الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/الصين-تؤكد-حقها-في-حماية-مصالحها-ردا-على-القيود-الأمريكية-1106136249.html
الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية
الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على ما وصفه بالإجراءات التقييدية... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T22:01+0000
2025-10-17T22:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
جاء تصريح الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون غروب" الأمريكية، ستيفن شوارتزمان، في بكين.وقال الوزير الصيني إن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة شهدت خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المفاوضات بين المجموعات الاقتصادية في البلدين، ما أسفر عن تحقيق "نتائج مهمة أسهمت في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".إلا أنه أشار إلى أن واشنطن اتخذت بعد تلك المحادثات في مدريد إجراءات جديدة ضد بكين، تسببت في "أضرار جسيمة للطرف الصيني".وأضاف وانغ: "الصين تمتلك الحق في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها"، في إشارة إلى إمكانية الرد بالمثل على تلك القيود.وشدد الوزير الصيني على أن التعاون بين بكين وواشنطن يصب في مصلحة الطرفين، بينما تؤدي المواجهة إلى الخسارة المشتركة. وقال:ويأتي تصريح وانغ وينتاو بعد إعلان وزارة التجارة الصينية في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عن فرض قيود على تصدير عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها المواد النادرة متوسطة وثقيلة العناصر، والبطاريات الليثيومية، والمواد الأنودية من الجرافيت الصناعي، فضلًا عن المعدات الخاصة باستخراج ومعالجة المعادن النادرة والمواد الفائقة الصلابة.وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من الشهر ذاته أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر أو قبل ذلك، مبررًا الخطوة بـ"الموقف العدواني" لبكين في مجال التجارة.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن قد ترجئ تنفيذ هذه الرسوم لإتاحة الفرصة أمام قادة البلدين لعقد لقاء ومناقشة القضايا التجارية العالقة.
https://sarabic.ae/20251016/الصين-ردا-على-تهديدات-ترامب-بشأن-شراء-النفط-الروسي-سنتخذ-إجراءات-حاسمة-إذا-تعرضت-مصالحنا-للضرر-1106061572.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

الصين تؤكد حقها في حماية مصالحها ردا على القيود الأمريكية

22:01 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، وذلك ردًا على ما وصفه بالإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على الصين.
جاء تصريح الوزير خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون غروب" الأمريكية، ستيفن شوارتزمان، في بكين.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الصين ردا على تهديدات ترامب بشأن شراء النفط الروسي: سنتخذ إجراءات حاسمة إذا تعرضت مصالحنا للضرر
أمس, 07:47 GMT
وقال الوزير الصيني إن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة شهدت خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المفاوضات بين المجموعات الاقتصادية في البلدين، ما أسفر عن تحقيق "نتائج مهمة أسهمت في استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية".
إلا أنه أشار إلى أن واشنطن اتخذت بعد تلك المحادثات في مدريد إجراءات جديدة ضد بكين، تسببت في "أضرار جسيمة للطرف الصيني".
وأضاف وانغ: "الصين تمتلك الحق في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها"، في إشارة إلى إمكانية الرد بالمثل على تلك القيود.
وشدد الوزير الصيني على أن التعاون بين بكين وواشنطن يصب في مصلحة الطرفين، بينما تؤدي المواجهة إلى الخسارة المشتركة. وقال:
"نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين وفقًا للتفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها خلال الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، من أجل إجراء حوار ومشاورات على أساس المساواة لتسوية الخلافات بشكل مناسب".
ويأتي تصريح وانغ وينتاو بعد إعلان وزارة التجارة الصينية في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عن فرض قيود على تصدير عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها المواد النادرة متوسطة وثقيلة العناصر، والبطاريات الليثيومية، والمواد الأنودية من الجرافيت الصناعي، فضلًا عن المعدات الخاصة باستخراج ومعالجة المعادن النادرة والمواد الفائقة الصلابة.
وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من الشهر ذاته أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر أو قبل ذلك، مبررًا الخطوة بـ"الموقف العدواني" لبكين في مجال التجارة.
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن واشنطن قد ترجئ تنفيذ هذه الرسوم لإتاحة الفرصة أمام قادة البلدين لعقد لقاء ومناقشة القضايا التجارية العالقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала