تشديد أمني بولاية أريزونا الأمريكية قبيل مراسم وداع الناشط تشارلي كيرك

كثفت السلطات الأمريكية الإجراءات الأمنية، السبت، حول أحد الملاعب في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، حيث من المقرر أن تُقام، الأحد، مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في هجوم مسلح الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأغلقت الشرطة المداخل المؤدية إلى الاستاد، فيما انتشر عناصرها في المنطقة المحيطة التي تضم مرافق ترفيهية، كما أُحيط موقف السيارات بسياج يبلغ ارتفاعه مترين، وسط حضور لافت لوسائل الإعلام.
صورة لرجل يعتقد أنه متورط في مقتل الناشط تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحادثة اغتيال تشارلي كيرك
17 سبتمبر, 14:58 GMT
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من أعضاء إدارته في الفعالية، بينما نُقل جثمان كيرك من ولاية يوتا، حيث وقع الهجوم، إلى أريزونا بواسطة نائب الرئيس جي دي فانس.
ووجّه الادعاء اتهامات إلى تايلر روبنسون (22 عامًا) بارتكاب الجريمة، مع إعلان نيته المطالبة بعقوبة الإعدام بحقه.
وكان روبنسون قد سلّم نفسه للسلطات، وظهر في جلسة الاستماع مرتديًا سترة واقية من الانتحار. وتشير التحقيقات إلى أنه تطرف مؤخرًا متأثرًا بأفكار "يسارية"، وكان يعيش مع شخص متحوّل جنسياً ويختلف مع والده المؤيد لترامب.
وقُتل كيرك، أحد أبرز مؤيدي الرئيس ترامب، في 10 سبتمبر/أيلول خلال تجمع في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين. وعُرف بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، ووصف فولوديمير زيلينسكي بأنه "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، كما شدد مرارًا على أن القرم "لطالما كانت جزءًا من روسيا".
ويشير مراقبون إلى أن كيرك لعب دورًا محوريًا في فوز ترامب بالانتخابات، من خلال تحفيز مشاركة الشباب. ويأتي اغتياله في سياق سلسلة من الهجمات التي استهدفت شخصيات سياسية عارضت المساعدات الغربية لكييف، بينها محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو عام 2024، ومحاولتان ضد ترامب نفسه في العام ذاته.
