باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ المجنح "فاتح - 4"... فيديو
باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ المجنح "فاتح - 4"... فيديو
07:12 GMT 01.10.2025
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة الباكستانية نجاح تجربة إطلاق صاروخ مجنح "أرض - أرض" من طراز "فاتح-4"، بمدى يصل إلى 750 كيلومترا.
وذكر الجيش الباكستاني أن الصاروخ، الذي تم إطلاقه بنجاح، يوم الثلاثاء، يتمتع بتقنيات متطورة في مجال إلكترونيات الطيران والملاحة، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ يمتلك قدرة على التحليق بمحاذاة التضاريس بالقرب من سطح الأرض لتفادي أنظمة الرصد، وهو ما يمنحه ميزة استراتيجية بالغة الأهمية في مسرح العمليات.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
18 سبتمبر, 16:32 GMT
كما يتميز الصاروخ الباكستاني "فاتح-4" بدقة عالية في إصابة الأهداف، الأمر الذي يعزز قدرات الردع لدى الجيش الباكستاني في مواجهة التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالمنافسة العسكرية مع الهند، حسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تجربة إطلاق صاروخ "فاتح - 4" تأتي في إطار برنامج تطوير الأسلحة الصاروخية الذي تنفذه إسلام آباد منذ سنوات، بهدف تعزيز منظومة الدفاع الوطني وتحديث ترسانتها العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الأمنية في المنطقة اعتمادا على قدرات تصنيع محلية بصورة كاملة.
