيكا شرق أفغانستان مساء الجمعة.