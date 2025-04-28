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أردوغان: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط بشار الأسد
أردوغان: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط بشار الأسد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب". 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T10:27+0000
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وقال أردوغان، في كلمة له، إن بلاده "على تواصل دائم مع الإدارة السورية ومستمرة بذلك حتى تحقيق الاستقرار التام"، مشيرًا إلى أن "تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".وأضاف أن "نحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد"، متابعا: "لدينا أكثر من 4 ملايين مهاجر في تركيا وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية".واتهم أردوغان "القوى الغربية بإجبار المهاجرين على الهجرة ولكنها تتوارى عن الأنظار عندما يتعلق الأمر بتقاسم الأعباء".وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.ونقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "زمان"، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".وأضافت: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".وبينت المصادر أن "الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يخطط لتشكيله في سوريا". كما أوضحت المصادر أن "الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش".وأشارت المصادر إلى أنه "عقد اجتماع على مستوى الوزراء في الأردن، في 9 اَذار/ مارس الماضي، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس المشاركة على دعم دمشق في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها داعش".وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20250425/تقارير-أزمة-جديدة-في-الطيران-المدني-بين-تركيا-وسوريا-1099895395.html
https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط بشار الأسد

10:27 GMT 28.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب".
وقال أردوغان، في كلمة له، إن بلاده "على تواصل دائم مع الإدارة السورية ومستمرة بذلك حتى تحقيق الاستقرار التام"، مشيرًا إلى أن "تركيا احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".
وأضاف أن "نحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد"، متابعا: "لدينا أكثر من 4 ملايين مهاجر في تركيا وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية".
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واتهم أردوغان "القوى الغربية بإجبار المهاجرين على الهجرة ولكنها تتوارى عن الأنظار عندما يتعلق الأمر بتقاسم الأعباء".
وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
ونقلت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "زمان"، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، قولها: "الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب".
وأضافت: "بناء على طلبات الحكومة السورية الجديدة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك".
وبينت المصادر أن "الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يخطط لتشكيله في سوريا". كما أوضحت المصادر أن "الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش".
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وأشارت المصادر إلى أنه "عقد اجتماع على مستوى الوزراء في الأردن، في 9 اَذار/ مارس الماضي، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس المشاركة على دعم دمشق في مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها داعش".
وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
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