الصور الفائزة في مسابقة "سيينا" الدولية للتصوير الفوتوغرافي 2025

عربي
جائزة "سيينا" للتصوير الدولية، هي واحدة من مسابقات التصوير الشهيرة، والتي يشارك فيها عدد كبير من المصورين المحترفين من مختلف بلدان العالم، جمع فريق وكالة "سبوتنيك" لكم الصور الفائزة من مختلف الفئات.
© Photo / Ali Jadallah/SIPA 2025

مغادرة المنزل. في أعقاب هجوم إسرائيلي في 14 يونيو/حزيران 2024، يخرج ثلاثة فلسطينيين من بين الأنقاض، ملابسهم ووجوههم مغطاة بالغبار. تدور أحداث المشهد في دير البلح، غزة، حيث تحول منزل عائلة أبو عائشة إلى ركام. وسط الدمار، يمشون بين الأنقاض، يتنقلون بين الخرسانة المحطمة، وتعابير وجوههم تعكس الصدمة والصمود. يبقى الهواء مليئًا بالغبار، ليذكرنا بالدمار المفاجئ.

غزة (فلسطين) - علي جاد الله

مغادرة المنزل. في أعقاب هجوم إسرائيلي في 14 يونيو/حزيران 2024، يخرج ثلاثة فلسطينيين من بين الأنقاض، ملابسهم ووجوههم مغطاة بالغبار. تدور أحداث المشهد في دير البلح، غزة، حيث تحول منزل عائلة أبو عائشة إلى ركام. وسط الدمار، يمشون بين الأنقاض، يتنقلون بين الخرسانة المحطمة، وتعابير وجوههم تعكس الصدمة والصمود. يبقى الهواء مليئًا بالغبار، ليذكرنا بالدمار المفاجئ. غزة (فلسطين) - علي جاد الله - سبوتنيك عربي
1/15
© Photo / Ali Jadallah/SIPA 2025

مغادرة المنزل. في أعقاب هجوم إسرائيلي في 14 يونيو/حزيران 2024، يخرج ثلاثة فلسطينيين من بين الأنقاض، ملابسهم ووجوههم مغطاة بالغبار. تدور أحداث المشهد في دير البلح، غزة، حيث تحول منزل عائلة أبو عائشة إلى ركام. وسط الدمار، يمشون بين الأنقاض، يتنقلون بين الخرسانة المحطمة، وتعابير وجوههم تعكس الصدمة والصمود. يبقى الهواء مليئًا بالغبار، ليذكرنا بالدمار المفاجئ.

غزة (فلسطين) - علي جاد الله

© Photo / Jb Liautard/SIPA 2025

رياضة في الميدان. كيليان برون يركب دراجته أمام ثوران بركان فويغو الهائل، حيث استمر الثوران، وهو الأكبر منذ أربع سنوات، طوال الليل دون انقطاع.

قذفت الحمم البركانية حتى ارتفاع 500 متر في الهواء، وكان البركان على بعد نحو كيلومترين فقط من الراكب.

بركان فويغو (غواتيمالا) -جي بي لياوتارد

رياضة في الميدان. كيليان برون يركب دراجته أمام ثوران بركان فويغو الهائل، حيث استمر الثوران، وهو الأكبر منذ أربع سنوات، طوال الليل دون انقطاع.قذفت الحمم البركانية حتى ارتفاع 500 متر في الهواء، وكان البركان على بعد نحو كيلومترين فقط من الراكب. بركان فويغو (غواتيمالا) -جي بي لياوتارد - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / Jb Liautard/SIPA 2025

رياضة في الميدان. كيليان برون يركب دراجته أمام ثوران بركان فويغو الهائل، حيث استمر الثوران، وهو الأكبر منذ أربع سنوات، طوال الليل دون انقطاع.

قذفت الحمم البركانية حتى ارتفاع 500 متر في الهواء، وكان البركان على بعد نحو كيلومترين فقط من الراكب.

بركان فويغو (غواتيمالا) -جي بي لياوتارد

© Photo / Giedo Van Der Zwan/SIPA 2025

تصوير الشارع - دوامتان. معرض لا لينيا هو معرض صغير ساحر يقام في أقصى جنوب الأندلس، حيث يلتقي دفء الشمس بروح التقاليد النابضة بالحياة.

