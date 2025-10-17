https://sarabic.ae/20251017/الهلال-السعودي-يبقي-بونو-حتى-2028-1106116376.html
الهلال السعودي يبقي "بونو" حتى 2028
ونشر فريق الهلال على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، أن اللاعب الدولي سيستمر مع النادي الأزرق حتى صيف 2028.وكان من المفترض أن ينتهي عقد الحارس بنهاية الموسم الجاري، أي في يونيو/حزيران المقبل.انضم المغربي إلى الهلال السعودي في شهر آ/ أغسطس 2023، قادما من فريق إشبيلية الإسباني بعقد لمدة ثلاثة مواسم، في وقت أسهم ياسين بونو منذ قدومه في حصد الأزرق ثلاثية محلية تاريخية موسم 2023ـ2024 .تمثلت الثلاثية في دوري روشن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، حيث تُوّج الهلال بلقب الدوري مايو 2024.كما تُوّج المغربي بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن 2023ـ2024 بعد موسم استثنائي مع الهلال السعودي.ومن أبرز لحظات بونو بقميص الهلال تصديه الحاسم لركلتي ترجيح أمام النصر في نهائي كأس الملك، إضافة إلى حضوره المؤثّر في سلسلة الانتصارات القياسية التي بلغت 34 فوزًا متتاليًا، واعتمدتها "غينيس" رقمًا عالميًّا، فضلًا عن تصدّ متأخر لركلة جزاء أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية أخيرا.
