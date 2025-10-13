بعد صعود قياسي في الأسعار... هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251013/بعد-صعود-قياسي-في-الأسعار-هل-يشهد-الذهب-موجة-تصحيحية-بعد-اتفاق-غزة-1105952657.html
بعد صعود قياسي في الأسعار... هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟
بعد صعود قياسي في الأسعار... هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟
سبوتنيك عربي
حقق الذهب قفزة جديدة في سعره، صباح اليوم الاثنين، مع اقتراب سعر الأوقية من حاجز الـ4100 دولار بدافع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، وسط تصاعد التوترات التجارية... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T12:33+0000
2025-10-13T12:33+0000
راديو
مساحة حرة
أسعار الذهب اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105952322_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_39cac80dc5bb1f68abff5900cccd3938.png
بعد صعود قياسي في الأسعار.. هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟
سبوتنيك عربي
بعد صعود قياسي في الأسعار.. هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟
وجاء هذا الارتفاع بعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى أمريكا.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير أسواق المال، د.محمد أويس: "هناك سببان لصعود الذهب مؤخرا، أولهما التوترات السياسية، وهو ما يتحدث عنه معظم الخبراء، وهذا تأثير ينتهي بانتهاء التوتر، لكن هناك سبب آخر غير مباشر وطويل الأمد يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية التي بدأت مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد، عندما لجأت البنوك المركزية لطباعة الكثير من أوراق النقد لحل أزماتها، وهذا حدث في العديد من الدول، من بينها أمريكا نفسها، وهذا الأثر ممتد، فضلا عن أزمة أوكرانيا والقطيعة التي أوجدتها بين روسيا وأوروبا، والتي أثرت على الاقتصاد الأوروبي، مما أفقد المستثمرين الثقة في الأوراق المالية، وجعلهم يلجأون إلى الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب الذي اتخذ مسار صعود متسارع منذ 4 أعوام".وأكد الخبير أن "العالم يشهد كل 50 - 70 عاما تغييرات في النظم المالية، وربما تكون الفترة المقبلة فترة العملات الرقمية ما يجعل البنوك المركزية وصناع القرار يلجأون إلى التحوط بالذهب".وأوضح الخبير الاقتصادي، د. ناصر حسين، أن "لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة وتبعته معظم البنوك المركزية في العالم والتقلبات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية التي أثّرت حتى على أسعار النفط والاستثمارات سواء في الدولار أو في العملات أو أنواع الاستثمار الأخرى، وبالتالي لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، فضلا عن ارتفاع الطلب من الدول الكبرى كروسيا والصين ومن جانب البنوك المركزية لزيادة الاحتياطيات من المعدن النفيس".ونصح الخبير بـ"عدم التعجّل في شراء الذهب خلال المرحلة الحالية لحين استقرار الأسعار، إذ يشهد المعدن النفيس صعودا عالميا واضحا مدفوعا بزيادة الطلب، وهناك عنصر مخاطرة مرتفع في هذ الاستثمار حاليا"، مؤكدا أن "سعر الذهب لن يشهد انهيارا، فعادة ما يحتفظ بالقيمة، لكن هذا الاستثمار ليس الأفضل في ظل الطفرة الحالية في الأسعار، وربما يشهد موجة تصحيحية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105952322_117:0:1050:700_1920x0_80_0_0_49f8b815294f0459b88333f05d3c29b9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مساحة حرة, أسعار الذهب اليوم, غزة, قطاع غزة, аудио
مساحة حرة, أسعار الذهب اليوم, غزة, قطاع غزة, аудио

بعد صعود قياسي في الأسعار... هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟

12:33 GMT 13.10.2025
راديو
بعد صعود قياسي في الأسعار.. هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
حقق الذهب قفزة جديدة في سعره، صباح اليوم الاثنين، مع اقتراب سعر الأوقية من حاجز الـ4100 دولار بدافع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وجاء هذا الارتفاع بعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى أمريكا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير أسواق المال، د.محمد أويس: "هناك سببان لصعود الذهب مؤخرا، أولهما التوترات السياسية، وهو ما يتحدث عنه معظم الخبراء، وهذا تأثير ينتهي بانتهاء التوتر، لكن هناك سبب آخر غير مباشر وطويل الأمد يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية التي بدأت مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد، عندما لجأت البنوك المركزية لطباعة الكثير من أوراق النقد لحل أزماتها، وهذا حدث في العديد من الدول، من بينها أمريكا نفسها، وهذا الأثر ممتد، فضلا عن أزمة أوكرانيا والقطيعة التي أوجدتها بين روسيا وأوروبا، والتي أثرت على الاقتصاد الأوروبي، مما أفقد المستثمرين الثقة في الأوراق المالية، وجعلهم يلجأون إلى الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب الذي اتخذ مسار صعود متسارع منذ 4 أعوام".

وأشار أويس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "من المحتمل أن يشهد الذهب حركة تصحيح بمعدلات عادية، لكنه مرشح للوصول إلى مستوى أعلى لأن البنوك المركزية لا تزال ترفع احتياطياتها من الذهب، وهناك رغبة شرائية لدى المستثمرين وقد نشهد أسعار تتجاوز 4300 دولارا للأوقية".

وأكد الخبير أن "العالم يشهد كل 50 - 70 عاما تغييرات في النظم المالية، وربما تكون الفترة المقبلة فترة العملات الرقمية ما يجعل البنوك المركزية وصناع القرار يلجأون إلى التحوط بالذهب".
وأوضح الخبير الاقتصادي، د. ناصر حسين، أن "لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة وتبعته معظم البنوك المركزية في العالم والتقلبات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية التي أثّرت حتى على أسعار النفط والاستثمارات سواء في الدولار أو في العملات أو أنواع الاستثمار الأخرى، وبالتالي لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، فضلا عن ارتفاع الطلب من الدول الكبرى كروسيا والصين ومن جانب البنوك المركزية لزيادة الاحتياطيات من المعدن النفيس".
وحول وضع المستثمرين الأفراد في مجال الذهب، قال حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "على المستوى الشعبي والمحلي بعض المجتمعات يرتفع فيها الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة، مثل الهند والإمارات العربية المتحدة ومصر، وأحيانا يتم تحويل الأموال إلى ذهب لمواجهة انخفاض قيمة العملة فيما يعرف بالدولرة أو تحويل العملات إلى دولار حفاظا على القيمة (إذ يقوم سعر الذهب بالدولار) مثل الظاهرة التي شهدتها مصر قبل أعوام".
ونصح الخبير بـ"عدم التعجّل في شراء الذهب خلال المرحلة الحالية لحين استقرار الأسعار، إذ يشهد المعدن النفيس صعودا عالميا واضحا مدفوعا بزيادة الطلب، وهناك عنصر مخاطرة مرتفع في هذ الاستثمار حاليا"، مؤكدا أن "سعر الذهب لن يشهد انهيارا، فعادة ما يحتفظ بالقيمة، لكن هذا الاستثمار ليس الأفضل في ظل الطفرة الحالية في الأسعار، وربما يشهد موجة تصحيحية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала