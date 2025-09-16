إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام
إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام
سبوتنيك عربي
وجهت السلطات في ولاية يوتا، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح...
إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام

20:24 GMT 16.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelpsالناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك
الناشط الأمريكي المحافظ، تشارلي كيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
تابعنا عبر
وجهت السلطات في ولاية يوتا، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.
وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتله، وفقا لوسائل إعلام غربية.
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
نائب ترامب يصنع سابقة في التاريخ الأمريكي بتقديم حلقة من برنامج تشارلي كيرك
أمس, 14:33 GMT
وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.

وأفادت السلطات أن روبنسون، طالب السنة الثالثة في التدريب المهني بمجال الكهرباء في كلية فنية بالولاية، فرّ من مسرح الجريمة بعد إطلاق النار، مستغلاً الفوضى التي أعقبت الحادث.

وألقي القبض عليه ليلة الخميس في منزل والديه، على بعد نحو 420 كيلومترا جنوب غربي موقع الجريمة، بعد أن أبلغ أقاربه وصديق للعائلة السلطات بضلوعه في الجريمة.
السياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك
أمس, 04:16 GMT
ووفقا لإفادة المحققين، احتُجز روبنسون في سجن بإحدى مقاطعات يوتا بتهم القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وعرقلة سير العدالة.

وأكد حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، أن الولاية تميل إلى المطالبة بعقوبة الإعدام في حال إدانة روبنسون، مشيرا إلى أن الادعاء العام سيأخذ بعين الاعتبار رغبات عائلة كيرك قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولم تكشف السلطات عن دوافع محتملة للجريمة حتى الآن، بينما اعتبرت زوجة كيرك وعدد من أنصاره أن الحادث يرتبط بقضيتهم السياسية.

ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.
