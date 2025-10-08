https://sarabic.ae/20251008/نائبة-أمريكية-تعتزم-لقاء-رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-1105772159.html
نائبة أمريكية تعتزم لقاء رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
نائبة أمريكية تعتزم لقاء رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
صرحت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية)، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر
وقالت لونا: "نخطط للقاء في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة قضايا السلام والتجارة اعتمادا على جدول أعماله (رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف) في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يكون في الولايات المتحدة".وردًا على منشور دميترييف، أكدت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي صحة ذلك، حيث أجرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في الأمر وواجهت "عقبات"، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى لقاء دميترييف.رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر: كيرك كان من أبرز الأصوات المؤيدة لروسيارئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يدعو إلى "جعل العالم عظيما مجددا"
نائبة أمريكية تعتزم لقاء رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
صرحت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية)، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة قضايا "التجارة والسلام".
وقالت لونا: "نخطط للقاء في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة قضايا السلام والتجارة اعتمادا على جدول أعماله (رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف) في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يكون في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن دميترييف على منصة "إكس" أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رفعت السرية عن معلومات حول كيفية ضغط الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عليه لإخفاء تقرير عن فساد عائلته في أوكرانيا.
وردًا على منشور دميترييف، أكدت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي صحة ذلك، حيث أجرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في الأمر وواجهت "عقبات"، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى لقاء دميترييف.