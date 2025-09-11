في المرحلة الثانية للخطة الحكومية اللبنانية... عودة 300 نازح سوري إلى بلادهم
نظّمت المديرية العامة للأمن العام المرحلة الثانية من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن النازحين تجمعوا صباح اليوم الخميس في العاصمة بيروت – البيال (الواجهة البحرية)، قبل أن تنطلق القوافل عبر معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية، حيث شملت المرحلة الثانية 300 لاجئ مسجلين على لوائح المغادرة.
وفي هذا السياق، قالت المساعدة في قسم الارتباط بالمفوضية، إيمان منصر، في تصريح لـ"سبوتنيك": "اليوم يعود 300 لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا ضمن برنامج المفوضية للعودة الطوعية، وهو برنامج نتعاون فيه مع منظمة الهجرة الدولية".
وبينت منصر أن "القافلة الأولى انطلقت من البقاع وتضمنت 70 شخصا، وقد أطلق البرنامج في بداية يوليو/ تموز الماضي، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأمن العام اللبناني"، موضحة أن "اللاجئين الراغبين بالعودة يتواصلون مع المفوضية حيث يتم تقييم عودتهم، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى تشمل الاستشارات القانونية، تأمين الوثائق، والمساعدة النقدية، فيما تتولى منظمة الهجرة مهمة النقل".
كما التقت "سبوتنيك" بعدد من النازحين الذين قضى معظمهم أكثر من 13 عاما في لبنان، حيث أبدوا ارتياحهم للأوضاع في سوريا وفرحتهم بالعودة إلى عائلاتهم، فيما أكد بعضهم أنهم سيبدؤون حياتهم من جديد رغم إدراكهم للصعوبات التني ستواجههم.