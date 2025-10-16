عربي
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.
روسيا تسجل أعلى مستوى في تاريخها للاحتياطيات الدولية

روبلات روسية
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Fotolia / Alexandr Blinov
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي، إذ بلغت 729.5 مليار دولار في نهاية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وذكر المركزي الروسي في بيان أن "الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 729.5 مليار دولار، مسجلة زيادة أسبوعية قدرها 7 مليارات دولار، ما يعادل نموا بنسبة 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لمكونات هذه الاحتياطيات".

وبالمقارنة مع البيانات السابقة، كانت قيمة الاحتياطيات الدولية قد سجلت 722.5 مليار دولار بنهاية 3 أكتوبر الماضي، ما يعني تحقيق قفزة ملحوظة خلال أسبوع واحد فقط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بوتين: قطاع الطاقة في روسيا واحد من الأكثر خضرة في العالم
11:42 GMT

وسجلت الاحتياطيات الدولية الروسية نموا سنويا بلغت نسبته 1.8% خلال العام الماضي، لتصبح 609.1 مليار دولار في مطلع يناير/كانون الثاني 2025.

واحتياطيات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.
