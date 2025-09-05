عربي
قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي
سبوتنيك عربي
القاهرة – سبوتنيك. دعا المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم، الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
قذاف الدم يدعو الرئيس اللبناني إلى الإفراج عن هانيبال القذافي

المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم
المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Salma Khattab
تابعنا عبر
حصري
القاهرة – سبوتنيك. دعا المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، أحمد قذاف الدم، الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإفراج عن هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان منذ 10 سنوات، بتهمة حجب معلومات عن اختفاء رجل الدين اللبناني الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978.
وقال قذاف الدم، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قضية هانيبال، عار يلحق بلبنان بمن وضعه في السجن منذ ما يقارب عشر سنوات، بتهمة لها أربعين عامًا"، مضيفا: "تواصلنا مع جميع الدول والمنظمات الدولية، ولكن هناك تقصير في حق هذا الرجل، وهذه مظلمة تاريخية".
وتابع: "أدعو الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء الدول كافة، وأدعو الرئيس اللبناني الذي انتخب أخيرا، للإفراج عنه فورا"، متسائلا: ".أين القوانين؟ وأين حقوق الإنسان؟ هانيبال لم يفعل شيئا، ولم يكن طرفا في شيء، والعالم لا يتكلم عن هذه الحالة".
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
ما حقيقة إطلاق سراح هانيبال القذافي؟
5 مارس, 10:09 GMT

وبحسب قذاف الدم، "أصبح هانيبال القذافي، الآن، بطلا في نظر الليبيين والمحبين".

وأشار المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني، إلى أن هانيبال "كان طفلا في ذلك الوقت عند اختفاء الصدر، ولم يكن مسؤولا في الدولة الليبية، ولم يكن مشاركا في أي جرائم"، وأردف: "إنما درس علوم البحار وعمل في البحر، ولم يكن من العسكريين أو ممن مارسوا أي نشاط سياسي معروف، بل هو شخص حتى كثير من الليبيين لا يعرفونه ولا يعرفون شخصيته".
وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.
قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
هل يفتح عهد جوزيف عون صفحة جديدة في العلاقات مع ليبيا؟
10 يناير, 14:48 GMT
وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي، في أواخر شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.
وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
