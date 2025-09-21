https://sarabic.ae/20250921/رئيس-الصندوق-الروسي-للاستثمارات-كيرك-كان-من-أبرز-الأصوات-المؤيدة-لروسيا-1105110440.html
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات: كيرك كان من أبرز الأصوات المؤيدة لروسيا
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات: كيرك كان من أبرز الأصوات المؤيدة لروسيا
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن الناشط الأمريكي الراحل تشارلي كيرك كان واحدا من أكثر الأصوات الموالية لروسيا داخل الأوساط المحافظة في الولايات المتحدة.
وذكّر دميترييف بأن كيرك دعا إلى بناء علاقات بناءة مع موسكو، كما عارض تزويد واشنطن أوكرانيا بالأسلحة.
كما نشر دميترييف مقطع فيديو يظهر فيه كيرك وهو يشرح لشاب أن السياسيين الغربيين "دفنوا" اتفاقيات إسطنبول.
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن جميع أعضاء الإدارة الأمريكية
يحضرون مراسم تأبين السياسي والناشط الراحل تشارلي كيرك في ملعب ستيت فارم أرينا في أريزونا.
وقال روبيو من على منصة الملعب: "انظروا إلى هذا المكان، فهناك ما يقارب 100 ألف شخص هنا، والرئيس الأمريكي وحكومته بأكملها حاضرة".
وكان كيرك، أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب، قد لقي مصرعه في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، خلال تجمع في جامعة وادي يوتا، تاركا خلفه زوجة وطفلين.
وعرف كيرك بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام ودمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارا على أن القرم "لطالما كانت جزءًا من روسيا".