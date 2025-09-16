https://sarabic.ae/20250916/إدانة-قاتل-الناشط-تشارلي-كيرك-بتهمة-القتل-المشدد-ومطالبات-بعقوبة-الإعدام-1104923616.html

إدانة قاتل الناشط تشارلي كيرك بتهمة "القتل المشدد" ومطالبات بعقوبة الإعدام

سبوتنيك عربي

وجهت السلطات في ولاية يوتا، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد إلى المشتبه فيه في اغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، إلى جانب تهمتي حيازة سلاح... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104757253_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_34555636f0004212ff912118fb3e5067.jpg

وظهر المشتبه فيه، طالب التعليم المهني تايلر روبنسون (22 عاما)، عبر بث مصور من السجن في أول جلسة محاكمة علنية له، لمواجهة الاتهامات الرسمية المتعلقة بإطلاقه رصاصة من بندقية من على سطح مبنى في حرم جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، أصابت رقبة كيرك الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتله، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأثارت الجريمة، التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر الإنترنت، موجة واسعة من الإدانات للعنف السياسي من مختلف الأطياف الفكرية، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسط مخاوف من أن تؤدي الحادثة إلى تصعيد العنف السياسي.وألقي القبض عليه ليلة الخميس في منزل والديه، على بعد نحو 420 كيلومترا جنوب غربي موقع الجريمة، بعد أن أبلغ أقاربه وصديق للعائلة السلطات بضلوعه في الجريمة.ووفقا لإفادة المحققين، احتُجز روبنسون في سجن بإحدى مقاطعات يوتا بتهم القتل، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وعرقلة سير العدالة.ولم تكشف السلطات عن دوافع محتملة للجريمة حتى الآن، بينما اعتبرت زوجة كيرك وعدد من أنصاره أن الحادث يرتبط بقضيتهم السياسية.ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.

الولايات المتحدة الأمريكية

