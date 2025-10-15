https://sarabic.ae/20251015/تحذير-علمي-السهر-بعد-منتصف-الليل-يعطل-توازن-العقل-ويزيد-المخاطر-النفسية-1106050446.html
تحذير علمي: السهر بعد منتصف الليل يعطل توازن العقل ويزيد المخاطر النفسية
وأكدت دراسة حديثة أن العقل البشري لا يعمل بكفاءته الطبيعية في هذه الساعات، مما قد يعرض الصحة النفسية والسلامة الشخصية للخطر، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية "Nature Biomedical Engineering"، أن انخفاض مستويات الطاقة والنشاط العصبي ليلًا يقلل من قدرة الدماغ على ضبط الانفعالات، مما يزيد من التفكير التشاؤمي والسلوكيات المتهورة.وقالت الباحثة إليزابيث كليرمان، أستاذة علم الأعصاب في جامعة هارفارد: "ملايين الأشخاص يبقون مستيقظين بعد منتصف الليل، لكن أدمغتهم لا تعمل بنفس الكفاءة التي تتمتع بها نهارًا، مما قد يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية".وأشارت الدراسة إلى أن السهر يرتبط بزيادة السلوكيات الخطرة، مثل الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات، واتخاذ قرارات غير مدروسة، بل وحتى ارتفاع معدلات الانتحار، التي تصل إلى ثلاثة أضعاف بين منتصف الليل والسادسة صباحًا مقارنة بباقي اليوم.واستشهدوا بأمثلة واقعية، مثل مدمن مخدرات يقاوم رغباته نهارًا لكنه يستسلم لها ليلًا، أو طالب جامعي يعاني الأرق ويشعر باليأس والعزلة في ساعات الليل المتأخرة. ومن منظور تطوري، أشار العلماء إلى أن هذه التغيرات السلوكية كانت مفيدة للإنسان القديم للحذر من المخاطر الليلية، لكنها أصبحت في العصر الحديث مصدرًا للقلق والاكتئاب واضطراب القرارات. كما كشفت دراسات برازيلية أن مخاطر تناول جرعات زائدة من المخدرات ترتفع خمس مرات ليلًا مقارنة بالنهار، مما يعزز فكرة أن السهر يضعف قدرة الدماغ على تقييم المخاطر. ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير السهر على العاملين في الورديات الليلية، مثل الأطباء والطيارين، والفئات الأكثر عرضة للخطر كالمراهقين. وأكدت الباحثة: "لا نزال نجهل الكثير عن كيفية عمل الدماغ ليلًا، والعقل بعد منتصف الليل يظل لغزًا يتطلب مزيدًا من البحث لحماية الصحة النفسية".
