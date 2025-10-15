https://sarabic.ae/20251015/متحدث-النائبة-الأمريكية-لونا-تعزز-التواصل-مع-روسيا-لتمهيد-الطريق-نحو-التجارة-والسلام-1106013817.html
متحدث: النائبة الأمريكية لونا تعزز التواصل مع روسيا لتمهيد الطريق نحو التجارة والسلام
متحدث: النائبة الأمريكية لونا تعزز التواصل مع روسيا لتمهيد الطريق نحو التجارة والسلام
صرّح أوغست بول، المستحدث الإعلامي باسم عضوة الكونغرس، آنا بولينا، بأن الهدف الرئيسي في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين الروس هو تمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة...
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح بول، ردًا على سؤال حول مهمة عضوة الكونغرس خلال اجتماعاتها مع البرلمان الروسي والمسؤولين الروس: "هدفها هو استعادة التواصل المفتوح مع روسيا لتمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام".في الأسبوع الماضي، أعلنت لونا أنها ستلتقي بكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول.إضافةً إلى ذلك، كشفت عضوة الكونغرس أنها ستقود وفدًا من الكونغرس للقاء أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية.
صرّح أوغست بول، المستحدث الإعلامي باسم عضوة الكونغرس، آنا بولينا، بأن الهدف الرئيسي في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين الروس هو تمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح بول، ردًا على سؤال حول مهمة عضوة الكونغرس خلال اجتماعاتها مع البرلمان الروسي والمسؤولين الروس: "هدفها هو استعادة التواصل المفتوح مع روسيا
لتمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام".
في الأسبوع الماضي، أعلنت لونا أنها ستلتقي بكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول.
إضافةً إلى ذلك، كشفت عضوة الكونغرس أنها ستقود وفدًا من الكونغرس للقاء أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية.