إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام

وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتله، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.وألقي القبض عليه ليلة الخميس في منزل والديه، على بعد نحو 420 كيلومترا جنوب غربي موقع الجريمة، بعد أن أبلغ أقاربه وصديق للعائلة السلطات بضلوعه في الجريمة.ووفقا لإفادة المحققين، احتُجز روبنسون في سجن بإحدى مقاطعات يوتا بتهم القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وعرقلة سير العدالة.ولم تكشف السلطات عن دوافع محتملة للجريمة حتى الآن، بينما اعتبرت زوجة كيرك وعدد من أنصاره أن الحادث يرتبط بقضيتهم السياسية.ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.
وجهت السلطات في ولاية يوتا، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.
وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك
الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتله، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي
.
وأفادت السلطات أن روبنسون، طالب السنة الثالثة في التدريب المهني بمجال الكهرباء في كلية فنية بالولاية، فرّ من مسرح الجريمة بعد إطلاق النار، مستغلاً الفوضى التي أعقبت الحادث.
وألقي القبض عليه ليلة الخميس في منزل والديه، على بعد نحو 420 كيلومترا جنوب غربي موقع الجريمة، بعد أن أبلغ أقاربه وصديق للعائلة السلطات بضلوعه في الجريمة.
ووفقا لإفادة المحققين، احتُجز روبنسون في سجن بإحدى مقاطعات يوتا بتهم القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وعرقلة سير العدالة.
وأكد حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، أن الولاية تميل إلى المطالبة بعقوبة الإعدام في حال إدانة روبنسون، مشيرا إلى أن الادعاء العام سيأخذ بعين الاعتبار رغبات عائلة كيرك قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولم تكشف السلطات عن دوافع محتملة للجريمة حتى الآن، بينما اعتبرت زوجة كيرك وعدد من أنصاره أن الحادث يرتبط بقضيتهم السياسية.
ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب
، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.