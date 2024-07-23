https://sarabic.ae/20240723/هانيبال-القذافي-يطالب-القضاء-اللبناني-باستجواب-الوزير-السابق-وئام-وهاب-في-قضية-الصدر-1091044292.html

هانيبال القذافي يطالب القضاء اللبناني باستجواب الوزير السابق وئام وهاب في قضية الصدر

هانيبال القذافي يطالب القضاء اللبناني باستجواب الوزير السابق وئام وهاب في قضية الصدر

سبوتنيك عربي

طالب نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمسجون في السجون اللبنانية هانيبال القذافي، اليوم الثلاثاء، القضاء اللبناني باستدعاء الوزير السابق وئام وهاب،... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T08:04+0000

2024-07-23T08:04+0000

2024-07-23T08:04+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال القذافي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" نقلها مصدر مقرب منه: "أطالب القضاء اللبناني بالاطلاع على أي معلومة يمكن أن تفيد بالوصول إلى الحقيقة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر".وطالب القذافي "المحقق العدلي في قضية الإمام المغيب موسى الصدر، اعتبار حديث الوزير السابق وئام وهاب بمثابة إخبار، وعليه الاستماع لما لدى وهاب من معلومات".هانيبال معمر القذافي: السلطة السياسية في لبنان طالبت بملياري دولار مقابل إطلاق سراحيوأعرب القذافي عن أمله "أن يأخذ التحقيق منحى جديا، وعدم إهمال أي معلومة متعلقة بالقضية، وخاصةً من صرح علناً بأنه يمتلك معلومات كما فعل الوزير وهاب، مع العلم أن وهاب كان له مواقف سابقة وتصريحات علنية تطالب القضاء بأن يخلي سبيل القذافي"."العدل" الليبية تستنكر الظروف التي بمر بها مواطنها هانيبال القذافيوأكد القذافي أنه "لا يملك أي معلومات عن مصير الإمام المغيب موسى الصدر وأنه مسجون في قضية لا علاقة له بها خاصةً أنه كان يبلغ من العمر 3 سنوات عند وقوع الحادثة".وكان الوزير اللبناني السابق وئام وهاب قد صرح في الأونة الأخيرة لقناة "الغد" بأنه يملك معلومات بشأن قضية اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978، كان قد علم بها أثناء لقائه بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها تجنباً لتعرضه للمشاكل، كاشفاً أن "الإمام الصدر لم يعد موجوداً خلال الأيام الثلاثة الأولى من غيابه"."أريد أكسجين".. هانيبال القذاقي يظهر من جديد داخل زنزانته في لبنان.. صورواتُهم القذافي رسميا في 2016، على ما يبدو استنادا إلى تقارير تفيد بأنه كان يعرف مكان احتجاز الصدر بين 1978 و1982. ونفى القذافي ومحاميه هذا الادعاء.

https://sarabic.ae/20240528/مقتدى-الصدر-يطالب-بطرد-السفيرة-الأمريكية-في-بغداد-من-دون-إراقة-دم-1089277113.html

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