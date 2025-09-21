https://sarabic.ae/20250921/حشد-غفير-يتجمع-لحضور-مراسم-تأبين-تشارلي-كيرك-في-أريزونا-فيديو-1105100238.html
أريزونا تستعد لتأبين تشارلي كيرك بحضور ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض... فيديو
أريزونا تستعد لتأبين تشارلي كيرك بحضور ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض... فيديو
تجمع حشد غفير في أريزونا الأمريكية، اليوم الأحد، لحضور مراسم تأبين السياسي الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك. 21.09.2025
ويوم أمس السبت، توجهت طائرتان تقلان موظفي البيت الأبيض إلى أريزونا. ووفقا لتقارير إعلامية، سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، أيضًا مراسم التأبين.وكان كيرك، أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب، قد لقي مصرعه في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، خلال تجمع في جامعة وادي يوتا، تاركا خلفه زوجة وطفلين.وعرف كيرك بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام ودمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارا على أن القرم "لطالما كانت جزءًا من روسيا".وتعمل الخدمة السرية والسلطات المحلية في ظروف ضغوط هائلة، خاصة وأن سبب هذا الحفل كان الرصاصة الوحيدة التي قطعت حياة السياسي.وقال ويليام ماك، رئيس قسم السرية في فينيكس: "إن فرقنا موجودة بالفعل في فينيكس وجليندل، نحن نتعاون بشكل وثيق مع الهياكل الحكومية والمحلية والاتحادية. مهمتنا المشتركة هي ضمان أن هذا الحدث الرسمي قد مرت تحت حماية موثوقة".
