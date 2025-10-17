https://sarabic.ae/20251017/الصين-تؤكد-حقها-في-حماية-مصالحها-ردا-على-القيود-الأمريكية-1106136249.html
الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية
أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على ما وصفه بالإجراءات التقييدية... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
جاء تصريح الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون غروب" الأمريكية، ستيفن شوارتزمان، في بكين.وقال الوزير الصيني إن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة شهدت خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المفاوضات بين المجموعات الاقتصادية في البلدين، ما أسفر عن تحقيق "نتائج مهمة أسهمت في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".إلا أنه أشار إلى أن واشنطن اتخذت بعد تلك المحادثات في مدريد إجراءات جديدة ضد بكين، تسببت في "أضرار جسيمة للطرف الصيني".وأضاف وانغ: "الصين تمتلك الحق في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها"، في إشارة إلى إمكانية الرد بالمثل على تلك القيود.وشدد الوزير الصيني على أن التعاون بين بكين وواشنطن يصب في مصلحة الطرفين، بينما تؤدي المواجهة إلى الخسارة المشتركة. وقال:ويأتي تصريح وانغ وينتاو بعد إعلان وزارة التجارة الصينية في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عن فرض قيود على تصدير عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها المواد النادرة متوسطة وثقيلة العناصر، والبطاريات الليثيومية، والمواد الأنودية من الجرافيت الصناعي، فضلًا عن المعدات الخاصة باستخراج ومعالجة المعادن النادرة والمواد الفائقة الصلابة.وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من الشهر ذاته أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر أو قبل ذلك، مبررًا الخطوة بـ"الموقف العدواني" لبكين في مجال التجارة.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن قد ترجئ تنفيذ هذه الرسوم لإتاحة الفرصة أمام قادة البلدين لعقد لقاء ومناقشة القضايا التجارية العالقة.
