القضاء اللبناني يقرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار مع منعه من السفر

عربي
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/القضاء-اللبناني-يقرر-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي-بكفالة-11-مليون-دولار-مع-منعه-من-السفر-1106116514.html
القضاء اللبناني يقرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار مع منعه من السفر
القضاء اللبناني يقرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار مع منعه من السفر
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء اللبناني قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وفقًا لما... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T10:48+0000
2025-10-17T10:50+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:304:2000:1429_1920x0_80_0_0_8e0a39bbd66ab6c7ba35adfcf05e6ebc.jpg
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنًا نيته تقديم طلب لتخفيضه. وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت الاثنين قبل الماضي، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي". وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".وأوضح البيان أن "الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي والتي شملت عرض عادل لإنهاء القضية إلا أن الجهات العدلية والقضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظرائها في لبنان". وأضافت وزارة العدل الليبية، في ختام بيانها: "نضع هذه الحقيقة أمام الجميع ونضعهم أمام القيام بما يستوجب من واجب مهني وعدلي وإنساني". وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
https://sarabic.ae/20251006/ليبيا-تعلن-تدهور-صحة-هانيبال-القذافي-وتحمل-السلطات-اللبنانية-المسؤولية-1105698430.html
https://sarabic.ae/20250905/قذاف-الدم-يدعو-الرئيس-اللبناني-إلى-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي--1104532417.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103046/68/1030466843_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_8c25c737e4d72ddc5f7fff2d338cf80b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

القضاء اللبناني يقرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار مع منعه من السفر

10:48 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 10:50 GMT 17.10.2025)
© AP Photo / Abdel Magid al-Ferganyهانيبال القذافي
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
تابعنا عبر
أصدر القضاء اللبناني قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنًا نيته تقديم طلب لتخفيضه.
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ليبيا تعلن تدهور صحة هانيبال القذافي وتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية
6 أكتوبر, 18:53 GMT
وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت الاثنين قبل الماضي، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي".
وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان صحفي: "نشير إلى تدهور صحة المواطن هانيبال القذافي اثر توقيفه لسنوات في السجون اللبنانية بإجراءات غير قانونية فإننا إزاء ذلك نحمل الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية على صحته وحياته".
وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".
وأوضح البيان أن "الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي والتي شملت عرض عادل لإنهاء القضية إلا أن الجهات العدلية والقضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظرائها في لبنان".
المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي
5 سبتمبر, 11:25 GMT
وأضافت وزارة العدل الليبية، في ختام بيانها: "نضع هذه الحقيقة أمام الجميع ونضعهم أمام القيام بما يستوجب من واجب مهني وعدلي وإنساني".
وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.
وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي، في أواخر شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.
وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала