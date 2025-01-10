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هل يفتح عهد جوزيف عون صفحة جديدة في العلاقات مع ليبيا؟
هل يفتح عهد جوزيف عون صفحة جديدة في العلاقات مع ليبيا؟
سبوتنيك عربي
انتُخب جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، وسط أجواء من التوتر والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي، وفي خطوة تعكس رغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، قام رئيس... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T14:48+0000
2025-01-10T14:48+0000
تقارير سبوتنيك
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أخبار ليبيا اليوم
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ورغم هذه الخطوة الإيجابية، تظل العلاقات الليبية اللبنانية متوترة بسبب القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها قضية، هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات، إذ تعد هذه القضية من الملفات الأكثر حساسية بين البلدين، وقد زادت من تعقيد العلاقات السياسية والدبلوماسية.ومع تولي جوزيف عون رئاسة الجمهورية اللبنانية، يطرح العديد من المحللين تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقات، وهل سيشهد عهده توجها جديدا نحو حل الخلافات العالقة بين البلدين؟ أم أن القضايا الشائكة ستظل عقبة أمام أي تقارب فعلي؟علاقات محدودةأكد المحلل السياسي اللبناني، محمد قليط، بأنه "لا يتوقع تغيرا كبيرا في العلاقات بين ليبيا ولبنان في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن "قضية الإمام موسى الصدر تظل العقدة الأساسية التي تحكم هذه العلاقات".وأوضح قليط في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حركة أمل التي يرأسها نبيه بري، تُعتبر القوة السياسية الأبرز في لبنان، وتتحكم بمسار التحركات السياسية والقرارات الكبرى في البلاد"، مشيرا إلى أن "نفوذ بري يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقضية الصدر".وأكد أن "أي تحرك ليبي في لبنان سيكون محدودا، بسبب عدم وجود مصالح استراتيجية كبيرة بين البلدين، فضلا عن البعد الجغرافي وقلة الروابط السياسية".وتابع قليط، قائلا: "من الصعب تجاوز قضية الإمام موسى الصدر باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الليبية اللبنانية، وطالما أن نبيه بري يظل اللاعب السياسي الأقوى في لبنان، فإن هذه القضية ستظل عائقًا أمام أي تقارب حقيقي بين البلدين".وأشار إلى أن "احتجاز نجل القذافي، هانيبال القذافي، في لبنان أصبح قضية حساسة، إذ اعتُبر أن احتجازه طال أمده دون مبرر واضح ودون تحقيق أي تقدم في الكشف عن معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر"، وأوضح أن "استمرار اعتقاله حوّله إلى "رهينة سياسية" تُستخدم كورقة ضغط في هذا الملف".وأكد أن "العلاقات الليبية اللبنانية ستظل محكومة بالتوترات التاريخية والسياسية المرتبطة بقضية الصدر، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي اللبناني، أو يتم التوصل إلى حل جذري لهذه القضية".فرص جديدةاعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن "الاتصال بين عبد الحميد الدبيبة، وجوزيف عون، يشير إلى وجود رغبة في تحسين العلاقات وتجاوز الخلافات السابقة، وذلك حسب التصريحات المتبادلة التي تؤكد أهمية بناء شراكة جديدة قائمة على التعاون الاقتصادي، الأمني، وإعادة الإعمار، وهو ما يمكن أن يفتح المجال لتجديد العلاقات بشكل فعّال إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تحسن العلاقات يبدو ممكنا في ظل قيادة لبنانية جديدة تعكس تغييرات سياسية داخلية، ورغبة ليبية في تعزيز حضورها الإقليمي، وأن تطور العلاقات يعتمد على التفاهم حول القضايا العالقة وإرادة الطرفين لتجاوز العقبات، قد تصل العلاقات إلى شراكات استراتيجية في مجالات مثل الاقتصاد والطاقة، إذا تم وضع أسس واضحة للتعاون".أما فيما يخص قضية هانيبال القذافي، فقد اعتبرها امطيريد "من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الليبية اللبنانية"، وقال إنه "قد تظهر هذه القضية في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة إذا قررت ليبيا استخدام تحسين العلاقات كمدخل لمعالجتها، ومع ذلك سيكون الحل مرهونا بمدى استعداد الطرفين لإيجاد تسوية تُرضي الجميع دون إثارة حساسيات سياسية داخلية".مرحلة جديدةيرى المحلل السياسي اللبناني، أمين بشير، أن "العلاقات بين ليبيا ولبنان ستشهد مرحلة جديدة من التطورات، خصوصا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها المنطقة بعد الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، مما يشير إلى رسم خريطة جديدة للنفوذ الإقليمي".وقال بشير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شهدنا بالأمس حدثا تاريخيا في لبنان، يتمثل في انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تعكس العودة إلى الحضن العربي والانفتاح على المجتمع الدولي، وهي خطوة قد ترسم معالم السياسة اللبنانية القادمة".