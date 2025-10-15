https://sarabic.ae/20251015/هبوط-اضطراري-لطائرة-وزير-الحرب-الأمريكي-في-بريطانيا--1106048032.html
هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي في بريطانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، شون بارنيل، بأن طائرة وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، هبطت اضطرارياً في بريطانيا.
2025-10-15T19:31+0000
2025-10-15T19:31+0000
2025-10-15T19:31+0000
وكتب بارنيل على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هبطت طائرة الوزير هيغسيث هبوطا مفاجئا في بريطانيا بسبب صدع في الزجاج الأمامي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تخصيص المزيد من الأموال وشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، لا سيما في إطار مبادرة "التعاون العسكري الاستراتيجي" (PURL)، التي تتضمن شراء أسلحة أمريكية لكييف".
هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي في بريطانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، شون بارنيل، بأن طائرة وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، هبطت اضطرارياً في بريطانيا.
وكتب بارنيل على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هبطت طائرة الوزير هيغسيث هبوطا مفاجئا في بريطانيا بسبب صدع في الزجاج الأمامي".
وأوضح: "هبطت الطائرة وفقا للإجراءات المتبعة، وكل من كانوا على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة تتوقع من دول حلف شمال الأطلسي
(الناتو) "تخصيص المزيد من الأموال وشراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، لا سيما في إطار مبادرة "التعاون العسكري الاستراتيجي" (PURL)، التي تتضمن شراء أسلحة أمريكية لكييف".