الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار على مركبة مشبوهة قرب السفارة المصرية في تل أبيب
قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن أحد أفرادها المكلفين بحماية السفارة المصرية في تل أبيب أطلق النار على ما قالت الشرطة إنها "سيارة مشبوهة" كانت تقترب من... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
ذكر ذلك موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الخميس، نقلا عن بيان للشرطة، أشار إلى أن قواتها سارعت إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنها عثرت على المركبة وتقوم بفحصها.وذكر البيان أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابساته.يذكر أن مصر تمثل إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ خلال القمة التي شارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة قطر وتركيا، ونحو 20 دولة أخرى.وأسهمت مصر بصورة كبيرة في التوصل إلى الاتفاق الذي أوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين، وهو الاتفاق الذي قاد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم جزء كبير من جثث القتلى، مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
15:28 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 16.10.2025)
قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن أحد أفرادها المكلفين بحماية السفارة المصرية في تل أبيب أطلق النار على ما قالت الشرطة إنها "سيارة مشبوهة" كانت تقترب من مقر السفارة.
ذكر ذلك موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الخميس، نقلا عن بيان للشرطة، أشار إلى أن قواتها سارعت إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنها عثرت على المركبة وتقوم بفحصها.
وذكر البيان أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابساته.
يذكر أن مصر تمثل إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
، الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ خلال القمة التي شارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة قطر وتركيا، ونحو 20 دولة أخرى.
وأسهمت مصر بصورة كبيرة في التوصل إلى الاتفاق الذي أوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين، وهو الاتفاق الذي قاد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين
الأحياء وتسليم جزء كبير من جثث القتلى، مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.