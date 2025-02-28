نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-نزوح-أكثر-من-40-ألف-عائلة-سورية-ولبنانية-في-المنطقة-الحدودية-1098257749.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية
سبوتنيك عربي
أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" والنائب عن محافظة بعلبك الهرمل، علي المقداد، اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية والأمم المتحدة لا تولي اهتماما بملف عودة النازحين... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:52+0000
2025-02-28T10:52+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088854717_114:0:1021:510_1920x0_80_0_0_ad6172b3c2b81a1eb3667cd11c789138.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال المقداد في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الأسباب الأمنية التي كانت تمنع النازحين منذ العام 2011 من العودة لم تعد موجودة، بعد رحيل نظام الأسد، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية"، لافتا إلى أنهم لازالوا يتلقون مساعدات ورواتب شهرية مما يعيق عودتهم.وأضاف أنه بعد تغيير النظام في دمشق، بات هناك موجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان، لاسيما القرى الحدودية مع الهرمل شرق لبنان البالغ عددها 34 قرية وبلدة سورية سكانها لبنانيون ولديهم سندات تمليك من الدوائر السورية بأملاكهم.وأوضح عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، أن "هؤلاء لبنانيون ينتمون إلى الطائفة الشيعية تم تهجيرهم بشكل ممنهج حيث بلغ عددهم قرابة 70 ألف شخصا، وعدد السوريين نزحوا من بلدتي النبل والزهراء في ريف حلب ذات الغالبية الشيعية، ليبلغ عدد العائلات بحسب التقديرات أكثر من 40 ألف عائلة".وأشار إلى أن هذا التهجير حصل خلال فترة قصيرة جدا أيام معدودة وليس على امتداد فترات، حيث يقوم "حزب الله بالتعاون مع أهالي بعلبك – الهرمل بمساعدهم واحتضانهم، وتولى حزب الله تقديم المساعدات الإنسانية من الطبابة والغذاء والمسكن، حيث نواب بعلبك – الهرمل بصدد كل وثائق الملكية التابعة للبنانيين في سوريا، وسيجولون على المسؤولين اللبنانيين، حيث سيطرحون الأمر على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين لعرض هذه المشكلة التي تستحق الاهتمام".واستغرب النائب المقداد عدم قيام الدولة اللبنانية بأي خطواتٍ عملية، سواء حكومة نجيب ميقاتي التي بدأ في عهدها النزوح ولا حتى حكومة نواف سلام التي نالت الثقة منذ أيام قليلة فهي تعاطت باستخفاف، لاسيما أن عندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011، وتدفّق النازحون السوريون الى لبنان، لم تبقَ أن منظمة دولية في العالم إلا وقدّمت مساعدات طبية، وخدمات تعليمية".وأشار إلى أن ما حصل على الحدود اللبنانية مع سوريا من إطلاق نار على الأراضي اللبنانية والاعتداء على المدنيين أمر خطير، واستوجب تدخلًا من قبل الجيش اللبناني الذي رد على مصادر النيران، وقال: "هذا الأمر لا يكفي يجب حل المسألة حيث هناك 35 ألف عائلة لبنانية غادر أفرادها منازلهم وأراضيهم الزراعية في سوريا التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين".وكانت القرى الحدودية اللبنانية قد شهدت اشتباكات بين العشائر والعائلات في بعلبك الهرمل، ومجموعات مسلحة في سوريا التي قصفت الداخل اللبناني مما استدعى ردا من قبل الجيش اللبناني.وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصل بنظيره السوري أحمد الشرع، واتفق معه على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية".
