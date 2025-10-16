https://sarabic.ae/20251016/روسيا-تسجل-أعلى-مستوى-في-تاريخها-للاحتياطيات-الدولية-1106087835.html

روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية

أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

