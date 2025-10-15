https://sarabic.ae/20251015/رئيس-الوزراء-المصري-صبرنا-مع-إثيوبيا-ليس-ضعفا--1106039403.html
رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا
رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا
سبوتنيك عربي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل اتخاذ مبادرات سنوية لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من القوى العاملة في مصر تعمل... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T14:52+0000
2025-10-15T14:52+0000
2025-10-15T14:52+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d2b80aff960b76ecae864313ddadf054.jpg
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الأجور لتقليص الفجوة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، واصفًا هذه الإشادة بأنها دعاية إيجابية كبيرة وشهادة مهمة من رئيس أكبر دولة في العالم، ما يعزز جهود وزارة السياحة لمضاعفة أعداد السائحين. وأضاف أن مصر تدرك التحديات جيدًا، مؤكدًا أن ملء السد لم يؤثر على مصر، وأن الهدف هو التوصل لاتفاق مع السودان وإثيوبيا لإدارة السد، باعتبار نهر النيل موردًا مشتركًا بين الدول الثلاث. وشدد على أن "مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل ولا في أي قطرة مياه تصل إليها". وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد، الثلاثاء قبل الماضي، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه. وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة قبل الماضية، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب". كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة. وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".
https://sarabic.ae/20251014/إثيوبيا-ترد-على-تصريحات-السيسي-بشأن-سد-النهضة-1105985194.html
https://sarabic.ae/20251012/السيسي-يجب-أن-يواجه-المجتمع-الدولي-وأفريقيا-تهور-إثيوبيا-في-إدارة-سد-النهضة-1105894434.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092541049_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cfbb5b83cb31b6554799c5198564a84e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أفريقيا
أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أفريقيا
رئيس الوزراء المصري: صبرنا مع إثيوبيا ليس ضعفا
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل اتخاذ مبادرات سنوية لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع الخاص، الذي يتمتع بحرية تحديد الرواتب دون قيود، وفقًا لمنظومته الخاصة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية
، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الأجور لتقليص الفجوة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، واصفًا هذه الإشادة بأنها دعاية إيجابية كبيرة وشهادة مهمة من رئيس أكبر دولة في العالم، ما يعزز جهود وزارة السياحة لمضاعفة أعداد السائحين.
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، طمأن مدبولي المواطنين، قائلًا: "نؤكد للمواطن المصري أننا نعمل على ملف السد الإثيوبي بحكمة وصبر، وليس معنى صبرنا وتفاوضنا مع أشقائنا في إثيوبيا أنه نابع من ضعف، بل على العكس تمامًا".
وأضاف أن مصر تدرك التحديات جيدًا، مؤكدًا أن ملء السد لم يؤثر على مصر، وأن الهدف هو التوصل لاتفاق مع السودان وإثيوبيا لإدارة السد، باعتبار نهر النيل موردًا مشتركًا بين الدول الثلاث.
وشدد على أن "مصر
لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل ولا في أي قطرة مياه تصل إليها".
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد، الثلاثاء قبل الماضي، رفض بلاده للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي في القاهرة، إن "إجراءات إثيوبيا الأحادية غير المسؤولة أدت لغرق أراضي في السودان".
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة قبل الماضية، بيانا بشأن فيضان نهر النيل للعام الحالي 2025، مشيرة إلى "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
وأوضح البيان أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%، وأن إثيوبيا خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
كما شرح وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة.
وأوضح سويلم في شرحه أمام مجلس الوزراء، أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان
، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".