تلعب الخيول، بحركاتها الرشيقة، وفساتين الفلامنكو الزاهية والملونة، دورا محوريا، فتملأ الأجواء بطاقة لا تقاوم وشعورا لا يضاهى بالحيوية. تمتزج هذه العناصر الأيقونية لتقدم عرضا آسرا للثقافة الأندلسية.

لا لينيا دي لا كونسيبسيون، الأندلس (إسبانيا) - جيدو فان دير زوان

تصوير الشارع - دوامتان. معرض لا لينيا هو معرض صغير ساحر يقام في أقصى جنوب الأندلس، حيث يلتقي دفء الشمس بروح التقاليد النابضة بالحياة. تلعب الخيول، بحركاتها الرشيقة، وفساتين الفلامنكو الزاهية والملونة، دورا محوريا، فتملأ الأجواء بطاقة لا تقاوم وشعورا لا يضاهى بالحيوية. تمتزج هذه العناصر الأيقونية لتقدم عرضا آسرا للثقافة الأندلسية. لا لينيا دي لا كونسيبسيون، الأندلس (إسبانيا) - جيدو فان دير زوان - سبوتنيك عربي
3/15
© Photo / Giedo Van Der Zwan/SIPA 2025

تصوير الشارع - دوامتان. معرض لا لينيا هو معرض صغير ساحر يقام في أقصى جنوب الأندلس، حيث يلتقي دفء الشمس بروح التقاليد النابضة بالحياة.

تلعب الخيول، بحركاتها الرشيقة، وفساتين الفلامنكو الزاهية والملونة، دورا محوريا، فتملأ الأجواء بطاقة لا تقاوم وشعورا لا يضاهى بالحيوية. تمتزج هذه العناصر الأيقونية لتقدم عرضا آسرا للثقافة الأندلسية.

لا لينيا دي لا كونسيبسيون، الأندلس (إسبانيا) - جيدو فان دير زوان

© Photo / Alexey Kharitonov/SIPA 2025

جمال الطبيعة في ليلة قمرية. عند تحليق طائرة دون طيار فوق أرض البحيرات والمستنقعات في نوفمبر، يمكن للمرء أن يشهد مناظر طبيعية خلابة ومدهشة.

في هذه الصورة، الملتقطة في ريف لينينغراد، تظهر جزيرة صغيرة، أو بالأحرى، تلة كبيرة، مغطاة بطحالب صفراء زاهية وعشب جاف في وسط بحيرة صغيرة متجمدة حديثا، مستحضرة مشهدا يذكرنا بلوحات فان جوخ الشهيرة.

منطقة لينينغراد (روسيا). أليكسي خاريتونوف

 جمال الطبيعة في ليلة قمرية. عند تحليق طائرة دون طيار فوق أرض البحيرات والمستنقعات في نوفمبر، يمكن للمرء أن يشهد مناظر طبيعية خلابة ومدهشة. في هذه الصورة، الملتقطة في ريف لينينغراد، تظهر جزيرة صغيرة، أو بالأحرى، تلة كبيرة، مغطاة بطحالب صفراء زاهية وعشب جاف في وسط بحيرة صغيرة متجمدة حديثا، مستحضرة مشهدا يذكرنا بلوحات فان جوخ الشهيرة. منطقة لينينغراد (روسيا). أليكسي خاريتونوف - سبوتنيك عربي
4/15
© Photo / Alexey Kharitonov/SIPA 2025

جمال الطبيعة في ليلة قمرية. عند تحليق طائرة دون طيار فوق أرض البحيرات والمستنقعات في نوفمبر، يمكن للمرء أن يشهد مناظر طبيعية خلابة ومدهشة.

في هذه الصورة، الملتقطة في ريف لينينغراد، تظهر جزيرة صغيرة، أو بالأحرى، تلة كبيرة، مغطاة بطحالب صفراء زاهية وعشب جاف في وسط بحيرة صغيرة متجمدة حديثا، مستحضرة مشهدا يذكرنا بلوحات فان جوخ الشهيرة.

منطقة لينينغراد (روسيا). أليكسي خاريتونوف

© Photo / Thomas Nicolon/SIPA 2025

وجوه وشخصيات آسرة - برايس مع صيده. يقف إيتو برايس مع تمساح قزم اصطاده في مستنقعات محمية بحيرة تيلي المجتمعية، أكبر غابة مستنقعات في المنطقة. الأداة المستخدمة لسحب التماسيح من جحورها هي نبتة ليانا بخطاف. ويسمح بصيد التماسيح في المحمية للاستهلاك المحلي، لكن بيعها دون ترخيص محظور.

