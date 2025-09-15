https://sarabic.ae/20250915/أكثر-من-6-ملايين-دولار-جمعت-في-ذكرى-الناشط-الأمريكي-المقتول-تشارلي-كيرك-1104850682.html
تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك
تقرير: أكثر من 6 ملايين دولار جمعت في ذكرى الناشط الأمريكي المقتول تشارلي كيرك
ذكرت وسلة إعلامية أمريكية، أن التبرعات في الولايات المتحدة تخطت 6 ملايين دولار، لإحياء ذكرى الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في الآونة الأخيرة إثر عملية اغتيال.
وأوضحت مجلة "نيوزويك"، أن "الجزء الأكبر من المبلغ، نحو 4.6 مليون دولار، جُمِع عبر الصحفي الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون، من خلال علامته التجارية الخاصة بمنتجات النيكوتين "أي إل بي".
كما أطلقت منظمة "تورنينغ بوينت يو إس أي"، التي أسسها كيرك، حملة تبرعات جمعت حتى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 1.2 مليون دولار، فيما أسهمت مبادرات أخرى بمبالغ إضافية.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن، استضاف مراسم تأبين كيرك، شارك فيها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى جانب شخصيات أخرى.
ومن المقرر أن يقام وداع رسمي للناشط المحافظ في 21 سبتمبر الجاري، بملعب نادي أريزونا كاردينالز، حيث تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضوره.
وعُرف كيرك بمواقفه الرافضة لدعم أوكرانيا، ووصف فلاديمير زيلينسكي، بأنه "دمية بيد وكالة المخابرات المركزية"، مؤكدًا أن القرم كانت دائمًا جزءًا من روسيا.
ولقي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، مصرعه برصاص مسلح خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتا، تاركًا خلفه زوجة وطفلين.