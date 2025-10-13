https://sarabic.ae/20251013/المتحدث-العسكري-المصري-يكشف-سبب-الانفجار-الذي-وقع-في-الهايكستب-1105968536.html
المتحدث العسكري المصري يكشف سبب الانفجار الذي وقع في الهايكستب.. فيديو
أعلن العميد أ.ح. غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، وقوع انفجار مفاجئ، اليوم الإثنين، في إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة...
وأضاف عبد الحافظ، عبر منصة "إكس"، أن الانفجار أدى إلى سلسلة من التفجيرات المتتالية، شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة. وطمأن عبد الحافظ المواطنين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة بإشراف الجهات الفنية المختصة.
المتحدث العسكري المصري يكشف سبب الانفجار الذي وقع في الهايكستب.. فيديو
16:36 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 16:48 GMT 13.10.2025)
أعلن العميد أ.ح. غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، وقوع انفجار مفاجئ، اليوم الإثنين، في إحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب، شرق القاهرة أثناء قيام عناصر فنية متخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات قديمة.
وأضاف عبد الحافظ، عبر منصة "إكس"، أن الانفجار أدى إلى سلسلة من التفجيرات المتتالية
، شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.
وأكد المتحدث العسكري أن الجهات المختصة سيطرت على الحادث، مشيرًا إلى أن فرقًا فنية تقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات وقائية وفنية لضمان السلامة.
وأضاف أن لجانًا متخصصة تحقق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.
وطمأن عبد الحافظ المواطنين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة
، وأن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة بإشراف الجهات الفنية المختصة.