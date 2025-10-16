عربي
الفائزون في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"
الفائزون في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"
الفائزون في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين في مسابقة "مصورالحياة البرية لعام 2025".
الفائزون في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

08:23 GMT 16.10.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للفائزين في مسابقة "مصورالحياة البرية لعام 2025".
فازت صورة "زائر مدينة الأشباح"، التي التقطها المصور الجنوب أفريقي ويم فان دن هيفر، بجائزة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

1/17
"عين التندرا" للمصور الروسي الإسرائيلي أليكسي خاريتونوف، الفائز بجائزة "بورتفوليو"، في "مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2025"

2/17
صورة "بعد الدمار"، التقطها المصور الإيطالي أندريا دومينيزي، حصلت على لقب "مصور الحياة البرية الشاب" لهذا العام، في "مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2025"

3/17
"صائد الظلال" للمصور الإيطالي فيليب إيجر، الفائز بفئة صور الحيوانات، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

4/17
"كيفية إنقاذ الأنواع" للمصور الإسباني جون أ. خواريز، الفائز بفئة التصوير الصحفي، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

5/17
"صيد السمك المتزامن" للمصور الصيني تشينجرونغ يانغ، الفائز بفئة "سلوك الطيور" في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

6/17
"الجاذبية القاتلة" للمصور الماليزي تشين لي، الفائز بفئة "النباتات والفطريات"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

7/17
فازت صورة "العيد"، التي التقطها المصور النرويجي أودون ريكاردسن، بفئة "المحيطات: الصورة الأكبر"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

8/17
فازت صورة "قطة بين طيور النحام"، التي التقطها المصور الأمريكي دينيس ستوجسديل، بفئة "سلوك الثدييات"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

9/17
فازت صورة "يتيم الطريق"، التي التقطها المصور البرازيلي فرناندو فاسيولي، بجائزة "التأثير"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

10/17
فازت صورة "الضفادع المرحة"، التي التقطها المصور الفرنسي كوينتين مارتينيز، بفئة "السلوك: البرمائيات والزواحف"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

11/17
فازت صورة "الناجي الوحيد"، التي التقطها المصور الألماني لوكا لورينز، بجائزة "النجم الصاعد" في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

12/17
فازت صورة المصور الألماني سيمون باوميستر، الملتقطة تحت أضواء السيارات، بجائزة "الفن الطبيعي"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

13/17
"مثل ثعبان البحر خارج الماء"، للمصور الكندي شين جروس، الفائز بفئة "الحيوانات في بيئتها"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

14/17
"من السم إلى الدواء" للمصور الإسباني خافيير أزنار غونزاليس دي رويدا، الفائز بفئة "قصة المصور الصحفي"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

15/17
صورة "البركة المتلاشية" للمصور الألماني سيباستيان فروليش، الفائزة بجائزة "الأراضي الرطبة: الصورة الأكبر"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

16/17
فازت "حقيبة البقاء" للمصور الأمريكي رالف بيس، بفئة "ما تحت الماء"، في مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2025"

17/17
