بين التفاؤل الدولي والتحديات... اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في خطوة وُصفت بالمفصلية، بعد سنوات من النقاش والجدل حول هذا الملف الشائك. وعلى الرغم من أن الدفعة الأولى لم تتجاوز 72 لاجئا سوريا، فإن الخطوة حملت رمزية لافتة وفتحت الباب أمام مراحل لاحقة يعول عليها لتوسيع نطاق العودة.
وعلى الصعيدين الرسمي اللبناني والدولي، ولا سيما داخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، ساد مناخ من التفاؤل بإمكانية أن تشكل هذه القافلة بداية لمسار منظم وآمن للعودة، خصوصا أنها ترافق بحزمة من المساعدات المالية واللوجستية والقانونية التي تهدف إلى تسهيل استقرار العائدين داخل سوريا.
وفي هذا الإطار، قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، في حديثها إلى "سبوتنيك": "أطلقت المفوضية في لبنان خطة الدعم للعودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يريدون العودة من لبنان إلى سوريا، وهذه الخطة تتضمن الدعم المادي من المفوضية".
عودة اَمنة إلى سوريا
وأضافت: "بالنسبة للأشخاص الذين قرروا العودة، عندما يتواصلون مع المفوضية ويتم تقييم وضعهم يحصلون على مبلغ مئة دولار لكل فرد من أفراد العائلة في لبنان قبل العودة إلى سوريا، وذلك لمساعدتهم في العودة إلى بلدهم، بالإضافة إلى المشورة القانونية والمساعدة في الوثائق التي يحتاجون إليها ليتمكنوا من العودة بشكل مستدام، مثل وثائق تسجيل الولادات أو تسجيل الأطفال في المدارس وغيرها".
وتابعت أبو خالد: "نحن في المفوضية نتعاون مع الحكومة اللبنانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومع الأمن العام على هذه الخطوات. وهناك جانب آخر لهذه الخطة يتضمن أيضاً الدعم للنقل".
وبينت أنه "بالإضافة إلى الدعم المادي الذي سيحصلون عليه في لبنان، وإلى المشورة القانونية وغيرها من أنواع الدعم، يستطيعون أيضا الحصول على ما نسميه "العودة المنظمة"، حيث تتم إعادتهم من خلال حافلات مدعومة من المفوضية ومن منظمة الهجرة الدولية، تنقلهم من نقاط معينة في لبنان إلى مناطقهم في سوريا".
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bay
وأردفت: "عندما يعودون إلى سوريا تتم متابعة أوضاعهم من فرق المفوضية الموجودة في مناطق مختلفة، كما قد يكونون مؤهلين للحصول على دعم مادي إضافي داخل سوريا يساعدهم على الاستقرار، وتبلغ قيمته 400 دولار للأسرة الواحدة".
وتابعت: "منذ أن أطلقنا برنامج دعم العودة في بداية شهر تموز/يوليو، اتصل بنا أكثر من 72 ألف لاجئ قالوا لنا إنهم يرغبون في العودة من خلال هذا البرنامج إلى بلدهم، وأنهم يودون الحصول على الدعم من المفوضية ليتمكنوا من العودة. وإضافة إلى ذلك، فقد تم منذ بداية عام 2025 وحتى الآن شطب ملفات 168 ألف لاجئ سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى بلدهم، أي حتى قبل انطلاق الخطة. وقبل حوالي شهر تقريبا، كان هناك عدد كبير من اللاجئين يعودون من لبنان إلى سوريا من تلقاء أنفسهم".
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bay
وأوضحت أنه بالنسبة لعودة اللاجئين، فإن "عودة كل لاجئ في العالم إلى بلده هي الحل الأنسب، أي العودة الآمنة والمستدامة التي تمكنه من الاستقرار في وطنه. أما بالنسبة للتغيرات التي حصلت في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، فقد ارتفع عدد اللاجئين الذين قالوا لنا إنهم يريدون العودة إلى بلدهم".
