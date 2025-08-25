https://sarabic.ae/20250825/بين-التفاؤل-الدولي-والتحديات-اللاجئون-السوريون-يستعدون-للعودة-إلى-وطنهم-1104111811.html

بين التفاؤل الدولي والتحديات... اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم

في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في خطوة وُصفت بالمفصلية، بعد سنوات... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وعلى الصعيدين الرسمي اللبناني والدولي، ولا سيما داخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، ساد مناخ من التفاؤل بإمكانية أن تشكل هذه القافلة بداية لمسار منظم وآمن للعودة، خصوصا أنها ترافق بحزمة من المساعدات المالية واللوجستية والقانونية التي تهدف إلى تسهيل استقرار العائدين داخل سوريا.عودة اَمنة إلى سورياوأضافت: "بالنسبة للأشخاص الذين قرروا العودة، عندما يتواصلون مع المفوضية ويتم تقييم وضعهم يحصلون على مبلغ مئة دولار لكل فرد من أفراد العائلة في لبنان قبل العودة إلى سوريا، وذلك لمساعدتهم في العودة إلى بلدهم، بالإضافة إلى المشورة القانونية والمساعدة في الوثائق التي يحتاجون إليها ليتمكنوا من العودة بشكل مستدام، مثل وثائق تسجيل الولادات أو تسجيل الأطفال في المدارس وغيرها".وبينت أنه "بالإضافة إلى الدعم المادي الذي سيحصلون عليه في لبنان، وإلى المشورة القانونية وغيرها من أنواع الدعم، يستطيعون أيضا الحصول على ما نسميه "العودة المنظمة"، حيث تتم إعادتهم من خلال حافلات مدعومة من المفوضية ومن منظمة الهجرة الدولية، تنقلهم من نقاط معينة في لبنان إلى مناطقهم في سوريا".وأردفت: "عندما يعودون إلى سوريا تتم متابعة أوضاعهم من فرق المفوضية الموجودة في مناطق مختلفة، كما قد يكونون مؤهلين للحصول على دعم مادي إضافي داخل سوريا يساعدهم على الاستقرار، وتبلغ قيمته 400 دولار للأسرة الواحدة".وتابعت: "منذ أن أطلقنا برنامج دعم العودة في بداية شهر تموز/يوليو، اتصل بنا أكثر من 72 ألف لاجئ قالوا لنا إنهم يرغبون في العودة من خلال هذا البرنامج إلى بلدهم، وأنهم يودون الحصول على الدعم من المفوضية ليتمكنوا من العودة. وإضافة إلى ذلك، فقد تم منذ بداية عام 2025 وحتى الآن شطب ملفات 168 ألف لاجئ سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى بلدهم، أي حتى قبل انطلاق الخطة. وقبل حوالي شهر تقريبا، كان هناك عدد كبير من اللاجئين يعودون من لبنان إلى سوريا من تلقاء أنفسهم".وأوضحت أنه بالنسبة لعودة اللاجئين، فإن "عودة كل لاجئ في العالم إلى بلده هي الحل الأنسب، أي العودة الآمنة والمستدامة التي تمكنه من الاستقرار في وطنه. أما بالنسبة للتغيرات التي حصلت في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، فقد ارتفع عدد اللاجئين الذين قالوا لنا إنهم يريدون العودة إلى بلدهم".الحاجة إلى التمويلمن أبرز المشاكل التي يواجهوها سواء في لبنان أو في سوريا، بحسب أبو خالد، هي "مسألة التمويل، إذ إن سوريا بلد مر بسنوات طويلة من الحرب، وهو بحاجة إلى إعادة بناء البيوت والخدمات، وهذا يتطلب وجود دعم ثابت حتى داخل سوريا، لذلك نناشد الجهات المانحة أن تواصل هذا الدعم لكي يتمكن عدد أكبر من الأشخاص من العودة إلى بلدهم والبقاء فيه بعد العودة".وأضافت: "هذه النسبة لم نكن نراها من قبل، بل نراها اليوم على أرض الواقع في لبنان من خلال حجم الاتصالات التي تصلنا من لاجئين يرغبون بالعودة، وحتى من خلال أعداد اللاجئين الذين عادوا قبل أن يحصلوا على أي دعم من المفوضية من لبنان إلى سوريا".في انتظار الوقت المناسبوأشار إلى أنه "بالتعاون مع الدولة في سوريا يعود كل شيء كما كان، وأكد أنه هناك من عاد إلى سوريا ومن يتجهز للعودة، والجميع ينتظر الظروف والوقت المناسب، ومن يعود يستطيع أن يؤسس من جديد، مشيداً بالخطة التي وضعت للعودة".حاجة لبنانية إلى العمالة السوريةكما قال مختار بلدة الدكوة، معيوف العسكر: "نستطيع القول إن 25 أو 30% عادوا إلى سوريا، ونحن مع عودتهم ولكننا شعرنا بالخمول والكسل بالنسبة للموضوع المعيشي وتراجع اليد العاملة في المنطقة، ولكن بشكل عام نحن مع خطة المفوضية والدولة اللبنانية وهي عودة آمنة، ولكننا في الوقت ذاته نحن بحاجة لهم وسنقف إلى جانبهم وسنستعيد منهم بحسب شروط الأمن العام اللبناني، لأننا بحاجة لهم كيد عاملة".أما على المستوى السياسي، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، في 19 حزيران/يونيو 2025 الماضي، أن الحكومة اللبنانية "أقرت خطة واضحة تؤكد رفض التوطين بأشكاله كافة، وتضع العودة الآمنة والمستدامة في صلب أولوياتها، بالتعاون مع الأجهزة اللبنانية ونظيراتها السورية ووكالات الأمم المتحدة".

