لبنان يطلق المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع دمشق

انطلقت، صباح اليوم، المرحلة الخامسة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبمشاركة كل من مفوضية الأمم...

2025-10-15T08:36+0000

2025-10-15T08:36+0000

2025-10-15T09:29+0000

ومنذ السادسة صباحا، بدأ نحو 400 نازح سوري بالتوافد إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث تولّت الجهات المنظمة ترتيب عملية مغادرتهم. وقد تم تجهيز شاحنات لنقل الأمتعة، فيما ستنقل حافلات النازحين إلى سوريا ضمن القافلة المقررة اليوم. وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، لوكالة "سبوتنيك": "اليوم نشهد عودة الدفعة الخامسة من برنامج العودة المنظمة لبرنامج المفوضية، بالشراكة مع منظمة الهجرة العالمية، والأمن العام اللبناني. وتشمل هذه الدفعة 400 شخص من بيروت متوجهين إلى حلب، حمص، حماة، وإدلب عبر معبر المصنع. وستعمل باصات وشاحنات على نقلهم مع أغراضهم". وأضافت: "حتى الآن، ومنذ بداية العام، عاد إلى سوريا حوالي 300 ألف لاجئ سوري، وجزء كبير منهم عاد قبل انطلاق برنامج العودة الطوعية. ولا يزال هناك نحو 180 ألف شخص تواصلوا معنا وأبدوا رغبتهم بالعودة، ونحن مستمرون في تنفيذ برنامجنا".وانطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي. وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".في المرحلة الثانية للخطة الحكومية اللبنانية... عودة 300 نازح سوري إلى بلادهم

