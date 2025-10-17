https://sarabic.ae/20251017/أمريكا-تستعد-لتسريح-آلاف-الموظفين-المشاركين-في-تحديث-ترسانتها-النووية-1106128392.html
أمريكا تستعد لتسريح آلاف الموظفين المشاركين في تحديث ترسانتها النووية
أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد لتسريح آلاف الموظفين المشاركين في تحديث ترسانتها النووية، نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وكتب رايت عبر تطبيق "إكس"، أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل، سنضطر لتسريح آلاف العمال المشاركين في تحديث ترسانتنا النووية، بسبب الإغلاق الكارثي الذي أمر به زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر".وأكد وزير الطاقة الأمريكية أن الإغلاق يهدد تنفيذ مشاريع الأمن القومي الرئيسية، محذرا من نفاد الأموال اللازمة للحفاظ على أمن المخزون النووي للبلاد.ويعود الإغلاق الحكومي في أمريكا إلى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نتيجة خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قرار الموازنة، الذي أقر في مجلس النواب لكنه عرقل في مجلس الشيوخ.ويعترض الديمقراطيون على بنود الرعاية الصحية في القانون، بينما يرفض الجمهوريون إنفاق أموال دافعي الضرائب على رعاية المهاجرين غير الشرعيين.ويؤدي الإغلاق إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية، إذ يستمر بالعمل للموظفين الضروريين دون أجر، بينما تمنح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
