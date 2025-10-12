طريق يحتوي على شبكات مضادة للطائرات من دون طيار في منطقة عمليات عسكرية خاصة.
الطريق إلى اتجاه بوكروفسكي للمنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.
وحدة الإطلاق والتحميل 9A39 (PLU) لنظام الصواريخ المضادة للطائرات 9K37 Buk (SAM) أثناء أداء واجبها القتالي في اتجاه كراسنوارميسك للعملية العسكرية الخاصة.
طريق في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
ناقلة جنود مدرعة من طراز MaxxPro تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في أحد شوارع مدينة سيليدوفو (اتجاه كراسنوارميسكوي في المنطقة العسكرية الشمالية).
مركز القيادة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
الطريق في اتجاه كراسنوارميسكي للمنطقة العسكرية الشمالية.
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
جنود في مركز مراقبة جوية تابع لمجموعة القوات المركزية في اتجاه بوكروفسكي بالمنطقة العسكرية الشمالية.
