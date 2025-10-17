https://sarabic.ae/20251017/القضاء-اللبناني-يقرر-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي-بكفالة-11-مليون-دولار-مع-منعه-من-السفر-1106116514.html

القضاء اللبناني يقرر الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار مع منعه من السفر

أصدر القضاء اللبناني قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر

من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنًا نيته تقديم طلب لتخفيضه. وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت الاثنين قبل الماضي، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي". وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".وأوضح البيان أن "الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي والتي شملت عرض عادل لإنهاء القضية إلا أن الجهات العدلية والقضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظرائها في لبنان". وأضافت وزارة العدل الليبية، في ختام بيانها: "نضع هذه الحقيقة أمام الجميع ونضعهم أمام القيام بما يستوجب من واجب مهني وعدلي وإنساني". وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.

