"كورد".. بندقية روسية خارقة للمهام الهجومية والاستطلاع
تمتلك روسيا طرازات كثيرة من البنادق الهجومية، التي يمكن استخدامها في مهام مختلفة بفضل تصميمها المرن، الذي يسمح بتزويدها بأجهزة رؤية أو وسائل قتالية مثل كواتم
ويشمل ذلك بنادق "كورد" بطرازيها "6 بي 67" و"6 بي 68"، اللذان يمكنهما استخدام طلقات عيار (5.45 * 39 مم) و(7.62 * 39 مم)، على التوالي.
"كورد".. بندقية روسية خارقة للمهام الهجومية والاستطلاع
تمتلك روسيا طرازات كثيرة من البنادق الهجومية، التي يمكن استخدامها في مهام مختلفة بفضل تصميمها المرن، الذي يسمح بتزويدها بأجهزة رؤية أو وسائل قتالية مثل كواتم الصوت أو موانع اللهب.
ويشمل ذلك بنادق "كورد" بطرازيها "6 بي 67" و"6 بي 68"، اللذان يمكنهما استخدام طلقات عيار (5.45 * 39 مم) و(7.62 * 39 مم)، على التوالي.