الصور الفائزة في مسابقة "سيينا" الدولية للتصوير الفوتوغرافي 2025

رياضة في الميدان. كيليان برون يركب دراجته أمام ثوران بركان فويغو الهائل، حيث استمر الثوران، وهو الأكبر منذ أربع سنوات، طوال الليل دون انقطاع.

قذفت الحمم البركانية حتى ارتفاع 500 متر في الهواء، وكان البركان على بعد نحو كيلومترين فقط من الراكب.

بركان فويغو (غواتيمالا) -جي بي لياوتارد