محمية بحيرة تيلي المجتمعية (جمهورية الكونغو) توماس نيكولون

وجوه وشخصيات آسرة - برايس مع صيده. يقف إيتو برايس مع تمساح قزم اصطاده في مستنقعات محمية بحيرة تيلي المجتمعية، أكبر غابة مستنقعات في المنطقة. الأداة المستخدمة لسحب التماسيح من جحورها هي نبتة ليانا بخطاف. ويسمح بصيد التماسيح في المحمية للاستهلاك المحلي، لكن بيعها دون ترخيص محظور. محمية بحيرة تيلي المجتمعية (جمهورية الكونغو) توماس نيكولون - سبوتنيك عربي
5/15
© Photo / Thomas Nicolon/SIPA 2025

وجوه وشخصيات آسرة - برايس مع صيده. يقف إيتو برايس مع تمساح قزم اصطاده في مستنقعات محمية بحيرة تيلي المجتمعية، أكبر غابة مستنقعات في المنطقة. الأداة المستخدمة لسحب التماسيح من جحورها هي نبتة ليانا بخطاف. ويسمح بصيد التماسيح في المحمية للاستهلاك المحلي، لكن بيعها دون ترخيص محظور.

محمية بحيرة تيلي المجتمعية (جمهورية الكونغو) توماس نيكولون

© Photo / Amit Eshel/SIPA 2025

الحيوانات في بيئتها: الحياة على الحافة. يواجه وعلان نوبيان بعضهما بعضا على جرف في صحراء زين، وهما يقفان على قوائمهما الخلفية. يصور هذا المشهد النادر لحظة صراع بين ذكرين بالغين في أوج قوتهما، حيث تمتزج وحشية القتال بجمال الصحراء البري. بعد 15 دقيقة من القتال، يستسلم أحدهما دون أن يصاب بجروح خطيرة.

صحراء زين (إسرائيل) أميت إيشيل

 الحيوانات في بيئتها: الحياة على الحافة. يواجه وعلان نوبيان بعضهما بعضا على جرف في صحراء زين، وهما يقفان على قوائمهما الخلفية. يصور هذا المشهد النادر لحظة صراع بين ذكرين بالغين في أوج قوتهما، حيث تمتزج وحشية القتال بجمال الصحراء البري. بعد 15 دقيقة من القتال، يستسلم أحدهما دون أن يصاب بجروح خطيرة. صحراء زين (إسرائيل) أميت إيشيل - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Amit Eshel/SIPA 2025

الحيوانات في بيئتها: الحياة على الحافة. يواجه وعلان نوبيان بعضهما بعضا على جرف في صحراء زين، وهما يقفان على قوائمهما الخلفية. يصور هذا المشهد النادر لحظة صراع بين ذكرين بالغين في أوج قوتهما، حيث تمتزج وحشية القتال بجمال الصحراء البري. بعد 15 دقيقة من القتال، يستسلم أحدهما دون أن يصاب بجروح خطيرة.

صحراء زين (إسرائيل) أميت إيشيل

© Photo / Jianxing Zhu/SIPA 2025

رحلات ومغامرات - أشجار فاكهة تنمو في خيام. يحصد مزارعو الفاكهة البرقوق من الأشجار التي تحميها الخيام ليلا على جبل تشيلين بمدينة تشاوتشينغ.

في السنوات الأخيرة، ونظرا للتأثير المستمر للأعاصير والصقيع والأمطار الغزيرة، تبنوا حلولا مبتكرة لحماية محاصيلهم. ومن هذه الحلول تركيب خيام مقاومة للرياح والصقيع والآفات تغطي أشجار البرقوق، وتحميها من الظروف الجوية السيئة.

مدينة تشاوتشينغ، مقاطعة قوانغدونغ (الصين). جيانشينغ تشو

رحلات ومغامرات - أشجار فاكهة تنمو في خيام. يحصد مزارعو الفاكهة البرقوق من الأشجار التي تحميها الخيام ليلا على جبل تشيلين بمدينة تشاوتشينغ. في السنوات الأخيرة، ونظرا للتأثير المستمر للأعاصير والصقيع والأمطار الغزيرة، تبنوا حلولا مبتكرة لحماية محاصيلهم. ومن هذه الحلول تركيب خيام مقاومة للرياح والصقيع والآفات تغطي أشجار البرقوق، وتحميها من الظروف الجوية السيئة. مدينة تشاوتشينغ، مقاطعة قوانغدونغ (الصين). جيانشينغ تشو - سبوتنيك عربي
7/15
© Photo / Jianxing Zhu/SIPA 2025

رحلات ومغامرات - أشجار فاكهة تنمو في خيام. يحصد مزارعو الفاكهة البرقوق من الأشجار التي تحميها الخيام ليلا على جبل تشيلين بمدينة تشاوتشينغ.

في السنوات الأخيرة، ونظرا للتأثير المستمر للأعاصير والصقيع والأمطار الغزيرة، تبنوا حلولا مبتكرة لحماية محاصيلهم. ومن هذه الحلول تركيب خيام مقاومة للرياح والصقيع والآفات تغطي أشجار البرقوق، وتحميها من الظروف الجوية السيئة.

مدينة تشاوتشينغ، مقاطعة قوانغدونغ (الصين). جيانشينغ تشو

© Photo / Connor Healey/SIPA 2025

جمال الطبيعة - تصور بيرسيفوني. صاعقة برق تشق السماء فجأة، وتضرب حقل قمح مشتعلا قرب سيمارون، كانساس، بعد أن أشعلت صاعقة سابقة النار فيه.

يشير عنوان الصورة رمزيا إلى بيرسيفوني، ابنة زيوس، إله الرعد والعواصف، وديميتر، إلهة الحصاد والزراعة، وهما إلهان محوريان في الأساطير اليونانية القديمة.

سيمارون، كانساس (الولايات المتحدة الأمريكية). كونور هيلي

جمال الطبيعة - تصور بيرسيفوني. صاعقة برق تشق السماء فجأة، وتضرب حقل قمح مشتعلا قرب سيمارون، كانساس، بعد أن أشعلت صاعقة سابقة النار فيه. يشير عنوان الصورة رمزيا إلى بيرسيفوني، ابنة زيوس، إله الرعد والعواصف، وديميتر، إلهة الحصاد والزراعة، وهما إلهان محوريان في الأساطير اليونانية القديمة. سيمارون، كانساس (الولايات المتحدة الأمريكية). كونور هيلي - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Connor Healey/SIPA 2025

جمال الطبيعة - تصور بيرسيفوني. صاعقة برق تشق السماء فجأة، وتضرب حقل قمح مشتعلا قرب سيمارون، كانساس، بعد أن أشعلت صاعقة سابقة النار فيه.

يشير عنوان الصورة رمزيا إلى بيرسيفوني، ابنة زيوس، إله الرعد والعواصف، وديميتر، إلهة الحصاد والزراعة، وهما إلهان محوريان في الأساطير اليونانية القديمة.

سيمارون، كانساس (الولايات المتحدة الأمريكية). كونور هيلي

© Photo / Matias Delacroix/SIPA 2025

تصوير الشارع - حفلة كوينسينيرا. يستمتع الأصدقاء والعائلة بحفلة كوينسينيرا أثناء استعدادهم لجلسة تصويرها في ساحة كولون بحي زونا كولونيال في سانتو دومينغو، في احتفال تقليدي يحيي ذكرى إتمام الفتاة الخامسة عشرة. تعد حفلة كوينسينيرا احتفالا مهما في أمريكا اللاتينية، إذ ترمز إلى الانتقال من الطفولة إلى المراهقة، وتمثل دخول الفتاة رسميا إلى المجتمع.

سانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) ماتياس ديلاكروا

تصوير الشارع - حفلة كوينسينيرا. يستمتع الأصدقاء والعائلة بحفلة كوينسينيرا أثناء استعدادهم لجلسة تصويرها في ساحة كولون بحي زونا كولونيال في سانتو دومينغو، في احتفال تقليدي يحيي ذكرى إتمام الفتاة الخامسة عشرة. تعد حفلة كوينسينيرا احتفالا مهما في أمريكا اللاتينية، إذ ترمز إلى الانتقال من الطفولة إلى المراهقة، وتمثل دخول الفتاة رسميا إلى المجتمع. سانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) ماتياس ديلاكروا - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / Matias Delacroix/SIPA 2025

تصوير الشارع - حفلة كوينسينيرا. يستمتع الأصدقاء والعائلة بحفلة كوينسينيرا أثناء استعدادهم لجلسة تصويرها في ساحة كولون بحي زونا كولونيال في سانتو دومينغو، في احتفال تقليدي يحيي ذكرى إتمام الفتاة الخامسة عشرة. تعد حفلة كوينسينيرا احتفالا مهما في أمريكا اللاتينية، إذ ترمز إلى الانتقال من الطفولة إلى المراهقة، وتمثل دخول الفتاة رسميا إلى المجتمع.

سانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) ماتياس ديلاكروا

© Photo / Shreyovi Mehta/SIPA 2025

تحت سن العشرين - في دائرة الضوء. خلال زيارة إلى منتزه كيولاديو الوطني، وقفت طاووسان برشاقة تحت شعاع ضوء.

وأثناء التقاط المشهد، دخل ثور أزرق (بوسيلافوس تراجوكاميلوس) بهدوء إلى الإطار، ما دفع إلى التقاط لقطة فورية وثقت اللحظة. اكتنفت عفوية اللقاء جو غامض يكاد يكون من عالم آخر.

كيولاديو، بهاراتبور (الهند) شريوفي ميهتا

تحت سن العشرين - في دائرة الضوء. خلال زيارة إلى منتزه كيولاديو الوطني، وقفت طاووسان برشاقة تحت شعاع ضوء.وأثناء التقاط المشهد، دخل ثور أزرق (بوسيلافوس تراجوكاميلوس) بهدوء إلى الإطار، ما دفع إلى التقاط لقطة فورية وثقت اللحظة. اكتنفت عفوية اللقاء جو غامض يكاد يكون من عالم آخر.كيولاديو، بهاراتبور (الهند) شريوفي ميهتا - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Shreyovi Mehta/SIPA 2025

تحت سن العشرين - في دائرة الضوء. خلال زيارة إلى منتزه كيولاديو الوطني، وقفت طاووسان برشاقة تحت شعاع ضوء.

وأثناء التقاط المشهد، دخل ثور أزرق (بوسيلافوس تراجوكاميلوس) بهدوء إلى الإطار، ما دفع إلى التقاط لقطة فورية وثقت اللحظة. اكتنفت عفوية اللقاء جو غامض يكاد يكون من عالم آخر.

كيولاديو، بهاراتبور (الهند) شريوفي ميهتا

© Photo / Jerome Brouillet/SIPA 2025

الرياضة في الميدان - لحظة ذهبية. يعرب راكب الأمواج البرازيلي غابرييل ميدينا عن امتنانه لتحقيقه أعلى نتيجة في تاريخ ركوب الأمواج الأولمبي في تيهوبو، بولينيزيا الفرنسية، خلال أولمبياد 2024. بعد ركوب موجة هائلة، ينسجم جسده المسترخي تمامًا مع لوح التزلج، المتصل به بواسطة المقود. إن الشعور بتوقف الزمن، حيث يبدو الرياضي وكأنه يطفو وقدماه مستريحتان على سجادة من السحب، يضفي على الصورة جوا سرياليا.

تاهيتي (بولينيزيا الفرنسية) جيروم بروييه

الرياضة في الميدان - لحظة ذهبية. يعرب راكب الأمواج البرازيلي غابرييل ميدينا عن امتنانه لتحقيقه أعلى نتيجة في تاريخ ركوب الأمواج الأولمبي في تيهوبو، بولينيزيا الفرنسية، خلال أولمبياد 2024. بعد ركوب موجة هائلة، ينسجم جسده المسترخي تمامًا مع لوح التزلج، المتصل به بواسطة المقود. إن الشعور بتوقف الزمن، حيث يبدو الرياضي وكأنه يطفو وقدماه مستريحتان على سجادة من السحب، يضفي على الصورة جوا سرياليا. تاهيتي (بولينيزيا الفرنسية) جيروم بروييه - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Jerome Brouillet/SIPA 2025

الرياضة في الميدان - لحظة ذهبية. يعرب راكب الأمواج البرازيلي غابرييل ميدينا عن امتنانه لتحقيقه أعلى نتيجة في تاريخ ركوب الأمواج الأولمبي في تيهوبو، بولينيزيا الفرنسية، خلال أولمبياد 2024. بعد ركوب موجة هائلة، ينسجم جسده المسترخي تمامًا مع لوح التزلج، المتصل به بواسطة المقود. إن الشعور بتوقف الزمن، حيث يبدو الرياضي وكأنه يطفو وقدماه مستريحتان على سجادة من السحب، يضفي على الصورة جوا سرياليا.

تاهيتي (بولينيزيا الفرنسية) جيروم بروييه

© Photo / Maria Gabriela Rocha Gomez/SIPA 2025

رحلات ومغامرات - في طريق العودة. خلال رحلة برية عبر جنوب فيتنام، صادفت ماريا غابرييلا عدة أغنام على طول الطريق، بالكاد يرى رعاتها في الأفق.

كان الشفق يحل، وبدأ رذاذ خفيف بالهطول، مغلفا المشهد بجو هادئ ومثير.بدت الأغنام متجهة نحو المزرعة عندما لفت انتباهها مشهد مؤثر للغاية: فتاة صغيرة تحمل حملا بين ذراعيها، غارقة في قلب القطيع، تتحرك ببطء. كان هناك شيء ما هش وقوي فيها، وتبين أن تلك اللحظة مميزة بشكل غير متوقع.

باك آي، فوك ترونغ (فيتنام) ماريا غابرييلا روشا غوميز

رحلات ومغامرات - في طريق العودة. خلال رحلة برية عبر جنوب فيتنام، صادفت ماريا غابرييلا عدة أغنام على طول الطريق، بالكاد يرى رعاتها في الأفق.كان الشفق يحل، وبدأ رذاذ خفيف بالهطول، مغلفا المشهد بجو هادئ ومثير.بدت الأغنام متجهة نحو المزرعة عندما لفت انتباهها مشهد مؤثر للغاية: فتاة صغيرة تحمل حملا بين ذراعيها، غارقة في قلب القطيع، تتحرك ببطء. كان هناك شيء ما هش وقوي فيها، وتبين أن تلك اللحظة مميزة بشكل غير متوقع. باك آي، فوك ترونغ (فيتنام) ماريا غابرييلا روشا غوميز - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Maria Gabriela Rocha Gomez/SIPA 2025

رحلات ومغامرات - في طريق العودة. خلال رحلة برية عبر جنوب فيتنام، صادفت ماريا غابرييلا عدة أغنام على طول الطريق، بالكاد يرى رعاتها في الأفق.

كان الشفق يحل، وبدأ رذاذ خفيف بالهطول، مغلفا المشهد بجو هادئ ومثير.بدت الأغنام متجهة نحو المزرعة عندما لفت انتباهها مشهد مؤثر للغاية: فتاة صغيرة تحمل حملا بين ذراعيها، غارقة في قلب القطيع، تتحرك ببطء. كان هناك شيء ما هش وقوي فيها، وتبين أن تلك اللحظة مميزة بشكل غير متوقع.

باك آي، فوك ترونغ (فيتنام) ماريا غابرييلا روشا غوميز

© Photo / Mohammad Beheshti/SIPA 2025

وجوه وشخصيات آسرة. تصوير يشبه البورتريه "دمية".

قد لا تكون هذه النظرة الموجهة للأشخاص إلى الأشياء صحيحة، لكنها تعكس طبيعة التصوير الفوتوغرافي ولذلك سميت هذه الصورة "دمية".

طهران، إيران. محمد بهشتي.

وجوه وشخصيات آسرة. تصوير يشبه البورتريه &quot;دمية&quot;. قد لا تكون هذه النظرة الموجهة للأشخاص إلى الأشياء صحيحة، لكنها تعكس طبيعة التصوير الفوتوغرافي ولذلك سميت هذه الصورة &quot;دمية&quot;. طهران، إيران. محمد بهشتي. - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Mohammad Beheshti/SIPA 2025

وجوه وشخصيات آسرة. تصوير يشبه البورتريه "دمية".

قد لا تكون هذه النظرة الموجهة للأشخاص إلى الأشياء صحيحة، لكنها تعكس طبيعة التصوير الفوتوغرافي ولذلك سميت هذه الصورة "دمية".

طهران، إيران. محمد بهشتي.

© Photo / Sandesh Kadur/SIPA 2025

الحيوانات في بيئتها - شبح الجبال. على قمة جبلية شاهقة في جبال الهيمالايا الوعرة في لاداخ، الهند، التقطت كاميرا مصيدة نمرا ثلجيا وهو يحدد أعلى نقطة في صخرة بفيرومونات خده. يمثل هذا السلوك سجلا يمكن النمور الأخرى من تتبع تحركات هذا القط الكبير المراوغ. يعكس عنوان الصورة، "شبح الجبال"، طبيعة نمر الثلج المراوغة. هذه المخلوقات، التي تتقن التمويه، ونادرا ما ترى في البرية.

لاداخ (الهند) سانديش كادور

الحيوانات في بيئتها - شبح الجبال. على قمة جبلية شاهقة في جبال الهيمالايا الوعرة في لاداخ، الهند، التقطت كاميرا مصيدة نمرا ثلجيا وهو يحدد أعلى نقطة في صخرة بفيرومونات خده. يمثل هذا السلوك سجلا يمكن النمور الأخرى من تتبع تحركات هذا القط الكبير المراوغ. يعكس عنوان الصورة، &quot;شبح الجبال&quot;، طبيعة نمر الثلج المراوغة. هذه المخلوقات، التي تتقن التمويه، ونادرا ما ترى في البرية. لاداخ (الهند) سانديش كادور - سبوتنيك عربي
14/15
© Photo / Sandesh Kadur/SIPA 2025

الحيوانات في بيئتها - شبح الجبال. على قمة جبلية شاهقة في جبال الهيمالايا الوعرة في لاداخ، الهند، التقطت كاميرا مصيدة نمرا ثلجيا وهو يحدد أعلى نقطة في صخرة بفيرومونات خده. يمثل هذا السلوك سجلا يمكن النمور الأخرى من تتبع تحركات هذا القط الكبير المراوغ. يعكس عنوان الصورة، "شبح الجبال"، طبيعة نمر الثلج المراوغة. هذه المخلوقات، التي تتقن التمويه، ونادرا ما ترى في البرية.

لاداخ (الهند) سانديش كادور

© Photo / Shane Gross/SIPA 2025

الحياة تحت الماء - سحابة حياة واحدة. في هذا المزيج الرائع من الضوء والطاقة، تسير شراغيف الضفادع الغربية من الجزء العميق والآمن من بحيرة سيدار، في جزيرة فانكوفر، إلى المياه الضحلة لتتغذى على الطحالب. يعتبر هذا النوع "شبه مهدد بالانقراض" نظرا لتدمير موطنه ووجود العديد من الحيوانات المفترسة.

التقط شين الصورة تحت طبقة من أوراق زنبق الماء، مع الحرص على عدم إتلاف طبقات الطمي والطحالب التي تغطي قاع البحيرة.

جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية (كندا). شين غروس

الحياة تحت الماء - سحابة حياة واحدة. في هذا المزيج الرائع من الضوء والطاقة، تسير شراغيف الضفادع الغربية من الجزء العميق والآمن من بحيرة سيدار، في جزيرة فانكوفر، إلى المياه الضحلة لتتغذى على الطحالب. يعتبر هذا النوع &quot;شبه مهدد بالانقراض&quot; نظرا لتدمير موطنه ووجود العديد من الحيوانات المفترسة. التقط شين الصورة تحت طبقة من أوراق زنبق الماء، مع الحرص على عدم إتلاف طبقات الطمي والطحالب التي تغطي قاع البحيرة. جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية (كندا). شين غروس - سبوتنيك عربي
15/15
© Photo / Shane Gross/SIPA 2025

الحياة تحت الماء - سحابة حياة واحدة. في هذا المزيج الرائع من الضوء والطاقة، تسير شراغيف الضفادع الغربية من الجزء العميق والآمن من بحيرة سيدار، في جزيرة فانكوفر، إلى المياه الضحلة لتتغذى على الطحالب. يعتبر هذا النوع "شبه مهدد بالانقراض" نظرا لتدمير موطنه ووجود العديد من الحيوانات المفترسة.

التقط شين الصورة تحت طبقة من أوراق زنبق الماء، مع الحرص على عدم إتلاف طبقات الطمي والطحالب التي تغطي قاع البحيرة.

جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية (كندا). شين غروس

