الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحادثة اغتيال تشارلي كيرك

الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحادثة اغتيال تشارلي كيرك

أعلنت السلطات الأمريكية روايتها الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، موضحة أن المشتبه به، تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عاماً،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لما كشفه المدعي العام في مقاطعة "يوتا جيفري غراي"، فإن الهجوم وقع يوم 10سبتمبر/أيلول، خلال فعالية في الهواء الطلق، حيث رصد أحد عناصر الشرطة صوت طلقة بندقية فبدأ البحث عن موقع محتمل للقنص، ليعثر على آثار تدل على أن مطلق النار كان متمركزاً على سطح قريب. وبيّنت السلطات الأمريكية أن التحاليل أكدت تطابق الحمض النووي لـ"روبنسون" مع البندقية والذخيرة التي تم العثور عليها في الغابة، بالإضافة إلى أن والدته تعرفت على ملامحه من مشاهد الفيديو التي تم بثها في نشرات الأخبار، مشيرة إلى أن والده أكد أن السلاح المستخدم يطابق بندقية كان قد أهداها لابنه.وأفادت والدته بأن "روبنسون" بات أكثر انخراطاً في النقاشات السياسية والاجتماعية أخيراً، خصوصاً المتعلقة بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً، وهو ما أدى إلى خلافات متكررة مع والده المؤيد لحركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً"، والتي أعلن عنها ترامب عند عودته إلى رئاسة الولايات المتحدة.كما كشفت التحقيقات رسالة تركها روبنسون، تحت لوحة مفاتيحه كتب فيها: "أغتنم الفرصة للقضاء على كيرك"، إضافة إلى محادثات نصية مع شريكه في السكن اعترف خلالها بمسؤوليته عن إطلاق النار وبرر فعلته بأنه سئم "خطاب الكراهية".وعُرف كيرك بمواقفه الرافضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي بأنه "دمية بيد وكالة المخابرات المركزية"، مؤكدًا أن القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.

