مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/مصر-قتلى-وعشرات-المصابين-في-انفجار-مصنع-1105282816.html
مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع
مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع
سبوتنيك عربي
تسبب حريق مصنع ملابس بمدينة المحلة (شمال القاهرة) في انهيار جزئي للمصنع، أدى إلى قتلى وعشرات المصابين، اليوم الجمعة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T07:47+0000
2025-09-26T07:47+0000
مصر
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/16/1049911088_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_6fb01e249c5c0e2d3ab0f0491935474c.jpg
وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الجمعة، أن انفجار غلاية بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تسبب في مقتل 7 وإصابة 30 آخرين تم تحويلهم إلى مستشفى المحلة العام.وأفادت الصحيفة بأن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها في البحث عن ضحايا ومصابين أسفل أنقاض مصنع الملابس مع فرض كردون أمني حول مكان الحادث.وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية المصرية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المصانع بالمحلة الكبرى وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للدخان.وعلى الفور، استجابت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وانتقلت إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب. وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران قبل امتدادها إلى مصانع الغزل والنسيج والمخازن والمحلات والورش المجاورة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
https://sarabic.ae/20240726/حريق-هائل-في-منطقة-الموسكي-المصرية-وتسجيل-خسائر-مادية-كبيرة-1091150840.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/16/1049911088_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_d355f73dab591ae8fdf5aa31513c020f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الأخبار, العالم العربي
مصر, الأخبار, العالم العربي

مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع

07:47 GMT 26.09.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
تابعنا عبر
تسبب حريق مصنع ملابس بمدينة المحلة (شمال القاهرة) في انهيار جزئي للمصنع، أدى إلى قتلى وعشرات المصابين، اليوم الجمعة.
وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الجمعة، أن انفجار غلاية بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تسبب في مقتل 7 وإصابة 30 آخرين تم تحويلهم إلى مستشفى المحلة العام.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة
26 يوليو 2024, 14:31 GMT
وأفادت الصحيفة بأن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها في البحث عن ضحايا ومصابين أسفل أنقاض مصنع الملابس مع فرض كردون أمني حول مكان الحادث.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية المصرية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المصانع بالمحلة الكبرى وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للدخان.
وعلى الفور، استجابت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وانتقلت إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.
وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران قبل امتدادها إلى مصانع الغزل والنسيج والمخازن والمحلات والورش المجاورة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала