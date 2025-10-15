عربي
https://sarabic.ae/20251015/متحدث-النائبة-الأمريكية-لونا-تعزز-التواصل-مع-روسيا-لتمهيد-الطريق-نحو-التجارة-والسلام-1106013817.html
متحدث: النائبة الأمريكية لونا تعزز التواصل مع روسيا لتمهيد الطريق نحو التجارة والسلام
متحدث: النائبة الأمريكية لونا تعزز التواصل مع روسيا لتمهيد الطريق نحو التجارة والسلام
سبوتنيك عربي
صرّح أوغست بول، المستحدث الإعلامي باسم عضوة الكونغرس، آنا بولينا، بأن الهدف الرئيسي في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين الروس هو تمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T00:54+0000
2025-10-15T00:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
نائبة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106013660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fccd0593752795475b0cfaae5020c29.jpg
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح بول، ردًا على سؤال حول مهمة عضوة الكونغرس خلال اجتماعاتها مع البرلمان الروسي والمسؤولين الروس: "هدفها هو استعادة التواصل المفتوح مع روسيا لتمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام".في الأسبوع الماضي، أعلنت لونا أنها ستلتقي بكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول.إضافةً إلى ذلك، كشفت عضوة الكونغرس أنها ستقود وفدًا من الكونغرس للقاء أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية.
https://sarabic.ae/20251008/نائبة-أمريكية-تعتزم-لقاء-رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-1105772159.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106013660_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4d0d85156c89908eab48a389817d3371.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, نائبة, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, نائبة, روسيا

متحدث: النائبة الأمريكية لونا تعزز التواصل مع روسيا لتمهيد الطريق نحو التجارة والسلام

00:54 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالنائبة آنا بولينا لونا تتحدث خلال جلسة استماع لفريق عمل مجلس النواب وذلك في مبنى الكابيتول، يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، في واشنطن.
النائبة آنا بولينا لونا تتحدث خلال جلسة استماع لفريق عمل مجلس النواب وذلك في مبنى الكابيتول، يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرّح أوغست بول، المستحدث الإعلامي باسم عضوة الكونغرس، آنا بولينا، بأن الهدف الرئيسي في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين الروس هو تمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وصرح بول، ردًا على سؤال حول مهمة عضوة الكونغرس خلال اجتماعاتها مع البرلمان الروسي والمسؤولين الروس: "هدفها هو استعادة التواصل المفتوح مع روسيا لتمهيد الطريق نحو الرخاء والتجارة والسلام".
في الأسبوع الماضي، أعلنت لونا أنها ستلتقي بكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول.
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
نائبة أمريكية تعتزم لقاء رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
8 أكتوبر, 18:23 GMT
8 أكتوبر, 18:23 GMT
إضافةً إلى ذلك، كشفت عضوة الكونغرس أنها ستقود وفدًا من الكونغرس للقاء أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية.
