بث مباشر
بث مباشر
هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي في بريطانيا
هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي في بريطانيا
هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي في بريطانيا

19:31 GMT 15.10.2025
صرح المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، شون بارنيل، بأن طائرة وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، هبطت اضطرارياً في بريطانيا.
وكتب بارنيل على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هبطت طائرة الوزير هيغسيث هبوطا مفاجئا في بريطانيا بسبب صدع في الزجاج الأمامي".

وأوضح: "هبطت الطائرة وفقا للإجراءات المتبعة، وكل من كانوا على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير".

