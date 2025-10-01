https://sarabic.ae/20251001/باكستان-تعلن-نجاح-تجربة-إطلاق-الصاروخ-المجنح-فاتح---4-فيديو-1105482079.html
باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ المجنح "فاتح - 4"... فيديو
أعلنت القوات المسلحة الباكستانية نجاح تجربة إطلاق صاروخ مجنح "أرض - أرض" من طراز "فاتح-4"، بمدى يصل إلى 750 كيلومترا. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T07:12+0000
2025-10-01T07:12+0000
2025-10-01T07:12+0000
وذكر الجيش الباكستاني أن الصاروخ، الذي تم إطلاقه بنجاح، يوم الثلاثاء، يتمتع بتقنيات متطورة في مجال إلكترونيات الطيران والملاحة، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية.ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ يمتلك قدرة على التحليق بمحاذاة التضاريس بالقرب من سطح الأرض لتفادي أنظمة الرصد، وهو ما يمنحه ميزة استراتيجية بالغة الأهمية في مسرح العمليات.كما يتميز الصاروخ الباكستاني "فاتح-4" بدقة عالية في إصابة الأهداف، الأمر الذي يعزز قدرات الردع لدى الجيش الباكستاني في مواجهة التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالمنافسة العسكرية مع الهند، حسب الصحيفة.ولفتت الصحيفة إلى أن تجربة إطلاق صاروخ "فاتح - 4" تأتي في إطار برنامج تطوير الأسلحة الصاروخية الذي تنفذه إسلام آباد منذ سنوات، بهدف تعزيز منظومة الدفاع الوطني وتحديث ترسانتها العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الأمنية في المنطقة اعتمادا على قدرات تصنيع محلية بصورة كاملة.
