مصر... قتلى وعشرات المصابين في انفجار مصنع

تسبب حريق مصنع ملابس بمدينة المحلة (شمال القاهرة) في انهيار جزئي للمصنع، أدى إلى قتلى وعشرات المصابين، اليوم الجمعة. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T07:47+0000
2025-09-26T07:47+0000
2025-09-26T07:47+0000
مصر
وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الجمعة، أن انفجار غلاية بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تسبب في مقتل 7 وإصابة 30 آخرين تم تحويلهم إلى مستشفى المحلة العام.وأفادت الصحيفة بأن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها في البحث عن ضحايا ومصابين أسفل أنقاض مصنع الملابس مع فرض كردون أمني حول مكان الحادث.وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية المصرية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل أحد المصانع بالمحلة الكبرى وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للدخان.وعلى الفور، استجابت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وانتقلت إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف و10 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب. وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران قبل امتدادها إلى مصانع الغزل والنسيج والمخازن والمحلات والورش المجاورة بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