وأضاف أن السياسة الخارجية اللبنانية تجاه ليبيا قد تشهد تغييرا، رغم التوترات السابقة المرتبطة بقضية نجل القذافي والعلاقات المتشنجة بين البلدين".وأوضح أن "القرار السياسي في لبنان كان يتأثر بشكل كبير بـ"حزب الله" اللبناني والثنائي الشيعي، لا سيما في ظل حساسية العلاقة بين ليبيا وحركة "أمل" برئاسة نبيه بري، إلا أن هذه الحقبة قد تكون جزءا من الماضي، مع توقعات بأن المستقبل سيشهد تحولات إيجابية مدفوعة بمصالح البلدين المشتركة".وفيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي، أشار بشير إلى "وجود أصوات متزايدة داخل الشارع اللبناني تطالب بإطلاق سراحه، باعتباره موقوفا وليس محكوما".وأضاف أن "ملف احتجاز القذافي أصبح واضحا للرأي العام، وأن الكثيرين يعتبرون توقيفه بمثابة اعتقال تعسفي"، مشيرا إلى إمكانية مقاربة هذا الملف من زاوية مختلفة في ظل التغيرات الجديدة في لبنان".وأكد أن "العلاقات الليبية اللبنانية قد تدخل مرحلة من التعاون البناء، مدفوعة بتغير موازين القوى والنفوذ في المنطقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية الخلافات وتحقيق تطورات إيجابية تخدم مصالح البلدين".ومضى أن "الأمل يبقى قائما بأن تُشكل قيادة الرئيس الجديد فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وفتح حوار بنّاء يفضي إلى تحسين العلاقات وتجاوز الأزمات التي أثرت سلبًا على التعاون بين البلدين".
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار ليبيا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار ليبيا اليوم, حصري

هل يفتح عهد جوزيف عون صفحة جديدة في العلاقات مع ليبيا؟

14:48 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Uncreditedقائد الجيش اللبناني، جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Uncredited
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حصري
انتُخب جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، وسط أجواء من التوتر والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي، وفي خطوة تعكس رغبة في تعزيز العلاقات الثنائية، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتهنئة عون على توليه المنصب، مؤكدا تطلعه إلى تقوية التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، تظل العلاقات الليبية اللبنانية متوترة بسبب القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها قضية، هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات، إذ تعد هذه القضية من الملفات الأكثر حساسية بين البلدين، وقد زادت من تعقيد العلاقات السياسية والدبلوماسية.
ومع تولي جوزيف عون رئاسة الجمهورية اللبنانية، يطرح العديد من المحللين تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقات، وهل سيشهد عهده توجها جديدا نحو حل الخلافات العالقة بين البلدين؟ أم أن القضايا الشائكة ستظل عقبة أمام أي تقارب فعلي؟
علاقات محدودة
أكد المحلل السياسي اللبناني، محمد قليط، بأنه "لا يتوقع تغيرا كبيرا في العلاقات بين ليبيا ولبنان في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن "قضية الإمام موسى الصدر تظل العقدة الأساسية التي تحكم هذه العلاقات".
وأوضح قليط في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "حركة أمل التي يرأسها نبيه بري، تُعتبر القوة السياسية الأبرز في لبنان، وتتحكم بمسار التحركات السياسية والقرارات الكبرى في البلاد"، مشيرا إلى أن "نفوذ بري يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقضية الصدر".
وأضاف: "من الممكن أن تتحسن العلاقات في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، ولكن على المستوى السياسي، من الصعب أن يحدث أي تقدم".
وأكد أن "أي تحرك ليبي في لبنان سيكون محدودا، بسبب عدم وجود مصالح استراتيجية كبيرة بين البلدين، فضلا عن البعد الجغرافي وقلة الروابط السياسية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال تأدية مراسم اليمين الدستورية إلى جانب رئيس مجلس الواب نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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وتابع قليط، قائلا: "من الصعب تجاوز قضية الإمام موسى الصدر باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الليبية اللبنانية، وطالما أن نبيه بري يظل اللاعب السياسي الأقوى في لبنان، فإن هذه القضية ستظل عائقًا أمام أي تقارب حقيقي بين البلدين".
وأشار إلى أن "احتجاز نجل القذافي، هانيبال القذافي، في لبنان أصبح قضية حساسة، إذ اعتُبر أن احتجازه طال أمده دون مبرر واضح ودون تحقيق أي تقدم في الكشف عن معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر"، وأوضح أن "استمرار اعتقاله حوّله إلى "رهينة سياسية" تُستخدم كورقة ضغط في هذا الملف".

وفيما يتعلق بالاتصال الذي جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، رأى قليط أن "هذا الاتصال لا يتجاوز كونه إجراء بروتوكولي يحدث في سياق التهنئة بالمناسبات الوطنية أو الرسمية، مثل تشكيل الحكومات أو الاحتفالات الوطنية، دون أن يحمل أي أبعاد سياسية عميقة".

وأكد أن "العلاقات الليبية اللبنانية ستظل محكومة بالتوترات التاريخية والسياسية المرتبطة بقضية الصدر، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي اللبناني، أو يتم التوصل إلى حل جذري لهذه القضية".
فرص جديدة
اعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن "الاتصال بين عبد الحميد الدبيبة، وجوزيف عون، يشير إلى وجود رغبة في تحسين العلاقات وتجاوز الخلافات السابقة، وذلك حسب التصريحات المتبادلة التي تؤكد أهمية بناء شراكة جديدة قائمة على التعاون الاقتصادي، الأمني، وإعادة الإعمار، وهو ما يمكن أن يفتح المجال لتجديد العلاقات بشكل فعّال إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الطرفين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تحسن العلاقات يبدو ممكنا في ظل قيادة لبنانية جديدة تعكس تغييرات سياسية داخلية، ورغبة ليبية في تعزيز حضورها الإقليمي، وأن تطور العلاقات يعتمد على التفاهم حول القضايا العالقة وإرادة الطرفين لتجاوز العقبات، قد تصل العلاقات إلى شراكات استراتيجية في مجالات مثل الاقتصاد والطاقة، إذا تم وضع أسس واضحة للتعاون".
وأشار إلى أن "التوتر السابق، بما في ذلك القضايا السياسية والدبلوماسية العالقة، يمكن تجاوزها إذا تمت معالجته بحكمة"، واعتبر أن "القيادة الجديدة في لبنان قد تكون فرصة للبدء بصفحة جديدة، لكن تجاوز المرحلة يتطلب حوارا صريحا، وحلا عمليا للقضايا الخلافية، خاصة في ظل الضغوط الشعبية والدولية على كلا البلدين".
أما فيما يخص قضية هانيبال القذافي، فقد اعتبرها امطيريد "من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الليبية اللبنانية"، وقال إنه "قد تظهر هذه القضية في أي مفاوضات مستقبلية، خاصة إذا قررت ليبيا استخدام تحسين العلاقات كمدخل لمعالجتها، ومع ذلك سيكون الحل مرهونا بمدى استعداد الطرفين لإيجاد تسوية تُرضي الجميع دون إثارة حساسيات سياسية داخلية".
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
أمس, 14:31 GMT
مرحلة جديدة
يرى المحلل السياسي اللبناني، أمين بشير، أن "العلاقات بين ليبيا ولبنان ستشهد مرحلة جديدة من التطورات، خصوصا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها المنطقة بعد الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، مما يشير إلى رسم خريطة جديدة للنفوذ الإقليمي".
وقال بشير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شهدنا بالأمس حدثا تاريخيا في لبنان، يتمثل في انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تعكس العودة إلى الحضن العربي والانفتاح على المجتمع الدولي، وهي خطوة قد ترسم معالم السياسة اللبنانية القادمة".
وأضاف أن السياسة الخارجية اللبنانية تجاه ليبيا قد تشهد تغييرا، رغم التوترات السابقة المرتبطة بقضية نجل القذافي والعلاقات المتشنجة بين البلدين".
وأوضح أن "القرار السياسي في لبنان كان يتأثر بشكل كبير بـ"حزب الله" اللبناني والثنائي الشيعي، لا سيما في ظل حساسية العلاقة بين ليبيا وحركة "أمل" برئاسة نبيه بري، إلا أن هذه الحقبة قد تكون جزءا من الماضي، مع توقعات بأن المستقبل سيشهد تحولات إيجابية مدفوعة بمصالح البلدين المشتركة".
وفيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي، أشار بشير إلى "وجود أصوات متزايدة داخل الشارع اللبناني تطالب بإطلاق سراحه، باعتباره موقوفا وليس محكوما".
وأضاف أن "ملف احتجاز القذافي أصبح واضحا للرأي العام، وأن الكثيرين يعتبرون توقيفه بمثابة اعتقال تعسفي"، مشيرا إلى إمكانية مقاربة هذا الملف من زاوية مختلفة في ظل التغيرات الجديدة في لبنان".
وتابع: "انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان يعكس قبولا للواقع الجديد في المنطقة، رغم التجاذبات التي شهدتها المرحلة السابقة، وصول عون للرئاسة يمثل بداية لمرحلة جديدة ستشهد تغييرات كبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والملفات الشائكة".
وأكد أن "العلاقات الليبية اللبنانية قد تدخل مرحلة من التعاون البناء، مدفوعة بتغير موازين القوى والنفوذ في المنطقة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية الخلافات وتحقيق تطورات إيجابية تخدم مصالح البلدين".
ومضى أن "الأمل يبقى قائما بأن تُشكل قيادة الرئيس الجديد فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وفتح حوار بنّاء يفضي إلى تحسين العلاقات وتجاوز الأزمات التي أثرت سلبًا على التعاون بين البلدين".
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