https://sarabic.ae/20250228/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-نزوح-أكثر-من-40-ألف-عائلة-سورية-ولبنانية-في-المنطقة-الحدودية-1098257749.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية

سبوتنيك عربي

أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" والنائب عن محافظة بعلبك الهرمل، علي المقداد، اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية والأمم المتحدة لا تولي اهتماما بملف عودة النازحين... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T10:52+0000

2025-02-28T10:52+0000

2025-02-28T10:52+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال المقداد في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الأسباب الأمنية التي كانت تمنع النازحين منذ العام 2011 من العودة لم تعد موجودة، بعد رحيل نظام الأسد، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية"، لافتا إلى أنهم لازالوا يتلقون مساعدات ورواتب شهرية مما يعيق عودتهم.وأضاف أنه بعد تغيير النظام في دمشق، بات هناك موجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان، لاسيما القرى الحدودية مع الهرمل شرق لبنان البالغ عددها 34 قرية وبلدة سورية سكانها لبنانيون ولديهم سندات تمليك من الدوائر السورية بأملاكهم.وأوضح عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، أن "هؤلاء لبنانيون ينتمون إلى الطائفة الشيعية تم تهجيرهم بشكل ممنهج حيث بلغ عددهم قرابة 70 ألف شخصا، وعدد السوريين نزحوا من بلدتي النبل والزهراء في ريف حلب ذات الغالبية الشيعية، ليبلغ عدد العائلات بحسب التقديرات أكثر من 40 ألف عائلة".وأشار إلى أن هذا التهجير حصل خلال فترة قصيرة جدا أيام معدودة وليس على امتداد فترات، حيث يقوم "حزب الله بالتعاون مع أهالي بعلبك – الهرمل بمساعدهم واحتضانهم، وتولى حزب الله تقديم المساعدات الإنسانية من الطبابة والغذاء والمسكن، حيث نواب بعلبك – الهرمل بصدد كل وثائق الملكية التابعة للبنانيين في سوريا، وسيجولون على المسؤولين اللبنانيين، حيث سيطرحون الأمر على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين لعرض هذه المشكلة التي تستحق الاهتمام".واستغرب النائب المقداد عدم قيام الدولة اللبنانية بأي خطواتٍ عملية، سواء حكومة نجيب ميقاتي التي بدأ في عهدها النزوح ولا حتى حكومة نواف سلام التي نالت الثقة منذ أيام قليلة فهي تعاطت باستخفاف، لاسيما أن عندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011، وتدفّق النازحون السوريون الى لبنان، لم تبقَ أن منظمة دولية في العالم إلا وقدّمت مساعدات طبية، وخدمات تعليمية".وأشار إلى أن ما حصل على الحدود اللبنانية مع سوريا من إطلاق نار على الأراضي اللبنانية والاعتداء على المدنيين أمر خطير، واستوجب تدخلًا من قبل الجيش اللبناني الذي رد على مصادر النيران، وقال: "هذا الأمر لا يكفي يجب حل المسألة حيث هناك 35 ألف عائلة لبنانية غادر أفرادها منازلهم وأراضيهم الزراعية في سوريا التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين".وكانت القرى الحدودية اللبنانية قد شهدت اشتباكات بين العشائر والعائلات في بعلبك الهرمل، ومجموعات مسلحة في سوريا التي قصفت الداخل اللبناني مما استدعى ردا من قبل الجيش اللبناني.وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصل بنظيره السوري أحمد الشرع، واتفق معه على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية".

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