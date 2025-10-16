https://sarabic.ae/20251016/روسيا-تسجل-أعلى-مستوى-في-تاريخها-للاحتياطيات-الدولية-1106087835.html
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.
وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".
وبالمقارنة مع البيانات السابقة، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 722.5 مليار دولار بنهاية 3 أكتوبر الماضي، ما يعني تحقيق قفزة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط.
وسجلت الاحتياطيات الدولية الروسية نموا سنويا بلغت نسبته 1.8% خلال العام الماضي، لتصبح 609.1 مليار دولار في مطلع يناير/كانون الثاني 2025.
واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.