https://sarabic.ae/20250905/قذاف-الدم-يدعو-الرئيس-اللبناني-إلى-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي--1104532417.html

قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي

قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي

سبوتنيك عربي

القاهرة – سبوتنيك. دعا المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم، الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T11:25+0000

2025-09-05T11:25+0000

2025-09-05T11:25+0000

أخبار ليبيا اليوم

لبنان

هانيبال القذافي

معمر القذافي

عملية احتجاز

أحمد قذاف الدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048011487_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_f09d9d0b63b91614b06c006ac1f6f127.jpg

وقال قذاف الدم، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قضية هانيبال، عار يلحق بلبنان بمن وضعه في السجن منذ ما يقارب عشر سنوات، بتهمة لها أربعين عامًا"، مضيفا: "تواصلنا مع جميع الدول والمنظمات الدولية، ولكن هناك تقصير في حق هذا الرجل، وهذه مظلمة تاريخية".وأشار المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني، إلى أن هانيبال "كان طفلا في ذلك الوقت عند اختفاء الصدر، ولم يكن مسؤولا في الدولة الليبية، ولم يكن مشاركا في أي جرائم"، وأردف: "إنما درس علوم البحار وعمل في البحر، ولم يكن من العسكريين أو ممن مارسوا أي نشاط سياسي معروف، بل هو شخص حتى كثير من الليبيين لا يعرفونه ولا يعرفون شخصيته".وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي، في أواخر شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.

https://sarabic.ae/20250305/ما-حقيقة-حقيقة-إطلاق-سراح-هانيبال-القذافي-1098403959.html

https://sarabic.ae/20250110/هل-يفتح-عهد-جوزيف-عون-صفحة-جديدة-في-العلاقات-مع-ليبيا-1096662944.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, لبنان, هانيبال القذافي, معمر القذافي, عملية احتجاز, أحمد قذاف الدم