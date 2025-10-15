تحذير علمي: السهر بعد منتصف الليل يعطل توازن العقل ويزيد المخاطر النفسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251015/تحذير-علمي-السهر-بعد-منتصف-الليل-يعطل-توازن-العقل-ويزيد-المخاطر-النفسية-1106050446.html
تحذير علمي: السهر بعد منتصف الليل يعطل توازن العقل ويزيد المخاطر النفسية
تحذير علمي: السهر بعد منتصف الليل يعطل توازن العقل ويزيد المخاطر النفسية
سبوتنيك عربي
حذر علماء أعصاب من أن السهر بعد منتصف الليل يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى اضطراب التفكير والمشاعر وزيادة احتمال اتخاذ قرارات متهورة أو مؤذية. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T20:37+0000
2025-10-15T20:37+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/76/1035537620_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_d9eb83e871f52a005fb57a8899fc8199.jpg
وأكدت دراسة حديثة أن العقل البشري لا يعمل بكفاءته الطبيعية في هذه الساعات، مما قد يعرض الصحة النفسية والسلامة الشخصية للخطر، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية "Nature Biomedical Engineering"، أن انخفاض مستويات الطاقة والنشاط العصبي ليلًا يقلل من قدرة الدماغ على ضبط الانفعالات، مما يزيد من التفكير التشاؤمي والسلوكيات المتهورة.وقالت الباحثة إليزابيث كليرمان، أستاذة علم الأعصاب في جامعة هارفارد: "ملايين الأشخاص يبقون مستيقظين بعد منتصف الليل، لكن أدمغتهم لا تعمل بنفس الكفاءة التي تتمتع بها نهارًا، مما قد يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية".وأشارت الدراسة إلى أن السهر يرتبط بزيادة السلوكيات الخطرة، مثل الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات، واتخاذ قرارات غير مدروسة، بل وحتى ارتفاع معدلات الانتحار، التي تصل إلى ثلاثة أضعاف بين منتصف الليل والسادسة صباحًا مقارنة بباقي اليوم.واستشهدوا بأمثلة واقعية، مثل مدمن مخدرات يقاوم رغباته نهارًا لكنه يستسلم لها ليلًا، أو طالب جامعي يعاني الأرق ويشعر باليأس والعزلة في ساعات الليل المتأخرة. ومن منظور تطوري، أشار العلماء إلى أن هذه التغيرات السلوكية كانت مفيدة للإنسان القديم للحذر من المخاطر الليلية، لكنها أصبحت في العصر الحديث مصدرًا للقلق والاكتئاب واضطراب القرارات. كما كشفت دراسات برازيلية أن مخاطر تناول جرعات زائدة من المخدرات ترتفع خمس مرات ليلًا مقارنة بالنهار، مما يعزز فكرة أن السهر يضعف قدرة الدماغ على تقييم المخاطر. ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير السهر على العاملين في الورديات الليلية، مثل الأطباء والطيارين، والفئات الأكثر عرضة للخطر كالمراهقين. وأكدت الباحثة: "لا نزال نجهل الكثير عن كيفية عمل الدماغ ليلًا، والعقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا يتطلب مزيدًا من البحث لحماية الصحة النفسية".
https://sarabic.ae/20251013/دراسة-أربعة-عوامل-رئيسية-وراء-99-من-حالات-النوبات-القلبية-والسكتات-الدماغية-1105976707.html
https://sarabic.ae/20251015/دراسة-الإقلاع-عن-التدخين-بعد-الـ40-يقلل-خطر-الخرف-ويحمي-الذاكرة--1106041992.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/76/1035537620_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_a0a2e45351089e45da2b0387c042b697.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , منوعات

تحذير علمي: السهر بعد منتصف الليل يعطل توازن العقل ويزيد المخاطر النفسية

20:37 GMT 15.10.2025
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomniaالأرق، السهر، النوم
الأرق، السهر، النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
تابعنا عبر
حذر علماء أعصاب من أن السهر بعد منتصف الليل يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى اضطراب التفكير والمشاعر وزيادة احتمال اتخاذ قرارات متهورة أو مؤذية.
وأكدت دراسة حديثة أن العقل البشري لا يعمل بكفاءته الطبيعية في هذه الساعات، مما قد يعرض الصحة النفسية والسلامة الشخصية للخطر، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
ونشر الموقع تقريرًا عن دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد ومؤسسات علمية أخرى، قدموا فيها فرضية "العقل بعد منتصف الليل"، التي تشير إلى أن الساعة البيولوجية للإنسان، المصممة لليقظة نهارًا والنوم ليلًا، تتسبب في ميل الدماغ نحو التفكير السلبي والمخاطر عند السهر لوقت متأخر.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية "Nature Biomedical Engineering"، أن انخفاض مستويات الطاقة والنشاط العصبي ليلًا يقلل من قدرة الدماغ على ضبط الانفعالات، مما يزيد من التفكير التشاؤمي والسلوكيات المتهورة.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
13 أكتوبر, 19:55 GMT
وقالت الباحثة إليزابيث كليرمان، أستاذة علم الأعصاب في جامعة هارفارد: "ملايين الأشخاص يبقون مستيقظين بعد منتصف الليل، لكن أدمغتهم لا تعمل بنفس الكفاءة التي تتمتع بها نهارًا، مما قد يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية".
وأشارت الدراسة إلى أن السهر يرتبط بزيادة السلوكيات الخطرة، مثل الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات، واتخاذ قرارات غير مدروسة، بل وحتى ارتفاع معدلات الانتحار، التي تصل إلى ثلاثة أضعاف بين منتصف الليل والسادسة صباحًا مقارنة بباقي اليوم.
وأوضح الباحثون أن الدماغ يصبح مفرط الحساسية للمؤثرات السلبية ليلًا، خاصة مع تراكم الحرمان من النوم، مما يؤدي إلى تفسير الأحداث بطريقة أكثر تشاؤمًا.
واستشهدوا بأمثلة واقعية، مثل مدمن مخدرات يقاوم رغباته نهارًا لكنه يستسلم لها ليلًا، أو طالب جامعي يعاني الأرق ويشعر باليأس والعزلة في ساعات الليل المتأخرة.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
دراسة: الإقلاع عن التدخين بعد الـ40 يقلل خطر الخرف ويحمي الذاكرة
15:56 GMT
ومن منظور تطوري، أشار العلماء إلى أن هذه التغيرات السلوكية كانت مفيدة للإنسان القديم للحذر من المخاطر الليلية، لكنها أصبحت في العصر الحديث مصدرًا للقلق والاكتئاب واضطراب القرارات.
كما كشفت دراسات برازيلية أن مخاطر تناول جرعات زائدة من المخدرات ترتفع خمس مرات ليلًا مقارنة بالنهار، مما يعزز فكرة أن السهر يضعف قدرة الدماغ على تقييم المخاطر.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير السهر على العاملين في الورديات الليلية، مثل الأطباء والطيارين، والفئات الأكثر عرضة للخطر كالمراهقين.
وأكدت الباحثة: "لا نزال نجهل الكثير عن كيفية عمل الدماغ ليلًا، والعقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا يتطلب مزيدًا من البحث لحماية الصحة النفسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала