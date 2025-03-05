ما حقيقة إطلاق سراح هانيبال القذافي؟

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
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150 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250305/ما-حقيقة-حقيقة-إطلاق-سراح-هانيبال-القذافي-1098403959.html
ما حقيقة إطلاق سراح هانيبال القذافي؟
ما حقيقة إطلاق سراح هانيبال القذافي؟
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الماضية، تقارير متضاربة بشأن إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والمحبوس بتهمة "كتم معلومات" في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T10:09+0000
2025-03-05T10:09+0000
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وذكرت وزارة العدل بالحكومة الليبية في شرق البلاد، أنه "تم الإفراج عن نجل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات"، قبل أن تقوم بحذف المنشور.ونشرت "قناة الليبية"، صورة عن المنشور، وقالت، إنه "بعد إعلان الإفراج عنه.. وزارة العدل تتراجع وتلغي منشورها حول هانيبال القذافي".في المقابل نفى شربل الخوري، محامي هانيبال القذافي، بعد وقت قصير من إعلان الوزارة، تلك الأنباء، موضحاً أن "خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق"، مشيراً إلى أنه "على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017". وعادت قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية. وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي في أواخر شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأيّة معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
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أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ما حقيقة إطلاق سراح هانيبال القذافي؟

10:09 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Abdel Magid al-Ferganyهانيبال القذافي
هانيبال القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Abdel Magid al-Fergany
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شهدت الساعات الماضية، تقارير متضاربة بشأن إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والمحبوس بتهمة "كتم معلومات" في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
وذكرت وزارة العدل بالحكومة الليبية في شرق البلاد، أنه "تم الإفراج عن نجل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 سنوات"، قبل أن تقوم بحذف المنشور.
ونشرت "قناة الليبية"، صورة عن المنشور، وقالت، إنه "بعد إعلان الإفراج عنه.. وزارة العدل تتراجع وتلغي منشورها حول هانيبال القذافي".
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
السفير الروسي لدى طرابلس يبحث والمنفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا وملف "هانيبال القذافي"
2 فبراير, 16:10 GMT
في المقابل نفى شربل الخوري، محامي هانيبال القذافي، بعد وقت قصير من إعلان الوزارة، تلك الأنباء، موضحاً أن "خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق"، مشيراً إلى أنه "على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017".
وعادت قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.
وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي في أواخر شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.
وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأيّة معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
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