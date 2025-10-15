لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع دمشق
لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع دمشق
08:36 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 09:29 GMT 15.10.2025)
حصري
انطلقت، صباح اليوم، المرحلة الخامسة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية، وبإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
ومنذ السادسة صباحا، بدأ نحو 400 نازح سوري بالتوافد إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث تولّت الجهات المنظمة ترتيب عملية مغادرتهم.
وقد تم تجهيز شاحنات لنقل الأمتعة، فيما ستنقل حافلات النازحين إلى سوريا ضمن القافلة المقررة اليوم.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نشهد عودة الدفعة الخامسة من برنامج العودة المنظمة لبرنامج المفوضية، بالشراكة مع منظمة الهجرة العالمية، والأمن العام اللبناني. وتشمل هذه الدفعة 400 شخص من بيروت متوجهين إلى حلب، حمص، حماة، وإدلب عبر معبر المصنع. وستعمل باصات وشاحنات على نقلهم مع أغراضهم".
وأضافت: "حتى الآن، ومنذ بداية العام، عاد إلى سوريا حوالي 300 ألف لاجئ سوري، وجزء كبير منهم عاد قبل انطلاق برنامج العودة الطوعية. ولا يزال هناك نحو 180 ألف شخص تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم بالعودة، ونحن مستمرون في تنفيذ برنامجنا".
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".
في المرحلة الثانية للخطة الحكومية اللبنانية... عودة 300 نازح سوري إلى بلادهم
