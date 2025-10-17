الرئاسة اللبنانية تحذر من فيديوهات مزيفة منسوبة لجوزيف عون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/الرئاسة-اللبنانية-تحذر-من-فيديوهات-مزيفة-منسوبة-لجوزيف-عون-1106103563.html
الرئاسة اللبنانية تحذر من فيديوهات مزيفة منسوبة لجوزيف عون
الرئاسة اللبنانية تحذر من فيديوهات مزيفة منسوبة لجوزيف عون
سبوتنيك عربي
حذر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مزعومة تنسب للرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتتناول مواضيع مختلفة أو تروّج لمؤسسات ومنتجات. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T08:49+0000
2025-10-17T08:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1208:681_1920x0_80_0_0_884616d94c29bb6e9c5f6933918a02fe.jpg
وأكد المكتب في بيانه أن "هذه التسجيلات غير صحيحة وتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وحذر معدّيها ومروّجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المعمول بها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأصبح تزييف الذكاء الاصطناعي قضية متنامية، إذ يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، وتعتمد هذه التقنيات على التعلم العميق والشبكات التوليدية لإنتاج محتوى رقمي يبدو واقعيًا.ويتم استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة، منها السياسية لتزييف تصريحات رؤساء الدول، والإعلامية والإعلانية لنشر محتوى مزيف، والفنية والترفيهية لصناعة أفلام أو فيديوهات ساخرة، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال.وتثير هذه الظاهرة العديد من المخاطر، أبرزها تضليل الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، وصعوبة التحقق من صحة المحتوى، خاصة مع التطور المستمر للتقنيات التي تجعل الفيديوهات والصور المزيفة أكثر واقعية.ويُنصح لمواجهة هذه التحديات بالاعتماد على مصادر موثوقة، واستخدام أدوات كشف التزييف الرقمي، والانتباه إلى العلامات غير الطبيعية في الفيديوهات مثل تحركات الوجه أو الصوت غير المتناسقة.
https://sarabic.ae/20251014/دولة-عربية-تكشف-عن-أول-موظف-حكومي-يعمل-بالذكاء-الاصطناعي-في-العالم-1105995129.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1072:803_1920x0_80_0_0_1ccb069db57fcc5ad40d04f99ebbbdef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الرئاسة اللبنانية تحذر من فيديوهات مزيفة منسوبة لجوزيف عون

08:49 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
حذر مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مزعومة تنسب للرئيس اللبناني، جوزيف عون، وتتناول مواضيع مختلفة أو تروّج لمؤسسات ومنتجات.
وأكد المكتب في بيانه أن "هذه التسجيلات غير صحيحة وتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي"، وحذر معدّيها ومروّجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المعمول بها، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأصبح تزييف الذكاء الاصطناعي قضية متنامية، إذ يستخدم لإنشاء صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، وتعتمد هذه التقنيات على التعلم العميق والشبكات التوليدية لإنتاج محتوى رقمي يبدو واقعيًا.
روبوت (إنسا آلي) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
14 أكتوبر, 11:13 GMT
ويتم استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات متعددة، منها السياسية لتزييف تصريحات رؤساء الدول، والإعلامية والإعلانية لنشر محتوى مزيف، والفنية والترفيهية لصناعة أفلام أو فيديوهات ساخرة، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال.
وتثير هذه الظاهرة العديد من المخاطر، أبرزها تضليل الرأي العام، وانتهاك الخصوصية، وصعوبة التحقق من صحة المحتوى، خاصة مع التطور المستمر للتقنيات التي تجعل الفيديوهات والصور المزيفة أكثر واقعية.
ويُنصح لمواجهة هذه التحديات بالاعتماد على مصادر موثوقة، واستخدام أدوات كشف التزييف الرقمي، والانتباه إلى العلامات غير الطبيعية في الفيديوهات مثل تحركات الوجه أو الصوت غير المتناسقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала