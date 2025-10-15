لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع دمشق
08:36 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 15.10.2025)
© Sputnikلبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، صباح اليوم، المرحلة الخامسة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية، وبإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
ومنذ السادسة صباحا، بدأ نحو 400 نازح سوري بالتوافد إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث تولّت الجهات المنظمة ترتيب عملية مغادرتهم.
© Sputnikلبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
© Sputnik
وقد تم تجهيز شاحنات لنقل الأمتعة، فيما ستنقل حافلات النازحين إلى سوريا ضمن القافلة المقررة اليوم.
© Sputnikلبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
© Sputnik
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نشهد عودة الدفعة الخامسة من برنامج العودة المنظمة لبرنامج المفوضية، بالشراكة مع منظمة الهجرة العالمية، والأمن العام اللبناني. وتشمل هذه الدفعة 400 شخص من بيروت متوجهين إلى حلب، حمص، حماة، وإدلب عبر معبر المصنع. وستعمل باصات وشاحنات على نقلهم مع أغراضهم".
© Sputnikلبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
© Sputnik
وأضافت: "حتى الآن، ومنذ بداية العام، عاد إلى سوريا حوالي 300 ألف لاجئ سوري، وجزء كبير منهم عاد قبل انطلاق برنامج العودة الطوعية. ولا يزال هناك نحو 180 ألف شخص تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم بالعودة، ونحن مستمرون في تنفيذ برنامجنا".
© Sputnikلبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
© Sputnik
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".