تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك
ذكرت وسلة إعلامية أمريكية، أن التبرعات في الولايات المتحدة تخطت 6 ملايين دولار، لإحياء ذكرى الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في الآونة الأخيرة إثر عملية...
العالم
وأوضحت مجلة "نيوزويك"، أن "الجزء الأكبر من المبلغ، نحو 4.6 مليون دولار، جُمِع عبر الصحفي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون، من خلال علامته التجارية الخاصة بمنتجات النيكوتين "أي إل بي".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن، استضاف مراسم تأبين كيرك، شارك فيها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى جانب شخصيات أخرى.ومن المقرر أن يقام وداع رسمي للناشط المحافظ في 21 سبتمبر الجاري، بملعب نادي أريزونا كاردينالز، حيث تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضوره.ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.
https://sarabic.ae/20250915/نائب-ترامب-يقدم-حلقة-من-برنامج-تشارلي-كيرك-اليوم-الاثنين-1104850126.html
الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك

04:16 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 15.09.2025)
© Photo / wikipediaالسياسي الأمريكي الراحل مايكل كيرك مع الرئيس دونالد ترامب
ذكرت وسلة إعلامية أمريكية، أن التبرعات في الولايات المتحدة تخطت 6 ملايين دولار، لإحياء ذكرى الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في الآونة الأخيرة إثر عملية اغتيال.
وأوضحت مجلة "نيوزويك"، أن "الجزء الأكبر من المبلغ، نحو 4.6 مليون دولار، جُمِع عبر الصحفي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون، من خلال علامته التجارية الخاصة بمنتجات النيكوتين "أي إل بي".

كما أطلقت منظمة "تورنينغ بوينت يو إس أي"، التي أسسها كيرك، حملة تبرعات جمعت حتى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 1.2 مليون دولار، فيما أسهمت مبادرات أخرى بمبالغ إضافية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن، استضاف مراسم تأبين كيرك، شارك فيها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى جانب شخصيات أخرى.
ومن المقرر أن يقام وداع رسمي للناشط المحافظ في 21 سبتمبر الجاري، بملعب نادي أريزونا كاردينالز، حيث تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضوره.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
دي فانس يعلن اعتزامه تقديم حلقة من برنامج تشارلي كيرك في وداعه
01:43 GMT

وعُرف كيرك بمواقفه الرافضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي، بأنه "دمية بيد وكالة المخابرات المركزية"، مؤكدًا أن القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.

ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.
