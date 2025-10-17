https://sarabic.ae/20251017/الرئاسة-اللبنانية-تحذر-من-فيديوهات-مزيفة-منسوبة-لجوزيف-عون-1106103563.html
الرئاسة اللبنانية تحذر من فيديوهات مزيفة منسوبة لجوزيف عون
حذر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مزعومة تنسب للرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتتناول مواضيع مختلفة أو تروّج لمؤسسات ومنتجات. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T08:49+0000
2025-10-17T08:49+0000
2025-10-17T08:49+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1208:681_1920x0_80_0_0_884616d94c29bb6e9c5f6933918a02fe.jpg
وأكد المكتب في بيانه أن "هذه التسجيلات غير صحيحة وتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وحذر معدّيها ومروّجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المعمول بها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأصبح تزييف الذكاء الاصطناعي قضية متنامية، إذ يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، وتعتمد هذه التقنيات على التعلم العميق والشبكات التوليدية لإنتاج محتوى رقمي يبدو واقعيًا.ويتم استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة، منها السياسية لتزييف تصريحات رؤساء الدول، والإعلامية والإعلانية لنشر محتوى مزيف، والفنية والترفيهية لصناعة أفلام أو فيديوهات ساخرة، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال.وتثير هذه الظاهرة العديد من المخاطر، أبرزها تضليل الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، وصعوبة التحقق من صحة المحتوى، خاصة مع التطور المستمر للتقنيات التي تجعل الفيديوهات والصور المزيفة أكثر واقعية.ويُنصح لمواجهة هذه التحديات بالاعتماد على مصادر موثوقة، واستخدام أدوات كشف التزييف الرقمي، والانتباه إلى العلامات غير الطبيعية في الفيديوهات مثل تحركات الوجه أو الصوت غير المتناسقة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1072:803_1920x0_80_0_0_1ccb069db57fcc5ad40d04f99ebbbdef.jpg
حذر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مزعومة تنسب للرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتتناول مواضيع مختلفة أو تروّج لمؤسسات ومنتجات.
وأكد المكتب في بيانه أن "هذه التسجيلات غير صحيحة وتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وحذر معدّيها ومروّجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المعمول بها، وفقا للوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأصبح تزييف الذكاء الاصطناعي قضية متنامية، إذ يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، وتعتمد هذه التقنيات على التعلم العميق والشبكات التوليدية لإنتاج محتوى رقمي يبدو واقعيًا.
ويتم استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة، منها السياسية لتزييف تصريحات رؤساء الدول، والإعلامية والإعلانية لنشر محتوى مزيف، والفنية والترفيهية لصناعة أفلام أو فيديوهات ساخرة، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال.
وتثير هذه الظاهرة العديد من المخاطر، أبرزها تضليل الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، وصعوبة التحقق من صحة المحتوى، خاصة مع التطور المستمر للتقنيات التي تجعل الفيديوهات والصور المزيفة أكثر واقعية.
ويُنصح لمواجهة هذه التحديات بالاعتماد على مصادر موثوقة، واستخدام أدوات كشف التزييف الرقمي، والانتباه إلى العلامات غير الطبيعية في الفيديوهات مثل تحركات الوجه أو الصوت غير المتناسقة.