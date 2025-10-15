https://sarabic.ae/20251015/رئيس-الوزراء-المصري-صبرنا-مع-إثيوبيا-ليس-ضعفا--1106039403.html

رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا

رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل اتخاذ مبادرات سنوية لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من القوى العاملة في مصر تعمل...

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الأجور لتقليص الفجوة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، واصفًا هذه الإشادة بأنها دعاية إيجابية كبيرة وشهادة مهمة من رئيس أكبر دولة في العالم، ما يعزز جهود وزارة السياحة لمضاعفة أعداد السائحين. وأضاف أن مصر تدرك التحديات جيدًا، مؤكدًا أن ملء السد لم يؤثر على مصر، وأن الهدف هو التوصل لاتفاق مع السودان وإثيوبيا لإدارة السد، باعتبار نهر النيل موردًا مشتركًا بين الدول الثلاث. وشدد على أن "مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل ولا في أي قطرة مياه تصل إليها". وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد، الثلاثاء قبل الماضي، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة قبل الماضية، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب". كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة. وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".