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-اللبناني-لبنان-وسوريا-بحاجة-إلى-خطة-عربية-مشتركة-كـخطة-مارشال-1096729161.html
https://sarabic.ae/20250117/إحباط-محاولة-تهريب-أسلحة-وصواريخ-من-سوريا-إلى-لبنان-صور-1096879192.html
https://sarabic.ae/20250209/الجيش-اللبناني-يعلن-مواصلة-الرد-بأسلحة-مناسبة-على-إطلاق-القذائف-من-سوريا-1097616883.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088854717_228:0:908:510_1920x0_80_0_0_76612feeba78cbaf7e132f522534b6f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نزوح أكثر من 40 ألف عائلة سورية ولبنانية في المنطقة الحدودية

10:52 GMT 28.02.2025
© Sputnik . NOUR MOLHEMقوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" والنائب عن محافظة بعلبك الهرمل، علي المقداد، اليوم الجمعة، أن الدول الأوروبية والأمم المتحدة لا تولي اهتماما بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
بيروت - سبوتنيك. وقال المقداد في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الأسباب الأمنية التي كانت تمنع النازحين منذ العام 2011 من العودة لم تعد موجودة، بعد رحيل نظام الأسد، وإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية"، لافتا إلى أنهم لازالوا يتلقون مساعدات ورواتب شهرية مما يعيق عودتهم.
وأضاف أنه بعد تغيير النظام في دمشق، بات هناك موجة نزوح جديدة من سوريا باتجاه لبنان، لاسيما القرى الحدودية مع الهرمل شرق لبنان البالغ عددها 34 قرية وبلدة سورية سكانها لبنانيون ولديهم سندات تمليك من الدوائر السورية بأملاكهم.
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
وزير الخارجية اللبناني: لبنان وسوريا بحاجة إلى خطة عربية مشتركة كـ"خطة مارشال"
12 يناير, 15:40 GMT
وأوضح عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، أن "هؤلاء لبنانيون ينتمون إلى الطائفة الشيعية تم تهجيرهم بشكل ممنهج حيث بلغ عددهم قرابة 70 ألف شخصا، وعدد السوريين نزحوا من بلدتي النبل والزهراء في ريف حلب ذات الغالبية الشيعية، ليبلغ عدد العائلات بحسب التقديرات أكثر من 40 ألف عائلة".
وأشار إلى أن هذا التهجير حصل خلال فترة قصيرة جدا أيام معدودة وليس على امتداد فترات، حيث يقوم "حزب الله بالتعاون مع أهالي بعلبك – الهرمل بمساعدهم واحتضانهم، وتولى حزب الله تقديم المساعدات الإنسانية من الطبابة والغذاء والمسكن، حيث نواب بعلبك – الهرمل بصدد كل وثائق الملكية التابعة للبنانيين في سوريا، وسيجولون على المسؤولين اللبنانيين، حيث سيطرحون الأمر على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين لعرض هذه المشكلة التي تستحق الاهتمام".
الشرطة السورية تدعم صفوفها بدورات جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
17 يناير, 13:43 GMT
واستغرب النائب المقداد عدم قيام الدولة اللبنانية بأي خطواتٍ عملية، سواء حكومة نجيب ميقاتي التي بدأ في عهدها النزوح ولا حتى حكومة نواف سلام التي نالت الثقة منذ أيام قليلة فهي تعاطت باستخفاف، لاسيما أن عندما بدأت الأزمة في سوريا عام 2011، وتدفّق النازحون السوريون الى لبنان، لم تبقَ أن منظمة دولية في العالم إلا وقدّمت مساعدات طبية، وخدمات تعليمية".
وأشار إلى أن ما حصل على الحدود اللبنانية مع سوريا من إطلاق نار على الأراضي اللبنانية والاعتداء على المدنيين أمر خطير، واستوجب تدخلًا من قبل الجيش اللبناني الذي رد على مصادر النيران، وقال: "هذا الأمر لا يكفي يجب حل المسألة حيث هناك 35 ألف عائلة لبنانية غادر أفرادها منازلهم وأراضيهم الزراعية في سوريا التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين".
الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات في بلدة عيترون. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
الجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا
9 فبراير, 16:59 GMT
وكانت القرى الحدودية اللبنانية قد شهدت اشتباكات بين العشائر والعائلات في بعلبك الهرمل، ومجموعات مسلحة في سوريا التي قصفت الداخل اللبناني مما استدعى ردا من قبل الجيش اللبناني.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصل بنظيره السوري أحمد الشرع، واتفق معه على "التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала