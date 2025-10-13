عربي


https://sarabic.ae/20251013/المتحدث-العسكري-المصري-يكشف-سبب-الانفجار-الذي-وقع-في-الهايكستب-1105968536.html
المتحدث العسكري المصري يكشف سبب الانفجار الذي وقع في الهايكستب.. فيديو
المتحدث العسكري المصري يكشف سبب الانفجار الذي وقع في الهايكستب.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن العميد أ.ح. غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، وقوع انفجار مفاجئ، اليوم الإثنين، في إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T16:36+0000
2025-10-13T16:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096489895_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_743a1248f318bd0272bf55de5feca279.jpg
وأضاف عبد الحافظ، عبر منصة "إكس"، أن الانفجار أدى إلى سلسلة من التفجيرات المتتالية، شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة. وطمأن عبد الحافظ المواطنين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة بإشراف الجهات الفنية المختصة.
https://sarabic.ae/20250926/مصر-قتلى-وعشرات-المصابين-في-انفجار-مصنع-1105282816.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096489895_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6109b121ea6c8be896d8397b12ed5fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

المتحدث العسكري المصري يكشف سبب الانفجار الذي وقع في الهايكستب.. فيديو

16:36 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 16:48 GMT 13.10.2025)
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattahقوات من الجيش المصري
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Ahmed Abdel Fattah

أعلن العميد أ.ح. غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، وقوع انفجار مفاجئ، اليوم الإثنين، في إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب، شرق القاهرة أثناء قيام عناصر فنية متخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات قديمة.
وأضاف عبد الحافظ، عبر منصة "إكس"، أن الانفجار أدى إلى سلسلة من التفجيرات المتتالية، شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.

وأكد المتحدث العسكري أن الجهات المختصة سيطرت على الحادث، مشيرًا إلى أن فرقًا فنية تقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات وقائية وفنية لضمان السلامة.

سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع
26 سبتمبر, 07:47 GMT

وأضاف أن لجانًا متخصصة تحقق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.

وطمأن عبد الحافظ المواطنين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة بإشراف الجهات الفنية المختصة.