وأضافت: "نحن كمفوضية نتبع قرارات اللاجئين، وهذا قرار فردي يختلف من شخص إلى آخر. فهناك أشخاص يرغبون بالعودة ولكن لديهم أمور تؤخر عودتهم، مثل عدم معرفتهم ما إذا كانوا سيحصلون على المساعدات الأساسية في بلدهم، أو عدم وجود مأوى يعودون إليه".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
الحاجة إلى التمويل
من أبرز المشاكل التي يواجهوها سواء في لبنان أو في سوريا، بحسب أبو خالد، هي "مسألة التمويل، إذ إن سوريا بلد مر بسنوات طويلة من الحرب، وهو بحاجة إلى إعادة بناء البيوت والخدمات، وهذا يتطلب وجود دعم ثابت حتى داخل سوريا، لذلك نناشد الجهات المانحة أن تواصل هذا الدعم لكي يتمكن عدد أكبر من الأشخاص من العودة إلى بلدهم والبقاء فيه بعد العودة".
وختمت أبو خالد: "لقد بدأنا منذ شهر أو شهر ونصف تقريبا، ونرى في المقابل أن هناك عددا كبيرا يهتم بالعودة من خلال هذه الخطة أو هذا البرنامج. ونحن مستمرون في تلبية الطلبات بالسرعة الممكنة لمساعدة أكبر عدد من الأشخاص على العودة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأوضحت أنه "قبل رحيل حكومة الأسد، كان أقل من 2% من اللاجئين السوريين في لبنان وفي باقي دول المنطقة مثل الأردن ومصر والعراق يقولون في استطلاعات الرأي إنهم يريدون العودة إلى سوريا خلال 12 شهرا المقبلة. أما بعد التغيير السياسي فقد ارتفعت النسبة إلى أكثر من 27% قالوا إنهم مستعدون للعودة خلال العام القادم".
وأضافت: "هذه النسبة لم نكن نراها من قبل، بل نراها اليوم على أرض الواقع في لبنان من خلال حجم الاتصالات التي تصلنا من لاجئين يرغبون بالعودة، وحتى من خلال أعداد اللاجئين الذين عادوا قبل أن يحصلوا على أي دعم من المفوضية من لبنان إلى سوريا".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
في انتظار الوقت المناسب
وفي بلدة الدكوة البقاعية، حيث يوجد مخيم للاجئين السوريين، قال محمد: "لا يوجد خوف ويجب على الجميع العودة للمساهمة بإعادة تأسيس الدولة وإعادة الإعمار، وننصح الجميع بالعودة".
وأشار إلى أنه "بالتعاون مع الدولة في سوريا يعود كل شيء كما كان، وأكد أنه هناك من عاد إلى سوريا ومن يتجهز للعودة، والجميع ينتظر الظروف والوقت المناسب، ومن يعود يستطيع أن يؤسس من جديد، مشيداً بالخطة التي وضعت للعودة".
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bayاللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
اللاجئون السوريون يستعدون للعودة إلى وطنهم
© Sputnik . lebanon / Abdul kader Al Bay
حاجة لبنانية إلى العمالة السورية
كما قال مختار بلدة الدكوة، معيوف العسكر: "نستطيع القول إن 25 أو 30% عادوا إلى سوريا، ونحن مع عودتهم ولكننا شعرنا بالخمول والكسل بالنسبة للموضوع المعيشي وتراجع اليد العاملة في المنطقة، ولكن بشكل عام نحن مع خطة المفوضية والدولة اللبنانية وهي عودة آمنة، ولكننا في الوقت ذاته نحن بحاجة لهم وسنقف إلى جانبهم وسنستعيد منهم بحسب شروط الأمن العام اللبناني، لأننا بحاجة لهم كيد عاملة".
أما على المستوى السياسي، فقد أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، في 19 حزيران/يونيو 2025 الماضي، أن الحكومة اللبنانية "أقرت خطة واضحة تؤكد رفض التوطين بأشكاله كافة، وتضع العودة الآمنة والمستدامة في صلب أولوياتها، بالتعاون مع الأجهزة اللبنانية ونظيراتها السورية ووكالات الأمم المتحدة".